Ny video: Se hvordan to NSM senket den utrangerte amerikanske fregatten

I forrige uke fortalte Teknisk Ukeblad om at det amerikanske marinekorpsets nye kystartilleri, som heter «Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS), er blitt testet på nytt.

Det norskutviklede kryssermissilet Naval Strike Missile (NSM) er spydspissen i systemet som er i ferd med å utvikles på lynkjapt vis.

Denne skyteøvelsen («Sinkex») på siste dag av storøvelsen LSE21 handlet om mer enn bare å teste det NSM-baserte kystartilleriet, men også å ta det i bruk i en fellesoperativ setting. Det viser en ny video som US Marine Corps publiserte onsdag.

Fellesoperasjon

US Marine Corps opplyser at de skjøt to NSM-missiler som fløy over 100 nautiske mil og manøvrerte rundt simulerte fjell og annet skipsfart før de traff målet.

Det er ingen overdrivelse å si at den stakkars fregatten ble fullstendig smadret. Målskipet var USS Ingraham, som ble faset ut for seks år siden. Det ble bygget på slutten av 80-tallet som det siste fartøyet i Oliver Hazard Perry-klassen.

Harpoon-missilet fra Boeing er like framtredende i videoen som NSM. Vi ser Harpoon under vingene på både et P-8A Poseidon og to F/A-18C Hornet, samt i ubåten USS Chicago som også fyrte av en Mk 48-torpedo.

Av andre våpen vises et AGM-154 JSOW-missil komme opp heisen på hangarskipet USS Carl Vinsonog trilles bort til en Super Hornet.

F-35C, som vi kan se parkert når et F/A-18E tar av, deltok også i senkeøvelsen med laserstyrte bomber, uten at dette er med på videoen.

Mobilitet

USMC påpeker at skarpskytinga med det nye langtrekkende presisjonsvåpenet var den første taktiske demonstrasjonen av fleksibiliteten og slagkraften deres framskutte baser vil bidra med framover.

Systemets mobilitet ble testet under denne øvelsen der det ble fraktet både med KC-130J Hercules og fra amfibiekrigsskipet USS San Diego (et LPD-skip i San Antonio-klassen) og inn til land på et av US Navys luftputefartøy (Landing Craft Air Cushion, LCAC), noe som også er med på videoen.

LCAC-31 kjører inn på stranda, og ut ruller ei Rogue-vogn («Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires»), ei kommando- og kontrollvogn og ei vanlig feltvogn, alle på JLTV-plattformen fra Oshkosh Defence. En del mannskap ble fraktet med et MV-22B Osprey tiltrotorfly.

Betydelig potensial

Noe av konseptet med det nye kystartilleriet vil være å kunne deployere det kjapt til strategisk gunstig plasserte stillehavsøyer, for eksempel. Det har lenge vært uttalt at et av forsvarsgrenens satsingsområder framover er forbedret tilgangs- og områdenektelse (A2/AD).

Den første skarpskytinga fant sted i november i fjor, fra Californiakysten. På flere konferanser før sommeren snakket USMC-ledelsen om strategien «Force Design 2030», og var tydelig på at Nmesis, og dermed NSM, vil spille en sentral rolle i hvordan de skal operere i årene som kommer.

– Vi er svært fornøyd med resultatene fra skyteøvelsene på Hawaii. Dette var en viktig milepæl i programmet og viser at integrasjonen av NSM inn i strukturen til US Marine Corps holder fremdriften. Vi har et tett og godt samarbeid med marinekorpset. NMESIS-programmet er en helt ny plattform for oss, men representerer et betydelig potensial, skrev Øyvind Kolset, direktør for missilsystemer i KDA, i en e-post til Teknisk Ukeblad i forrige uke.

Kinesisk analyse

US Navy bestilte fra NSM fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og den amerikanske partneren Raytheon i juni 2018, og et drøyt år senere var det første LCS-fartøyet («Littoral combat ship») USS Gabrielle Giffords operativt med det nye kryssermissilet.

At amerikanerne nå har denne slagkraften på relativt sett mindre fartøy i Sørøst-Asia, har vekket Kinas oppmerksomhet, viser en analyse fra et kinesiske forskningsinstitutt som USNI News har fått tak i.

Dette ble også omtalt av CNN denne uka i forbindelse med at visepresident Kamala Harris mandag besøkte USS Tulsa, som lå til kai i Singapore, og som er ett av tre LCS-skip som nå er operativt med NSM.

Også Malaysia skal ha NSM på seks nye fregatter, basert på franske korvetter i Gowind-klassen, men dette prosjektet er blitt rundt fire år forsinket og det første skipet vil ventelig overtas først i 2023.

Ifølge USNI News har US Navy planer om å anskaffe rundt 200 missiler til sine LCS-skip fram til 2025, mens det i 2022-budsjettet er antydet foreløpig 64 missiler til US Marine Corps. På sikt skal også US Navys kommende opp til 20 FREMM-fregatter i Constellation-klassen bestykkes med 16 NSM hver.