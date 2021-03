Det eneste kryssermissilet som passer i buken: Har for første gang sluppet JSM fra F-35 i lufta

Joint Strike Missile (JSM) vil være det viktigste våpenet for norske F-35A når disse skal være fullt operative om fire års tid.

Missilet utvikles av Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarsmateriell (FMA).

Nå melder sistnevnte om et vellykket missildropp over ørkenen ved flybasen Edwards i California. Dette er første gang JSM slippes fra et F-35.

Testen ble gjennomført i februar, men det er først nå partene annonserer dette offentlig.

Flere flytester

Det var AF-01, et av F-35A-testflyene på Edwards, som ble brukt til den første testen for å verifisere at missilet separerte på en trygg måte. AF-01 er instrumentert med en rekke sensorer for bevegelse og vibrasjoner, samt opptak av databusstrafikken i flyet og kommunikasjonen med våpenet.

Fra før er det gjennomført dropp fra fly parkert på bakken og ned i ei skumgummigrop.

Testflyet har også tre kameraer i bomberommet samt ytterligere tre kameraer på en kamerapod montert på den ene vingen.

Første slipp av JSM fra F-35A ble gjennomført en gang i februar. Foto: FMA

– For å kunne analysere nøyaktig hva som skjer er både flyet og JSM-missilet merket med spesielle fotomerker som er nøyaktig posisjonert på både fly og missile. Ut fra det kan vi gjennom videoene se nøyaktig hvordan JSM oppfører seg på vei ut av bomberommet, forklarer brigader Jarle Nergård, sjef for F-35-avdelingen i FMA, i meldinga.

I tillegg har KDA instrumentert missilet slik at alle bevegelser tas opp og sendes på en datalink til bakken og holdes opp mot flyets oppførsel i samme tidsperiode. Det er også med et toseters F-16 følgefly som filmer hele seansen fra utsida og på litt avstand.

Dataene skal ikke bare analyseres av det norske teamet, men også AFSEO (US Air Force Seek Eagle Office) som godkjenner integrasjon av JSM på F-35A, samt av testskvadronen på Edwards.

Testinga fortsetter nå med mer utfordrende forhold rundt separasjon fra flyet. Selv om JSM allerede er omfattende testet fra før, vil også en av testene sammen med F-35 inkludere en lengre friflukt for kryssermissilet.

19 år

Våpenutvikling krever mye tid og ressurser, det gjelder også JSM et eksempel på. Det var allerede i 2002 at KDA i samarbeid med Forsvaret startet utviklingen av en F-35-tilpasset versjon av Naval Strike Missile (NSM). Dette var fire år før F-35 fløy for første gang.

Det gikk flere år med utvikling før siste etappe, med blant annet selve integrasjonen med kampflyet, produksjon av testmissiler og flyslipp av disse, ble bestilt av Forsvaret i 2014.

Første store milepæl i tredje og siste utviklingstrinn ble passert 28. oktober 2015. Da ble det første JSM-slippet gjennomført – fra et F-16 og ikke et F-35.

JSM er det eneste kryssermissilet som kan bæres internt i våpenrommet på F-35A/C. Foto: FMA

Omtrent på dagen ett år senere, 29. oktober 2016, ble et motorisert missil for første gang sluppet. Det fløy langt over 200 kilometer mens det utførte en rekke krevende manøvre og varierte høyde og hastighet.

I juni 2017 ble flytest nummer tre og fire gjennomført. Her fløy JSM svært avanserte baner med flukt i ulike høyder og hastigheter der missilets flyegenskaper ble testet til ytterpunktene. Testene ble gjennomført som planlagt og inkluderte komplekse manøvre med simulerte angrep.

Den avsluttende og vellykkede kvalifiseringstesten ble gjennomført i mars 2018. Denne demonstrasjonsfyringa var den siste av en rekke tester, et såkalt «Legacy Flight Test Program» som i to og et halvt år hadde blitt gjennomført på Utah test and training range (UTTR) utenfor Salt Lake City – det eneste skytefeltet i USA hvor kryssermissiler kan testes over land.

I denne testen var både søker, stridshode og tennkjede installert i missilet som ble sluppet mot et bakkemål fra et amerikansk F-16. Missilet fulgte sin planlagte bane over 200 kilometer før det fant, identifiserte og angrep målet. I testen ble et falskt mål plassert i den oppgitte målposisjonen, mens det virkelige målet – en lastebil – sto cirka hundre meter unna. Men JSM demonstrerte at det ikke lot seg finte ut av narremålet.

Siden den gang er det blitt utført såkalte «fit checks» inne i våpenrommet på F-35A og hangarskipversjonen F-35C, samt på alle eksterne våpenoppheng på de samme flytypene samt US Navys F/A-18E/F. Inne i buken er det plass til to JSM i tillegg til Amraam luft-til-luft-missiler. Det er plass til ytterligere fire JSM på vingene, noe som vil gå på bekostning av flyets snikeevne.

Japan er første eksportkunde av JSM.