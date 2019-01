Forsvaret har bestilt nye 12,7 mm-mitraljøser fra USA

Forsvarsmateriell bestiller nye våpen for å erstatte den nåværende beholdningen av tunge maskingevær av typen M2 Browning QCB.

Før jul ble det inngått en sju års rammeavtale med amerikanske U.S. Ordnance, som vant anbudet i konkurranse med to andre leverandører, ifølge en kunngjøring nå i januar.

Det er estimert at det behøves rundt 1.300 våpen i tillegg til reservedeler, verktøy og annet tilbehør. Ifølge Forsvarsmateriell (FMA) vil dette tilsvare cirka 200 millioner kroner.

30 mm «Swimmer»: Nammos nye ammunisjon svømmer gjennom vann og kan brukes mot torpedoer

Laget mellom 1940 og 1993

U.S. Ordnance ble stiftet i 1997 og holder til like utenfor Reno i Nevada der de har spesialisert seg på produksjon av ulike maskingevær for USA og dets allierte.

Kontrakten skal signeres i februar og produksjonen av de norske våpnene vil starte om lag fire måneder etter dette.

QCB står for «quick change barrel». Den offisielle betegnelsen på våpenet i Forsvaret er 12,7 mm mitraljøse HPS (hurtig pipeskift), gjerne omtalt bare som «tolvsju».

– Utskiftingen av Forsvarets 12,7 mm MITR vil gjennomføres fra 2020, skriver FMA i en epost til Teknisk Ukeblad.

Teknisk Ukeblad omtalte anbudskonkurransen da den ble utlyst for snart et år siden. Da opplyste FMA at de var på jakt etter en erstatning med forbedret design og materialkvalitet for å gi Forsvaret økt operasjonell tilgjengelighet og reduserte vedlikeholdskostnader.

M2 montert på en Protector våpenstasjon (RWS) på taket på en Dingo 2 i forbindelse med RWS-kurs på Rena. Foto: Filip Østrem / Forsvaret

Da fikk vi samtidig opplyst at dagens tunge maskingevær er en miks av våpen produsert i perioden 1940-1993. En oppgradering gjennomført i 1999-2001 forhindrer ikke det faktum at våpnene har veldig forskjellig alder og slitasje.

Det tunge maskingeværet i kaliber 12,7 x 99 mm Nato (.50 cal) skal i Forsvaret fortsatt bruke ammunisjon fra Nammo, NM 152 «soft mount» fra Vinghøg og på de fjernstyrte våpenstasjonene Protector Nordic og Sea Protector fra Kongsberg.

12,7 mm mitraljøse montert på et av Brigade Nords M109 artilleriskyts, under øvelse Rein 1 i februar 2017. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Flere våpenbestillinger

M2HB-QCB veier 38 kg uladd, løpet er 1.148 mm langt og veier 13 kg, mens skuddtakten er opp til 485-635 skudd i minuttet.

Forrige gang Forsvaret kjøpte så store mengder maskingevær var i 2010. Da ble det inngått kontrakt med FN Herstal om 1.900 nye FN Minimi i kaliber 5,56 × 45 mm Nato, tilsvarende den i automatgeværene HK416.

Belgiske FN Herstal produserer M2 også, og leverte blant annet delene til HPS-oppgraderingen til Norge for 20 år siden, men nådde altså ikke opp denne gang.

FMA har for øvrig nylig bestilt ytterligere 11.000 HK416 fra tyske Heckler & Koch. Av disse skal cirka 7.000 gå til Heimevernet, resten går til å øke driftsreserven. Leveransen starter i løpet av dette året og skal pågå til 2022. Kontrakten er verdt 22 millioner euro (cirka 217 millioner kroner).