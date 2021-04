Avslørte amerikanske planer om å kjøpe inn store mengder norske våpen

Det amerikanske marinekorpset, US Marine Corps (USMC), er inne i en fullstendig omlegging.

En av konsekvensene er at det vil bli færre USMC-soldater utplassert i Norge til daglig og at eksempelvis forhåndslagrede M1A1 Abrams stridsvogner er flyttet ut av landet. Dog skal de øve her til lands minst like mye som før.

En annen mulig konsekvens av endringene vil gi ringvirkninger for Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og over hundre norske underleverandører.

USMC har ambisjoner om et kraftig styrket kystforsvar der Naval Strike Missile (NSM) står sentralt.

Stillehavsøyer

Det er Breaking Defense som tidligere i april fikk tak i et upublisert 180-siders dokument kalt «Tentative Manual For Expeditionary Advanced Base Operations». I artikkelen listes det også opp lekkasjer fra arbeidet med 2022-budsjettet, samt den kommende langtidsplanen som strekker seg over fem år.

Et av satsingsområdene for det nye marinekorpset er forbedret tilgangs- og områdenektelse (A2/AD) av stillehavsøyene for å møte en stadig større kinesisk marine.

Et viktig verktøy for å lykkes med dette, er et nytt mobilt kystartilleri som heter «Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS). Spydspissen i systemet er ubemannede/fjernstyrte Oshkosh JLTV med NSM-missiler, og ambisjonen er å være operativ med 252 slike ombygde feltvogner innen 2030. Den første testskytinga fant sted i november 2020.

Det første varselet om disse planene kom i mai 2019 da det ble meldt at USMC var i ferd med å integrere Naval Strike Missile i sin eksisterende styrkestruktur.

Dette var året etter at US Navy hadde bestilt NSM til sine LCS-skip og kommende fregatter og US Army hadde testet NSM i kystforsvarsrolle («Ground-Based Anti-Ship Missile», GBASM) da et missil skutt fra land bidro til å senke et målskip på øvelsen Rimpac.

– Vi kjenner til at USMC ønsker å deployere NSM-missilbatterier i løpet av kommende år. Foreløpig er det kun inngått kontrakter som omfatter integrasjon og test av NSM på USMC-kjøretøy, men det antas at dette programmet vil etterfølges av leveransekontrakter, skriver Øyvind Kolset, direktør for missilsystemer i KDA, i en epost til Teknisk Ukeblad.

Per i dag produseres alle missilene i Norge, mens de tilhørende utskytningsrampene («canister launcher») og alt annet som inngår i missilsystemet produseres i USA.

– Det arbeides med planer for å øke amerikansk innhold, i første omgang ved å flytte produksjon fra europeiske til amerikanske underleverandører. Det ses også på muligheten for å sette opp en produksjonslinje for missil hos Raytheon i USA dersom volumet mot US Navy og US Marine Corps forsvarer dette, opplyser Kolset.

Det kan selvsagt være tilfelle dersom USMC når målet om 252 mobile NSM-utskytningsramper. For å sette dette i perspektiv, har Kongsberg levert i overkant av tusen Penguin-missiler i alle versjoner opp gjennom de nesten 50 årene det har vært i bruk.

Polen deltok med sitt NSM-artilleri på Sea Shield 2021 i Romania i andre halvdel av mars. Foto: Det rumenske forsvarsdepartementet

Polen og Romania

Hittil er det kun Polen som er operative med landbaserte NSM til kystforsvar. De ble første eksportkunde for drøyt tolv år siden.

I siste halvdel av mars deltok polakkene med et missilbatteri på den rumenskledede øvelsen Sea Shield 2021 der åtte Nato-land deltok. Det rumenske forsvarsdepartementet skriver på Facebook at dette var dette en anledning for dem å bli bedre kjent med systemet. På samme tid kunngjorde Romanias president Klaus Iohannis at det planlagte kjøpet av lignende kystartilleri nå er godkjent, ifølge Defense Romania.

Amerikanske myndigheter godkjente i fjor høst NSM-eksport til Romania. Rumenske myndigheter har bedt om å få kjøpe to kystforsvarssystemer som i tillegg til selve missilene blant annet består av fire mobile utskytningsramper og to kommando- og kontrollsentraler (FDC). Målet er å ha NSM-artilleriet på plass i 2024.

Ifølge forsvarstidsskriftet har det vært kontroverser rundt kjøpet etter at franske MBDA protesterte på at Romania gikk i forhandlinger med USA i stedet for å gjennomføre en konkurranse, men rumenske myndigheter skal ha vist til at det kun var NSM som oppfylte kravene de har satt til det nye forsvarssystemet.

Dermed blir det en anskaffelse som går direkte mellom Romania og USA gjennom FMS-programmet («foreign military sale») med Raytheon Missile and Defense i Tucson, Arizona som leverandør.

Romania er for øvrig også i ferd med å ta i bruk Protector-våpenstasjoner, produsert av Kongsberg Protech Systems USA i Pennsylvania, som følger med på JLTV-feltvogner de har bestilt fra USA.