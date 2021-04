Det første bildet: Dette kan bli Kongsbergs neste eksportsuksess

Det noe lavoppløste bildet øverst i artikkelen viser en missilfyring som ved første øyekast ikke er så oppsiktsvekkende.

Men dette skuddet er starten på et prosjekt som potensielt kan blir svært viktig for norsk forsvarsindustri og spesielt Kongsberg Defence & Aerospace.

Bildet er det første som er frigitt av det amerikanske marinekorpsets nye kystartilleri, som heter «Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS), som skyter Naval Strike Missile (NSM).

California-kysten

KDAs amerikanske partner Raytheon opplyser at den første testen demonstrerte systemets evne til å skyte NSM fra marinekorpsets nye ubemannede kjøretøy fra Oshkosh, «Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires» ROGUE) og få inn en fulltreffer på et sjømål.

US Marine Corps står midt oppe i en solid endringsprosess, og et av satsingsområdene framover er forbedret tilgangs- og områdenektelse (A2/AD) av stillehavsøyene for å møte en stadig større kinesisk marine og støtte US Navy fra land.

NSM-fyringa skjedde i Point Mugu Sea Range. Dette missilskytefeltet på 93 tusen kvadratkilometer strekker seg ned til San Nicolas Island, cirka 120 kilometer sørvest for Los Angeles i California.

I pressemeldinga som Raytheon Missiles & Defense slapp onsdag, kommer det ikke fram når testskytinga fant sted.

Trolig er det snakk om den tidligere omtalte vellykkede testen i november i fjor. Skarpskytinga skulle egentlig gjennomføres i juni 2020, men måtte utsettes da det ble oppdaget en feilkonfigurasjon på softwaren på missilet, ifølge den årlige rapporten fra det amerikanske forsvarsdepartementets organisasjon for operasjonell testing og evaluering (DOT & E).

– Vil bety mye

I starten av april kom det fram at ambisjonene for NMESIS er store. Det var Breaking Defense som fikk tak i et upublisert 180-siders dokument kalt «Tentative Manual For Expeditionary Advanced Base Operations». Her kommer det fram at målet er å være operativ med 252 Rogue-vogner med NSM-utskytningsramper innen 2030. Det sies å være behov for flere hundre missiler.

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) ønsker ikke å kommentere det spesifikke antallet, utover å si generelt:

– Et «hundretalls missiler» vil tilsvare kontrakter for flere milliarder og bety mye for arbeidsplasser både hos KDA, og de cirka 100 norske underleverandørene som er med på å produsere NSM, skriver Øystein Kolset, direktør for missilsystemer i KDA, i en epost til Teknisk Ukeblad.

Han har tidligere i april opplyst til Teknisk Ukeblad at USMC ønsker å deployere de første NSM-missilbatteriene i løpet av kommende år.

Mer amerikansk innhold

Enn så lenge er det kun inngått kontrakter som omfatter integrasjon og test av NSM på USMC-kjøretøy, men KDA forventer at dette programmet vil etterfølges av leveransekontrakter.

Per i dag produseres alle missilene i Norge, mens de tilhørende utskytningsrampene («canister launcher») og alt annet som inngår i missilsystemet produseres i USA.

Ifølge Kolset jobbes det med å øke amerikansk innhold, i første omgang ved å flytte produksjon fra europeiske til amerikanske underleverandører. Det ses også på muligheten for å sette opp en produksjonslinje for missil hos Raytheon i USA dersom volumet mot US Navy og US Marine Corps forsvarer dette.

US Navy har tatt i bruk samme missil på sitt første LCS-fartøy og skal også ha dem på sine kommende fregatter.

Hittil er det kun Polen som er operative med landbaserte NSM til kystforsvar, mens Romania har som mål å ha et tilsvarende system på plass i 2024.