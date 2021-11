Norsk fregatt er med: – Vi er sertifiserte og klare for hva som helst

Et norsk krigsskip er for første gang fullintegrert i en amerikansk hangarskipsstyrke.

Etter en storøvelse som varte nesten en måned, er Carrier Strike Group 8 nå klar for skarpe oppdrag.

Hangarskipet USS Harry S. Truman, med følge av blant annet fregatten KNM Fridtjof Nansen, forlot Naval Station Norfolk torsdag 30. september for å starte den omfattende sertifiseringsøvelsen «Composite Training Unit Exercise» (Comptuex).

26. oktober kom de hjem igjen til havna i delstaten Virginia med den nødvendige godkjenninga og et greit selvtillitsnivå:

– VI ER TILBAKE! Etter ei tid borte vender vi triumferende hjem, sertifiserte og klare for hva som helst, heter det på facebooksida til USS Harry S. Truman (CVN 75).

Stor og kompleks

CSG 8 er med dette sertifisert som en beredskapsklar hangarskipsstyrke. Nøyaktig når de seiler ut igjen og hvor, kommer ikke fram, men det er på det rene at det blir i løpet av høsten.

Ifølge US Navy er dette blant de største og mest komplekse sertifiseringsøvelsene som er gjennomført.

USS Harry S. Truman under C2X i oktober. Foto: MCSA Hunter Day

I tillegg til flaggskipet og den norske fregatten deltok USS San Jacinto (CG 56), som er en missilkrysser i Ticonderoga-klassen, fem jagere i Arleigh Burke-klassen – USS Gonzalez (DDG 66), USS Cole (DDG 67), USS Bainbridge (DDG 96), USS Gravely (DDG 107) og USS Jason Dunham (DDG 109), samt de to LCS-fartøyene USS Milwaukee (LCS 5) og USS Wichita (LCS 13).

LCS-fartøyene («Littoral combat ship») finnes i to varianter: Freedom-klassen fra Lockheed Martin og Independence-klassen fra Austal USA. LCS 5 og 13 er ikke blant dem som hittil har installert Naval Strike Missile (NSM) fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Den ferskeste opptellinga TU har tilgang til, fra i sommer, indikerer at det så langt er fire LCS-skip i Independence-klassen (LCS 6, 10, 16 og 18) som nå seiler med Kongsberg-missilene. Det er fartøyene som brukes i Stillehavet som er blitt prioritert.

MH-60R Seahawk på helikopterdekket på KNM Fridtjof Nansen under sertifiseringsøvelsen. Det er plass nok i hangaren, for det er som kjent ikke noe NH90 med på oppdraget. Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret

Luftvingen CVW-1 opererer fra hangarskipet med fire F/A-18E/F Super Hornet-skvadroner, en skvadron med EA-18G Growler, som brukes til elektronisk krigføring, en skvadron med AEW-flyene E-2D Hawkeye-skvadron (luftbåren tidlig varsling), en skvadron med transportflyet C-2A Greyhound samt to helikopterskvadroner satt opp med MH-60R Seahawk.

Viser amerikanerne

Kontreadmiral Curt Renshaw, som leder Carrier Strike Group 8, uttaler i pressemeldinga at øvelsen ga en unik mulighet til å styrke evnen til å samarbeide med det norske sjøforsvaret. Samt at de er i stand til å respondere på dynamiske hendelser uansett hva de kommer til å møte på i framtidige operasjoner.

US Navys multilaterale samarbeidsprogram kalles «Cooperative Deployment». Det norske forsvarsdepartementet har tidligere opplyst at planen er at hovedaktiviteten skal foregå i Atlanterhavet og Middelhavet, men det kan ikke utelukkes at det også blir deployeringer utenfor Natos kjerneområder.

KNM Fridtjof Nansen i Atlanterhavet under sertifiseringsøvelsen C2X. Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret

Forsvaret skriver at den omfattende treningsperioden på USAs østkyst har vist Sjøforsvarets evne til effektivt å integreres i en større maritim koalisjonsstyrke. Å ta del i denne omfattende øvelsen har gitt KNM Fridtjof Nansen og Sjøforsvaret realistisk og svært verdifull trening.

– Vi har vist amerikanerne at en norsk fregatt effektivt kan integreres og være en relevant aktør i hangarskipsstyrken. På denne måten viser vi at Norge er en troverdig alliert, som aktivt ønsker å bidra til vår kollektive internasjonale sikkerhet og stabilitet, uttaler skipssjef på KNM Fridtjof Nansen, kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle.

Han legger til at besetningen er godt trent, motivert og klare til å ta fatt på oppdraget sammen med sin viktigste allierte marine. Fregatten skal etter planen vende hjem til Bergen i april 2022.