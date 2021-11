– Historisk: Kampfly fra fire forsvarsgrener på samme dekk

På tampen av et sju måneder langt og etter sigende fram til da vellykket oppdrag for hangarskipet HMS Queen Elizabeth og hennes følge på vei hjem til Portsmouth, gikk det galt i forrige uke:

Et britisk F-35B havarerte øst i Middelhavet onsdag morgen. Piloten rakk å skyte seg ut og kom fra ulykken uten skader.

Lite informasjon

I dagene etter har det vært svært så stille fra offisielt hold. Det er fortsatt ikke framkommet noen opplysninger som kaster mer lys over hendelsesforløpet utover den første meldinga om at havariet skjedde i forbindelse med rutinemessig flygning.

Det er heller ikke kommet noen meldinger om hvordan det går med arbeidet med å lokalisere og heve vraket.

Ettersom F-35B-flyene fortsetter å operere fra hangarskipet, kan vi anta at det ikke er mistanke om at noen iboende teknisk svakhet har medvirket til havariet, eksempelvis av den typen som var den utløsende årsaken til at det første F-35-flyet gikk tapt for tre år siden (produksjonsfeil på et drivstoffrør).

– Etter ei utfordrende uke for Carrier Strike Group 21, er det flott å se at det er travelt på dekket igjen med flyaktivitet med F-35B fra US Marine Corps og 617 skvadron, skrev flaggkommandør Steve Moorhouse i Royal Navy, sjef for hangarskipstyrken CSG21, på Twitter lørdag.

F-35B fra amerikanske VMFA-211 og britiske 617 skvadron opererer fra HMS Queen Elizabeth et par dager etter ulykken i Middelhavet. Foto: CSG21

Viser alliert styrke

Dagen etter fikk han mer å glede seg over. Søndag fikk HMS Queen Elizabeth for første gang besøk av to italienske F-35B: ett fra flyvåpenet og ett fra marinen, Aeronautica Militare og Marina Militare, som fløy over fra ITS Cavour. Motsatt vei fløy to F-35B fra det amerikanske marinekorpset på besøk til det italienske hangarskipet.

Ifølge det britiske fellesoperative hovedkvarteret (PJHQ) er dette første gang at kampfly fra tre forskjellige nasjoner opererer fra samme hangarskip.

Om bord på HMS Queen Elizabeth har det amerikanske marinekorpset F-35B fra skvadronen VMFA-211 sammen med 617 skvadron, de såkalte «Dambusters», fra britiske Royal Air Force (RAF).

Regner man med helikoptrene fra Royal Navy, var det altså fly fra fem ulike forsvarsgrener om bord på hangarskipet denne søndagen.

– Dette demonstrerer tydelig vårt flaggskips interoperabilitet med andre nasjoner. Det faktum at amerikanske, italienske og britiske F-35B er i stand til å fly fra andres dekk, gir Nato taktiske og strategiske fordeler, påpeker kommandøren.

Spretthopp

F-35B er STOVL-versjonen («short takeoff/vertical landing») av kampflyet som kan lande vertikalt, men som med våpen og fulle drivstofftanker i utgangspunktet må ta av konvensjonelt.

Flyet er også i stand til å ta av vertikalt med en begrenset mengde drivstoff om bord. Såkalt VTO-kapasitet er nødvendig for forflytning over korte avstander der beskaffenheten i felt er slik at flyet ikke kan gjennomføre en kort takeoff.

Mens USAs hangarskip har flate dekk, der de benytter F-35C, har britene og italienerne en rampe i enden av rullebanen på sine skip. Hensikten med «spretthoppet» er å gi kampflyet starthjelp og bidra til at det kan ta med seg mer nyttelast på den tilgjengelige rullebanen enn dersom den var flat.

Også Japan er i ferd med å blant annet bygge slike ramper på de to multirollejagerne «Izumu» og «Kaga» slik at de er klare til å ta imot de første av 42 planlagt bestilte F-35B i 2024.