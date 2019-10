Bakkefyrt glidebombe fra Boeing og Saab. Kan angripe mål i alle retninger

Ei bakkefyrt glidebombe som er i stand til å treffe mål innenfor en radius på 1 meter på 150 kilometers hold.

Det er hva Boeing og Saab har utviklet i samarbeid de siste fem årene. «Ground-Launched Small Diameter Bomb» (GLSDB) heter våpenet.

Nå har de også demonstrert at ytelsen er som lovet, etter et vellykket testskudd fra Andøya Test Center 26. september.

Rakettmotor fra Nammo

Teknisk Ukeblad omtalte den planlagte testen av den bakkefyrte glidebomba i forkant.

Saab og Boeing ventet med å fortelle om dette til det årlige møtet i The Association of the United States Army (AUSA) som startet i Washington D.C mandag. Ifølge produsentene ble bomba skutt opp og traff et mål i sjøen 130 kilometer unna. I testen var utskytingsenheten («launcheren») montert i en vanlig 20-fots container.

I jakten på den første kunden til GLSDB er det fremste salgsargumentet høy ytelse til relativt lav pris. Dette er bevingede bomber som kan fly komplekse baner og manøvrere seg fram til mål som ikke kan nås med konvensjonelt artilleri.

– I samarbeid med Boeing har vi utviklet et høyst kapabelt system som byr på stor presisjon på langt hold. Vi ser et stort potensial i GLSDB, ettersom det er stor etterspørsel etter langtrekkende artilleri, sier Görgen Johansson som leder forretningsområdet Dynamics i Saab.

GLSDB er satt sammen av velprøvde komponenter. Her kombineres bomba GBU-39B («Small Diameter Bomb», SDB I), som har vært i bruk siden 2006, inkludert på norske F-16, med M26-motoren fra rakettartilleriet MLRS («multiple lauch rocket system») som er levert av Nammo.

Den bakkefyrte GLSDB har de samme egenskapene som luftfyrte SDB, og slik kan hæren holde seg med sin egen nærstøtte, såkalt «close air support» (cas), uten å være avhengig av fly.

Testskudd med GLSDB fra Andøya Test Center 26. september.

Kan dekke hele Finnmark

Første testskyting med GLSDB var i februar 2015 på rakettskytefeltet i Vidsel i Nord-Sverige. Da dreide det seg om å sjekke at styringssystemene tålte selve utskytningen. I juli 2017 ble det skutt fra Eglin test range i Florida. Da dreide det seg om å demonstrere at våpenet var i stand til å treffe bevegelige mål, og at lasersøkeren («semi-actice laser», SAL) overlevde utskytingen.

GLSDB er satt sammen av GBU-39 og M26. Foto: Saab/Boeing

Det er Nammo på Raufoss som har produsert rakettmotorene som er brukt i testskytingene. I et mulig videreutviklingsprogram for GLSDB er ett av punktene at Nammo kan levere en ny motor som kan øke rekkevidden ytterligere.

Det er mulig å angripe mål 360 grader rundt uten å flytte på utskytingskassa. Mens rekkevidden er 150 kilometer i skyteretningen, er den 70 kilometer bakover og 115 kilometer til sidene. Det vil si at kun én GLSDB-launcher kan dekke hele Finnmark.

MLRS (M270) ble også brukt av den norske hæren en kort periode. Rakettartilleriet ble anskaffet i 1998, men fordi det kun ble kjøpt inn klaseammunisjon som senere ble forbudt, ble systemet pakket bort allerede i 2005. Det står fortsatt lagret i Bjerkvik. Under storøvelsen Trident juncture for et år siden, testet Norwegian Battle Lab & Experimentation (NOBLE) launcher på lastebilflak (HIMARS).