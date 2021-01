Fra rettslig krig med Forsvaret til lukrativ mitraljøse-kontrakt

I lang tid var Rheinmetall Norway og Forsvaret i en rettslig strid om sensorer til Kampvognprosjektet.

Det endte med forlik og at Forsvarsmateriell i stedet bestilte britiske sensorsystemer til de nye CV90 oppklaringspanservognene.

Selv om saken fikk minnelig løsning i 2020, førte statens kontraktheving i 2018 førte til at nøtterøybedriften måtte kutte staben med en tredel.

Nå er det imidlertid mer positive nyheter for dem tradisjonsrike norske forsvarsteknologibedriften, som tidligere het Vinghøg, og som de siste ti årene har vært tyskeid.

De er tildelt oppdraget med å produsere nye overlavetter til Forsvarets nyinnkjøpte M2A2N tunge maskingevær i kaliber 12,7 x 99 mm Nato (.50 cal) – også kjent som «tolvsju»-mitraljøse.

Inngått i fjor

For mange i bransjen er denne avtalen godt kjent. Også Teknisk Ukeblad erfarte at kontrakten var tildelt Rheinmetall Norway i august i fjor, men da ønsket ikke Forsvarsmateriell (FMA) å kommentere saken fordi de etter eget sigende var i en pågående anskaffelsesprosess.

Fem måneder senere er omsider kontraktstildelingen nå i januar kunngjort på Doffin og Ted.

Her kommer det fram at det er snakk om en sjuårig rammeavtale verdt 65 millioner kroner eksklusiv mva for nyproduserte myke fester for Forsvarets tunge maskingevær sammen med reservedeler og verktøy.

Hovedformålet med «Heavy Machine Gun»-monteringene (HMG-M) er å redusere rekylkraft, minimere vekt, stabilisere sikter og øke ytelsen gjennom økt nøyaktighet for våpensystemet.

FMA krever dessuten at selskapet skal være leveransedyktig i en ytterligere periode på tjue år fra maskingevær-rammekontraktens siste avrop.

En miks av våpen

12,7 mm mitraljøse HPS (hurtig pipeskift, QCB/«quick change barrel» på engelsk) er den offisielle betegnelsen på våpenet i Forsvaret, og de omtales gjerne som «tolvsju». De siste par årene har de blitt erstattet med nyproduserte M2 Browning-våpen.

Maskingeværene som fases ut er en miks av våpen produsert i perioden 1940-1993, og de har kommet fra et tosifret antall forskjellige leverandører opp gjennom årene.

Sent i 2018 inngikk FMA en rammeavtale med amerikanske U.S. Ordnance om inntil 1.300 nye våpen. U.S. Ordnance er i dag eneleverandør av både M60E6-maskingevær (7,62 mm) og M2 Browning-mitraljøser til det amerikanske forsvaret. Dette er den første leveransen til det norske forsvaret.

Norges nye mitraljøse, M2A2N, på utstilling under en kontraktsignering på Forsvarsmuseet i februar 2019. Foto: Eirik Helland Urke

Årsaken til at det også må kjøpes inn nye overlavetter, er at de nye mitraljøsene har lukket bolt-mekanisme i stedet for åpen bolt-mekanisme, og dermed ikke kan settes rett inn på eksisterende NM 152 soft mount fra Vinghøg.

De tidligere norske mitraljøsene, NM 218, ble oppgradert i 1999-2001 med en åpen bolt-mekanisme designet Vinghøg, som vil si at sluttstykket automatisk hektes opp i bakre stilling når avtrekkeren slippes.

Bakgrunnen er å unngå at en skarp patron blir liggende i et varmt kammer, noe det er dersom det er skutt mye. I verste fall kan sprengstoffet i prosjektilet omsettes eller kruttet i hylsa antennes, og man får det som gjerne kalles «cook-off».

Men i dag er det knapt noen andre nasjoner som har noe annet enn lukket bolt i M2-designet. Og dersom Norge skulle fortsatt med åpen bolt, ville det krevd en ombygging, og det var ikke ønskelig å endre på standard konfigurasjon, har prosjektledelsen tidligere forklart til Teknisk Ukeblad.