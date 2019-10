Det pågår en ramjet-revolusjon på Raufoss: – Den største nyvinningen siden jetmotoren

Nammo er på forsvarsmessa AUSA i Washington D.C for å presentere sine pågående ramjetprosjekter for det amerikanske markedet, og snakker i store bokstaver:

Slik jetmotoren på 1940-tallet gjorde propelldrevne militærfly gammeldagse omtrent over natta, vil ramjetmotoren bidra til et tilsvarende teknologisprang for missiler og artilleriammunisjon, er budskapet.

– Jeg mener helt ærlig at ramjet vil være den største nyvinningen innenfor militærteknologi siden jetmotoren, sier Frank Møller i Nammo i den norske ammunisjonsprodusentens presentasjon i anledning det årlige møtet i The Association of the United States Army (AUSA) som startet mandag.

Artilleri med ekstremrekkevidde

Nammo har jobbet med ramjetkonsepter siden 2015. Produktet som ser ut til å være først til å bli operativt, er 155 millimeter-ammunisjonen HE-ExR («extreme range») som første gang ble vist fram på Eurosatory i Paris i fjor sommer.

Siden den gang har motoren blitt testkjørt mer enn 150 ganger og har nå fullført den innledende testfasen. Ifølge Nammo har dette vært en dundrende suksess. Nå gjøres det klart for ballistisk testing.

Dette er ramjetmotoren som skal sitte bak på HE-ExR 155 mm-ammunisjonen. Foto: Nammo

Sammenlignet med konvensjonell artilleriammunisjon, med 20-30 kilometer rekkevidde, er det dekning for å betegne dette som ekstremt. Her snakker vi om prosjektiler som skal kunne treffe mål hele 150 kilometer unna.

Bak på granaten sitter en ramjetmotor som behøver Mach 2,5 for å starte. Det betyr at den kan skytes med alle moderne 155-millimetere med L52-kanonløp. I stedet for at oksygenet er i drivstoffet, tas det inn gjennom luftinntaket foran. Dermed kan storparten av faststoffet være ren brensel, uten oksygenpartikler. Det øker brenntida og dermed rekkevidden.

Det planlegges testskyting med ammunisjonen i 2020. Målet er at ammunisjonen skal være klar til bruk rundt 2023/24. Med andre ord omtrent samtidig med den norske hærens nye K9 Vidar-artilleri. De første vognene er på vei fra Sør-Korea til Norge.

Boeing/Saab/Nammo

I sommer ble det klart at det er Phantom Works, forsknings- og utviklingsavdelinga i Boeing, som skal levere styringsteknologien til HE-ExR-ammunisjonen.

HE-ExR-konseptet ble vist fram første gang i 2018. Foto: Nammmo

Sett fra amerikansk side, er det nye samarbeidet vesentlig i deres arbeid med å oppgradere sitt artilleri og fjerne det såkalte «rekkeviddegapet» de ser finnes når de sammenligner seg med potensielle motstandere på slagmarken.

Den amerikanske hæren har satt evnen til å levere presisjonsild på lange hold øverst på prioriteringslista. Et annet svar på denne utfordringa kommer fra Boeing i samarbeid med Saab, nemlig «Ground-Launched Small Diameter Bomb» (GLSDB) som også er blitt presentert på AUSA denne uka. Også der er Nammo med som motorleverandør.

Dette er ei bakkefyrt glidebombe som i første versjon også skal være i stand å treffe mål på 150 kilometers hold, noe som ble demonstrert på en testskyting fra Andøya Test Center 26. september.

Missiler med femdobbel rekkevidde

Nammo er nå i ferd med å gå inn i neste fase av sin ramjet-testing. Målet er å på sikt erstatte de tradisjonelle rakettmotorene som sitter i dagens luft-til-luft-missiler, luftvernmissiler og sjømålsmissiler.

Ramjetmissil-konsept som Nammo vistge fram på DSEI i London tidligere i høst. Foto: Thorstein Korsvold

Med ramjetmotor vil ikke disse missilene lenger være begrenset av at de må bære med seg volumkrevende oksidasjonsmiddel, som kan utgjøre så mye som 80 prosent av rakettdrivstoffet.

Nammo oppgir at deres tester indikerer at de kan oppnå så mye som en femdobling av rekkevidden, med brenntider opp til 300-400 sekunder. Luftvernmissiler vil kunne gå høyere og raskere, mens luft-til-luftmissiler skal kunne være i stand til å treffe mål 500 kilometer unna.

– Dette er trolig det mest betydningsfulle utviklingsprogrammet Nammo har jobbet med noen gang. Her har vi muligheten til å fundamentalt endre hele missil- og artillerisektoren i tillegg til Natos luftvern, uttaler Nammo-sjef Morten Brandtzæg.