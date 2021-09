Splitter ny tysk fregatt i Oslo – foreløpig uten norske missiler om bord

Med KNM Fridtjof Nansen på andre sida av Atlanteren for første gang fullintegrert i en amerikansk hangarskipgruppe, har det den siste tida vært mest blest om det maritime samarbeidet med USA.

Nå er det et allerede nært samarbeid mellom sjøforsvarene i Norge og Tyskland, der båndene er i ferd med å bli enda tettere som følge av felles ubåtanskaffelse, som står i sentrum når ei tysk fartøysgruppe besøker Oslo.

I front reiste fregatten «Sachsen Anhalt», som la til kai torsdag morgen, mens ubåten «U-32», forsyningsfartøyet «Main» og etterretningsfartøyet «Oste» er ventet i 17-tida.

Ifølge Forsvaret kommer den tyske kvartetten rett fra Østersjøen. Her har fartøysgruppa de siste ukene fulgt med på russisk aktivitet i forbindelse med den russiske storøvelsen Zapad.

Fartøyene blir liggende ved Vippetangen til over helga.

Nybrottsarbeid

Det er en 212A-ubåt som besøker Norge på nytt nå. I februar 2017 ble det klart at Norge skal samarbeide med Tyskland om å ta fram en ubåt som skal erstatte de seks ubåtene i Ula-klassen, som ble faset inn i 1989–1992.

Planen er at Tyskland og Norge skal ha henholdsvis to og fire av den oppgraderte ubåtklassen 212 Common Design (CD). Prosjektet er blitt atskillig forsinket i løpet av de snart fem årene som har gått, og slik det ser ut nå skal Norge motta sin første ubåt i 2029 og Tyskland i 2032. Vår partner skal motta ubåt nummer tre og seks i serien for å sikre identisk konfigurasjon.

Den tyske fregatten «Sachsen Anhalt» i ferd med å legge til kai torsdag morgen. Foto: Forsvaret

Det regnes som et unikt samarbeid det nå legges opp til ved at Tyskland og Norge bygger og drifter identiske ubåter i fellesskap. Samarbeidet vil pågå gjennom hele ubåtenes levetid, altså rundt 40 år, både marine til marine og gjennom felles teknisk levetidsforvaltning og oppdateringer.

Tyskland har blant annet forpliktet seg til å utføre deler av planlagt vedlikehold på noen av sine ubåter i Norge. Driftsorganisasjonen skal bemannes av begge nasjoner og skal holde hus på Haakonsvern.

Forsvaret skriver at dette er et nybrottsarbeid som vil danne grunnlag for et mye tettere samarbeid med en av våre viktigste allierte de neste førti årene.

– Det norske og det tyske ubåtvåpenet har gjennom mange år hatt et tett og godt samarbeid. Anskaffelsen av en felles ubåtklasse styrker dette samarbeidet på flere områder og legger til rette for god trening og utveksling av kunnskap med en viktig alliert, sier kontreadmiral Rune Andersen som er sjef for Sjøforsvaret.

Skal ha NSM etter hvert

Allerede i 2017 ble det avtalt at Norge og Tyskland skal samarbeide om å videreutvikle kryssermissilet Naval Strike Missile (NSM) som tyskerne har planer om å kjøpe inn til eksisterende fregatter og kommende multirollefregatter, uten at dette er bestilt så langt. Det er også aktuelt med en ubåtversjon (NSM-SL, «submarine launch») for 212CD-klassen.

Bundestag godkjente i juni avtalen som også inkluderer felles anskaffelse av missiler i tillegg til videreutvikling av NSM, også kjent som «Future Naval Strike Missile».

«Sachsen Anhalt» ved Vippetangen torsdag morgen. Foto: Per Erlien Dalløkken

Etter det Teknisk Ukeblad tidligere har fått opplyst, er det de kommende MKS 180-fregattene som først skal utrustes med NSM. I fjor bestilte Tyskland fire slike multirollesfregatter fra nederlandske Damen Schelde Naval Shipbuilding.

«Sachsen Anhalt» heiste kommando for første gang 17. mai i år og har senere i hovedsak gjennomført teknisk innkjøring.

Leser man Wikipedia, kan man bli forledet til å tro at fregatten seiler med Boeing RGM-84 Harpoon sjømålsmissiler som en interimløsning fram til de mottar RBS-15 Mk4 Gungnir fra Saab. Dette stemmer visstnok ikke.

Foreløpig er det ingen kryssermissiler om bord, men Teknisk Ukeblad får bekreftet fra NSM-prosjektet i Forsvarsmateriell at både «Sachsen Anhalt» og de tre andre F125-fregattene i Baden-Württemberg-klassen skal utrustes med Naval Strike Missile (NSM).

NSM er utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Sjøforsvaret og er så langt levert til Norge, Polen, USA og Malaysia og bestilt av Romania.

Også Canada har kunngjort at de skal ha NSM på sine kommende fregatter basert på Type 26 fra BAE Systems, mens den ukrainske forsvarssjefen har uttalt at deres planlagte åtte missilbåter skal ha det norske missilet.