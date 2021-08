Senket fregatt med to NSM skutt fra land: – Lykke til med å finne vårt kystartilleri

Den utrangerte fregatten USS Ingraham var målet, og blant våpnene var to norskproduserte NSM-missiler skutt fra ei fjernstyrt feltvogn på hawaiiøya Kauai.

Avslutninga på den amerikanske storøvelsen Large-Scale Exercise (LSE) sist søndag var en fellesoperativ demonstrasjon, men også en ny test av marinekorpsets NMESIS-kystartilleri, som er under utvikling.

Beskutt fra alle kanter

En mobil, framskutt styrke med langtrekkende presisjonsvåpen som kan bidra til forbedret tilgangs- og områdenektelse og støtte til US Navy, enten det er snakk om i Atlanterhavet eller Stillehavet, er blant marinekorpsets (US Marine Corps) viktigste satsingsområder dette tiåret.

«Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS) består blant annet av fjernstyrte JLTV-feltvogner utrustet med to Naval Strike Missile (NSM) fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og den amerikanske partneren Raytheon.

Ifølge ei pressemelding fra det amerikanske forsvaret fløy NSM-missilene over hundre nautiske mil før de traff blink. Målskipet, gjerne referert til som en «hulk», fikk kjørt seg der det ble beskutt fra alle kanter samtidig.

Det var ikke bare skarpskyting som ble testet, men også mobiliteten til NMESIS. Her er ei Rogue-vogn («Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires»), ei kommando- og kontrollvogn og ei vanlig feltvogn i ferd med å fraktes ut til moderskipet USS San Diego. Foto: Lance Cpl. Luke Cohen

I tillegg til de to NSM-missilene ble det skutt med Harpoon-missiler, bomber og torpedo der andre deltakere i fellesoperasjonen var flere F/A-18E/F Super Hornet, F-35C og E-2D Advanced Hawkeye, som tok av fra hangarskipet USS Carl Vinson, en P-8A Poseidon og ubåten USS Chicago i Los Angeles-klassen.

USS Ingraham, som ble faset ut for seks år siden, sank ganske kjapt, melder amerikanerne. Målskipet var på slutten av 80-tallet det siste skipet som ble bygget i Oliver Hazard Perry-klassen, og som for øvrig Polen nå vurderer å erstatte med F100-fregatter lignende de norske i Fridtjof Nansen-klassen.

Denne skyteøvelsen («Sinkex») var én av mange deler av LSE21, som er den største øvelsen amerikanske styrker har gjennomført på 40 år. Nå ligger det an til at den skal arrangeres hvert tredje år framover.

– Vi er svært fornøyd med resultatene fra helgens skyteøvelser på Hawaii. Dette var en viktig milepæl i programmet og viser at integrasjonen av NSM inn i strukturen til US Marine Corps holder fremdriften. Vi har et tett og godt samarbeid med marinekorpset. NMESIS-programmet er en helt ny plattform for oss, men representerer et betydelig potensial, skriver Øyvind Kolset, direktør for missilsystemer i KDA, i en e-post til Teknisk ukeblad.

Kvalitet framfor kvantitet

Nmesis betegnes som helt sentral i USMC-strategien «Force Design 2030» og har åpenbart stor prioritet.

General David H. Berger, sjef for US Marine Corps, sa i mai at deres viktigste oppdrag framover er å sørge for fortsatt å holde lufta og sjøveiene åpne, og han er ikke i tvil om at det kommer til å bli en aktiv dag-til-dag-konkurranse for å lykkes med dette.

Spydspissen i marinekorpsets nye kystartilleri er slike fjernstyrte JLTV med utskytningsramper for to NSM bak. Foto: Lance Cpl. Luke Cohen

Han påpekte at det er hans jobb å peke langlysene ti år ned i veien, og siden han overtok som sjef, har det vært mest oppmerksomhet rundt at han har besluttet at marinekorpset skal kvitte seg med utstyr som stridsvogner og tauet artilleri.

Berger uttalte at han forenklet sagt er villig til å ofre kvantitet for kvalitet og at han vil bytte tungt panser mot mer unike kapabiliteter de kan tilby inn i fellesoperasjoner.

