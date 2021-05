Blir dette noen av de største konkurrentene til BMW iX3?

TU har testet BMWs nye elektriske stolthet, iX3. Den kommer uten firehjulstrekk, men er så effektiv i drift at det kompenserer for at den har litt mindre batteri enn det man kan tenke på som åpenbare konkurrenter: Luksus-SUVene Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC og Jaguar i-Pace.

Den oppgitte WLTP-rekkevidden for BMW iX3 er 459 kilometer, med 74 kWh netto batteri. Vår test viste at bilen framstår som effektiv i drift, noe som kompenserer for litt mindre batteripakke enn de tre konkurrentene nevnt ovenfor.

En rekke rimeligere konkurrenter

Samtidig har det nå kommet flere litt mindre og rimeligere SUV-er som tilbys både med bakhjulstrekk og firehjulstrekk. BMW iX3 koster fra 571.720 kroner. Spørsmålet for BMW blir om disse billigere alternativene kan bli like viktige konkurrenter, som modellene i høyere prissjikt:

ID.4 med bakhjulstrekk og inntil 517 kilometers WLTP-rekkevidde starter på 417.000 kroner. Modellen kommer med firehjulstrekk til sommeren.

Ford Mustang Mach-e med bakhjulstrekk og 440 kilometers rekkevidde koster fra 422.000 kroner. Den fås også med firehjulstrekk og større batteri.

Hyundai kommer snart på markedet med firehjulsdrevne Ioniq 5. Den starter på 474.900 kroner, men da kommer den nokså godt utstyrt.

Audi Q4 e-tron med bakhjulstrekk og 520 kilometers WLTP-rekkevidde koster fra 446.200 kroner og skal leveres i sommer.

Firehjulsdrevne Kia EV6 med 510 kilometers rekkevidde leveres til høsten og har en startpris på 469.900 kroner for en godt utstyrt utgave.

Mot slutten av året skal også Tesla Model Y rulle ut på norske veier. Den har firehjulsdrift med 505 kilometers WLTP-rekkevidde og koster fra 549.000 kroner

Helelektriske Volvo XC40 starter på 524.900 kroner, men kommer med et nokså høyt utstyrsnivå som standard og blant annet tre års service og full kaskoforsikring inkludert i prisen.

Mindre, men større plass

Utvalget av helelektriske SUV-er begynner altså å bli svært godt. Selv om de utvendige målene på disse er mindre, tilbyr flere av dem innvendig plass på nivå med iX3.

Bagasjerommet på både Q4 etron (520 liter), ID.4 (543 liter) og Enyaq (585 liter) er for eksempel større enn iX3s 510 liter. Det er en av fordelene ved å bygge på en dedikert elbilplattform.