Pentagon melder om framskritt med norsk-amerikanske høyhastighetsmissiler

Det nærmer seg et år siden det amerikanske forsvarsdepartementet annonserte at de jobber med Norge om å utvikle ramjetteknologi som skal brukes på kommende supersoniske og hypersoniske (over 5 Mach) missiler.

Det bilaterale samarbeidet har navnet THOR-ER («Tactical High-speed Offensive Ramjet for Extended Range»).

Prosjektet ble annonsert offentlig i april 2020, men har pågått siden 2019. Nå kommer det amerikanske forsvarsdepartementet (US DOD) med oppdatert informasjon der de melder om framgang i prosjektet som tilsynelatende har en relativt ambisiøs tidsplan:

Ifølge meldinga fra Pentagon onsdag, er planen nå at utviklingsprosjektet skal ferdigstilles i 2024. Da er målet ikke bare å ha luftpustende missilprototyper klare til flytesting, men også å ha produkter som kan begynne å overføres til operative styrker.

Nammo og FFI

De sentrale aktørene i Thor-ER er på amerikansk side U.S. Navy’s Naval Air Warfare Center, Weapons Division China Lake i California og på norsk side Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Nammo.

Det er ikke så få missiler som er utviklet i China Lake opp gjennom årene, eksempelvis Tomahawk og Sidewinder. Nå er det i første omgang motorene som er i fokus i teknologiprogrammet, og det er ikke slik at de har startet med blanke ark:

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, har Nammo i flere år nå jobbet med ramjetmotorer for missiler og artilleriammunisjon. De har startet med 155 mm-granater, og gjennom Thor-ER kan videreutviklede ramjetmotorer på sikt erstatte de tradisjonelle rakettmotorene som sitter i dagens luft-til-luft-missiler, luftvernmissiler og kryssermissiler.

Gevinsten med ramjetmotor er at disse missilene ikke begrenses av at de må bære med seg volumkrevende oksidasjonsmiddel, som kan utgjøre så mye som 80 prosent av rakettdrivstoffet. Ifølge produsenten kan de kan oppnå så mye som en femdobling av rekkevidden, med brenntider opp til 300–400 sekunder.

DOD oppgir tre-fire ganger økt rekkevidde, og skriver at ramjetteknologien gjør det mulig å oppnå større hastigheter og rekkevidde, men likevel beholde missilene i en størrelse der de passer på de fleste fly.

«Closing the range gap» var slagordet da Nammo viste fram et ramjetmissilkonsept høsten 2019. Her ble motorteknologien brukt på et luftvernmissil. Foto: Nammo

Det som skiller meldinga fra US DOD nå fra den som kom i april 2020, er blant annet at omtrentlig tidsplan oppgis samt at det er mer snakk om at det jobbes med ulike modeller for samarbeid videre etter at utviklingsprogrammet går over i en produksjonsfase.

I løpet av året som har gått siden Thor-ER ble offentlig kjent, har de visstnok lykkes med å manøvrere unna pandemiproblemer. Faktisk er det heller slik at nye arbeidsmetoder som har tvunget seg fram som konsekvens av reiserestriksjoner, heller har styrket kommunikasjonen og samarbeidet, ifølge partene.

USAs industrielle base

Også materielldirektør Morten Tiller i det norske forsvarsdepartementet uttaler seg i meldinga der han forklarer at det norske bidraget bygger videre på årevis av forskning og utvikling på missiler og raketteknologi.

For Norges del er det ikke bare viktig med økt forsvarsevne, men også industrielle muligheter. Tiller er optimistisk basert på hva Nammo tidligere har lykkes med blant annet når det gjelder å levere rakettmotorer til amerikanske missiler.

Han trekker også fram Nammos allerede tunge tilstedeværelse i USA som en fordel. Nammo har i dag over 800 ansatte i USA fordelt på åtte delstater. Siste tilskudd er en produsent av lettvektsammunisjon med polymerhylser.

Thor-ER er en del av «Allied Prototyping Initiative» som ble lansert i 2019 og som legger til rette for at USA kan samarbeide med sine nærmeste allierte om forskning og utvikling for å ta fram banebrytende våpenteknologi på en kjapp og effektiv måte.

I dette tilfellet har det altså resultert i det spesielle at de går sammen med en alliert for å utvikle ny motorteknologi. Vi har så langt ikke lykkes med å få en kommentar fra Nammo.

I forrige uke kom regjeringen med en oppdatert forsvarsindustriell strategi. Thor-ER er et eksempel på hva industrien jobber for at det skal bli mer av, og stortingsmeldinga signaliserer blant annet at regjeringen vil legge til rette for det, påpeker Torbjørn Svensgård som er administrerende direktør i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi).

– Nok en gang velger det amerikanske forsvaret å samarbeide med Norge og norsk forsvarsindustri om utvikling av banebrytende teknologi. Dette er en anerkjennelse av at Norge og norske teknologimiljøer er ledende i Nato i våre nisjer og det bidrar til å styrke Nammo og norsk forsvarsindustris posisjon og anseelse i det amerikanske forsvarsmarkedet, skriver Svensgård til Teknisk Ukeblad.

Han påpeker videre at dette er viktig for den videre utviklingen av forsvarsindustrisamarbeidet med USA, fordi det synliggjør at norsk teknologi og norsk industris er den del av den USAs forsvarsteknologiske og industrielle base som skal utvikle og levere materiellet amerikanske styrker skal utrustes med i årene som kommer.