Nmesis er et prosjekt som, sammenlignet med det meste annet i forsvarsindustrien, har gått lynkjapt.

Det er bare et par år siden det startet, og USMC påpeker at dette blant annet er takket være at systemet benytter utprøvde komponenter som feltvogna fra Oshkosh, kryssermissilet fra KDA og det tilhørende ildledningssystemet US Navy allerede bruker. Tre av deres såkalte LCS-skip er nå operative med NSM om bord.

Naval Strike Missile (NSM) Har også blitt omtalt som Nytt/Norsk Sjømålsmissil

Lengde med booster : 3,96 m

: 3,96 m Høyde : 0,50 m

: 0,50 m Bredde/vingespenn: 1,36 m

1,36 m Utskytningsvekt : Ca. 410 kg

: Ca. 410 kg Flyvekt : Ca. 345 kg

: Ca. 345 kg Hastighet : Nær lydens hastighet

: Nær lydens hastighet Rekkevidde: >100 nautiske mil

>100 nautiske mil Minimumsdistanse : 3 km

: 3 km Levetid : Minimum 20 år

: Minimum 20 år Utviklingskontrakten ble undertegnet i desember 1996

Anskaffelseskontrakten ble undertegnet i juni 2007

Levert til Norge, Polen, Malaysia og USA, bestilt av Romania

– En jevnbyrdig fiende blir nødt til å respektere at et NSM-missil til 1,7 millioner dollar (15 millioner kroner) kan gjøre stor skade på et krigsskip til to milliarder dollar, var budskapet fra generalløytnant Eric Smith, sjef for Marine Corps Combat Development Command, på Sea-Air-Space-konferansen i starten av august, ifølge Marine Corps Times.

Han påpekte at det nye kystartilleriet vil være i stand til å unngå å bli oppdaget av fienden og kan bekjempe fiendtlige skip uansett hvor de dukker opp.

– Lykke til med å forsøke å finne Nmesis, det klarer de ikke, uttalte generalen.

Masseproduksjon

Enn så lenge er det kun inngått kontrakter som omfatter integrasjon og test av NSM på USMC-kjøretøy, men KDA forventer at dette programmet vil etterfølges av leveransekontrakter.

Per i dag produseres alle missilene i Norge, mens de tilhørende utskytningsrampene («canister launcher») og alt annet som inngår i missilsystemet, produseres i USA.

Ifølge USNI News har US Navy planer om å anskaffe rundt 200 missiler til sine LCS-skip fram til 2025, mens det i 2022-budsjettet er antydet foreløpig 64 missiler til US Marine Corps. På sikt skal også US Navys kommende opp til 20 FREMM-fregatter bestykkes med 16 NSM hver.

På Sea Air and Space-konferansen opplyste Raytheon til USNI at de nå er i ferd med å øke produksjonskapasiteten i Tucson i Arizona. Der anslagsvis 75 prosent av NSM-missilene produseres i Norge i dag, anslår selskapet at det vil være 50/50 i nær framtid.

Amerikanernes framstilling er at Kongsberg-partneren er et fremragende selskap innenfor design, utvikling og produksjon og at Raytheon kan bidra med masseproduksjon.

Hittil er det kun Polen som er operative med landbaserte NSM til kystforsvar, mens Romania har som mål å ha et tilsvarende system på plass i 2024.

Startet i 2014

Amerikanernes test og evaluering av NSM-missilet startet med en demonstrasjon fra en norsk fregatt under flåteøvelsen Rim of the Pacific (Rimpac) i juli 2014 og deretter med en skyteøvelse fra USS Coronado (LCS-4) i september samme år.

Fire år senere vant KDA/Raytheon OTH WS-kontrakten («Over The Horizon Weapon System»), som sikter på å øke stridsevnen både på eksisterende LCS-fartøyer og de kommende fregattene. Samme år skjøt US Army NSM fra land under Rimpac.

USS Gabrielle Giffords var det første amerikanske fartøyet som ble operativt med NSM på sensommeren 2019, og det har testskutt missilet minst to ganger.