Nammo satser på polymer-ammunisjon: – Hvert minutt i lufta betyr mye 

I militær sammenheng vil ammunisjonsvekt ha betydning, enten det handler om soldater som skal bære skuddene eller at de skal fraktes i store kvanta på paller i transportfly.

Det amerikanske oppstartsselskapet MAC LLC, som nå er hundre prosent eid av norske Nammo, har siden 2007 produsert 12,7 mm lettvektsammunisjon.

Prosjektilene er de samme, men polymerhylser som erstatter tradisjonelle messinghylser bidrar til at hver patron veier 20-30 prosent mindre enn et standardskudd i kaliber 12,7 x 99 mm Nato (.50 cal).

Ganske alene på markedet

Den sparte vekta kan omsettes til for eksempel mer drivstoff og dermed mer tid i lufta for et helikopter, eventuelt i mer ammunisjon og annen nyttelast. 1.500 skudd vil bety i overkant av 30 kg besparelse.

– Dette har spesielt stor betydning for lettere plattformer som for eksempel et spesialstyrkehelikopter, som kan bære med mer utstyr eller være 15 minutter lenger i et område. I slike operasjoner betyr hvert minutt mye, påpeker kommunikasjonsdirektør Endre Lunde i Nammo.

12,7 mm-ammunisjon med polymerhylser. Foto: MAC/Nammo

Med ammunisjonsbelter og bokser som også er produsert i polymer, ligger vektbesparelsen på 33 prosent. Det reduserer vekta av en pall med denne typen ammunisjon fra 900 til 600 kg, eventuelt kan det fraktes 57.600 ekstra skudd uten at vekta øker.

Foreløpig har blant annet US Marine Corps kjøpt inn 12,7 mm-ammunisjon fra MAC. Selskapet har også en utviklingskontrakt med det amerikanske forsvaret om å ta fram tilsvarende lettvektsammunisjon i kaliber 7,62 mm, for bruk i lette maskingevær og miniguns, her til lands brukt på Bell 412. I tillegg er det aktuelt å skalere opp til 20 og 25 mm for maskinkanoner.

– Det er store konkurranser i USA nå der kundene ønsker polymerhylser. Det ble startet opp med 12,7 mm, der ser vi størst effekt, men i teorien kan de brukes på alle kalibre. Vi er så langt de eneste som serieproduserer til operativ bruk, opplyser Lunde.

Gradvis overtakelse

Nammo-sjef Morten Brandtzæg viser fram polymerhylsene i USA til daværende senator Martha McSally og tidligere hærminister Ryan McCarthy i 2019. Foto: Thorstein Korsvold

Man skulle kanskje tro at materialteknologien var kommet så langt at dette er vanlige produkter, men det har vært utfordrende å ta fram polymerhylser som tåler ekstreme temperaturer. MAC ble stiftet i 2007 etter at grunnleggeren hadde jobbet med hylsene i fire års tid.

Nammo kjøpte seg inn i MAC LLC i januar 2018 og ble majoritetseier et år senere. Mot slutten av 2020 overtok Nammo de resterende aksjene i oppstartsselskapet, meldte Nammo tidligere i februar.

Her uttaler Nammo-sjef Morten Brandtzæg at dette passer meget godt inn i deres strategi. Siden de gikk inn i MAC for tre år siden har det vært betydelig interesse for polymerammunisjon fra en rekke potensielle kunder, og de ser for seg å være markedsledende innen dette segmentet.

MAC holder til i Bay St. Louis i Mississippi, like øst for New Orleans. Nammo har i dag over 800 ansatte i USA fordelt på åtte delstater.