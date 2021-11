Video av F-35 som havarerer på britisk hangarskip, sirkulerer på nett

Det har gått nesten to uker siden et britisk F-35B havarerte mens det opererte fra HMS Queen Elizabeth øst i Middelhavet.

Fra offisielt britisk hold har det vært svært lite informasjon om eventuelle funn som er gjort i undersøkelsen av ulykken, der det heldigvis gikk bra med flygeren.

Men det at F-35-flyene fortsatte å fly fra hangarskipet rett etter ulykken, indikerer at viktige faktorer er kjent og at det neppe er avdekket noen iboende svakheter på flytypen.

Mandag ettermiddag fikk også offentligheten mer kjennskap til omstendighetene rundt da britene mistet sitt første F-35B, i form av levende bilder:

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm — Seb H (@sebh1981) November 29, 2021

Det synes som om noen har brukt mobilkamera til å filme en pc-skjerm som viser opptak fra et av skipets overvåkingskamera.

Ut fra videobildene synes det som at F-35B-maskinen først akselererer og så mister hastighet når det når rampen. Flyet kommer seg aldri i lufta, og flygeren skyter seg ut når flyet er på «hoppkanten».

Under er til sammenligning en video fra F-35B-operasjoner fra HMS Queen Elizabeth i dagene etter ulykken.

F-35B fra amerikanske VMFA-211 og britiske 617 skvadron opererer fra HMS Queen Elizabeth et par dager etter ulykken i Middelhavet. Foto: CSG21

En talsperson fra det britiske forsvarsdepartementet uttalte mandag kveld at de er klar over at videoen sirkulerer på nett, men at det fortsatt er for tidlig å si noe om årsakene som medvirket til ulykken.

Ifølge UK MOD mandag er vraket fremdeles ikke hentet opp fra sjøen, og bergingsaksjonen pågår fortsatt.

"We are aware of a video circulating online. It is too soon to comment on the potential causes of this incident." — Henry Jones (@hthjones) November 29, 2021

Femte F-35 som går tapt

Dette er det femte eksemplaret av F-35 som havarerer:

Et USMC F-35B havarerte 28. september 2018, et japansk F-35A styrtet i havet 9. april i 2019, et F-35A tilhørende US Air Force havarerte under en landing på flybasen Eglin i Florida 19. mai 2020, og et USMC F-35B havarerte 29. september 2020 etter å ha kommet i kontakt med et tankfly av typen KC-130J i forbindelse med lufttanking over California.

Ganske raskt etter det første totalhavariet ble det klart at den utløsende årsaken var produksjonsfeil på et drivstoffrør. F-35B-flyet fra US Marine Corps styrtet cirka 50 kilometer sørvest for Charleston i Sør-Carolina. Også da gikk det bra med piloten.

Det gjorde det ikke med den erfarne japanske flygeren som styrtet 135 kilometer øst for flystasjonen Misawa i 2019. Her kom undersøkelsen etterpå fram til at et fenomen som kalles «spatial disorientation», eller sanseillusjoner på norsk, trolig var en medvirkende årsak til at han mistet kontrollen og fløy rett i sjøen.

Dette er den eneste fatale ulykken med F-35. Flygeren på Eglin i mai 2020 rakk å skyte seg ut. Det samme gjorde flygeren i F-35B-flyet over California i oktober 2020, mens Hercules-besetningen buklandet sitt fly uten at noen av dem kom til skade.

Rampe

F-35B er STOVL-versjonen («short takeoff/vertical landing») av kampflyet som kan lande vertikalt, men som med våpen og fulle drivstofftanker i utgangspunktet må ta av konvensjonelt.

Flyet er også i stand til å ta av vertikalt med en begrenset mengde drivstoff om bord. Såkalt VTO-kapasitet er nødvendig for forflytning over korte avstander der beskaffenheten i felt er slik at flyet ikke kan gjennomføre en kort takeoff.

Mens USAs hangarskip har flate dekk, der de benytter F-35C, har britene og italienerne en rampe i enden av rullebanen på sine skip. Hensikten med «spretthoppet» er å gi kampflyet starthjelp og bidra til at det kan ta med seg mer nyttelast på den tilgjengelige rullebanen enn dersom den var flat.

Også Japan er i ferd med blant annet å bygge slike ramper på de to multirollejagerne «Izumu» og «Kaga», slik at de er klare til å ta imot de første av 42 planlagt bestilte F-35B i 2024.