Luftvern gir rekord på Kongsberg – forsvarsvirksomheten har aldri hatt så mye å gjøre

Konsernet Kongsberg legger onsdag fram tallene for tredje kvartal, og nok en gang er det Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) som stikker seg ut:

– Vi leverer et kvartal med solid vekst i alle forretningsområder, både fra eksisterende virksomhet og fra oppkjøpte selskaper. Ordreinngangen, spesielt på forsvarssiden, har vært meget sterk, uttaler konsernsjef Geir Håøy i kvartalsrapporten.

Den sterke ordreinngangen i 3. kvartal gjør at ordrereserven har økt til i overkant av NOK 20 milliarder i KDA.

KDA har økt driftsinntektene med 34 prosent til 1.578 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. 21 prosent av dette er organisk vekst (oppkjøpet av KAMS, tidligere AIM Norway, bidrar nå på inntektssida).

Ordreinngangen i KDA ble 8.254 milioner kroner i tredje kvartal mot 1.272 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. Altså en økning på nesten sju milliarder kroner.

Hovedårsaken er at det er i tredje kvartal at Nasams-kontrakten med Qatar ble signert. KDAs andel hos den amerikanske partneren Raytheon er på 5,6 milliarder kroner, og dette regnes som konsernets største enkeltordre noen sinne.

Nasams og Crows

Luftvernet Nasams er en gedigen eksportsuksess. I i løpet av 2019 har Australia og Qatar kommet inn som den tiende og ellevte nasjonen som tar systemet i bruk.

– Dette er en ekstremt viktig avtale for oss, naturligvis. Ikke bare på grunn av størrelsen, men også hva dette betyr for videreutvikling av Nasams som også kommer eksisterende brukere til nytte, sa Håøy på presentasjonen.

Avtalen med Qatar inneholder kvalifisering av det nye AIM-120 Amraam-missilet med større rekkevidde («extended range», ER) som leveres av Raytheon. Også Nasams nærholdskapasitet er i ferd med å øke, ved hjelp av AIM-9X Sidewinder block II.

I kvartalsrapporten trekkes det også fram KSATs kontrakt med Space Norway om levering av bakkestasjonstjenester for satellittbasert bredbånd i Arktis, verdt 618 millioner kroner, men som ikke regnes inn som en del av KDAs ordrereserve. Også F-35-virksomheten i KDA har hatt et godt år så langt.

I tillegg påpekes det at ordreinngangen i det amerikanske Crows-programmet er sterk. Kun ett år etter at Kongsberg inngikk en rammeavtale for fjernstyrte våpenstasjoner til den amerikanske hæren, verdt 4,5 milliarder kroner, er allerede to tredeler av våpenstasjonene bestilt.

I fjor høst ble det inngått en såkalt IDIQ-kontrakt («Indefinite Delivery/Indefinite Quantity») med et omfang på opp til 498 millioner dollar. Den gang meldte Kongsberg at det totale omfanget avhenger av fremtidige behov. Det er åpenbart stort:

18. september i år kom den siste i rekken av bestillinger som er gjort i løpet av året som har gått, slik at det allerede nå er bestilt våpenstasjoner for til sammen 340 millioner dollar, tilsvarende 3,1 milliarder kroner eller 68 prosent av den totale rammen. Siden de første Crows-bestillingene kom i 2007 er det nå levert over 16.000 våpenstasjoner til USA, og det jobbes fra Kongsbergs side med å utvide avtalen ytterligere.

Skal levere for 6,6 mrd i 2020

– Forsvarsmarkedet er preget av relativt få, men store kontrakter. Leveransene foregår normalt over lang tid og har ulike milepæler underveis. Svingninger i ordreinngangen og resultater er derfor å anse som normalt. Kongsberg har både i 2018 og så langt i 2019 vunnet strategisk viktige kontrakter, og venter videre god ordreinngang de nærmeste årene som følge av den sterke markedsposisjonen KDA har i sine segmenter, heter det i kvartalsrapporten.

NSM skytes fra USS «Gabrielle Giffords» 1. oktober. Foto: MCC Shannon E. Renfroe

Og det ser lyst ut iallfall i nær framtid for KDA. Ifølge rapporten har de stor aktivitet mot nye forsvarsprogrammer og opplyser at de allerede er nedvalgt som foretrukket leverandør i ett av dem, uten at det er signert kontrakt ennå.

Av ordreinngangen på over 20 milliarder kroner, er 2,2 milliarder kroner for leveranse i de siste tre månedene av 2019 og over 6,6 milliarder kroner for leveranse i 2020. Rapporten konkluderer med at KDA har et solid grunnlag for vekst fremover.

Ifølge Håøy tar aktiviteten seg opp framover både på flydeler (aerostructures), Nasams, Crows - og man skal heller ikke glemme missiler. På presentasjonen viste han fram et bilde av LCS-fartøyet («Littoral combat ship») USS «Gabrielle Giffords» som 1. oktober skjøt et NSM-missil på en øvelse i nærheten av stillehavsøya Guam.

Dette skipet er det første som er operativt med Naval Strike Missile (NSM) som US Navy bestilte fra Kongsberg og den amerikanske partneren Raytheon i juni 2018. Dette er en «big deal» for US Navy som fram til nå ikke har hatt langtrekkende missiler på sine LCS-fartøyer.