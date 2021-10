«Odins skjoldmøyer»: USA har aktivert sin første F-35-skvadron på europeisk jord

Det er åtte europeiske nasjoner som har bestilt F-35, men så langt er det bare Storbritannia, Italia, Nederland og Norge som har disse kampflyene hjemme. Luftforsvaret har 21 F-35A stasjonert på Ørland.

Nå er det etablert en ny F-35-skvadron i Europa, og den er amerikansk.

495th Fighter Squadron ble reaktivert 1. oktober etter å ha ligget i dvale i nesten 30 år. Hjemmebasen er flystasjonen RAF Lakenheath i Suffolk i England.

Flyene er ennå ikke på plass i England. De første skal etter planen ankomme i desember og leveres fortløpende utover vinteren til skvadronen til slutt er fullt oppsatt med 27 F-35A og om lag 60 personell.

Valkyrjer

495th Fighter Squadron eksisterte i tre år under andre verdenskrig og var blant annet satt opp med Republic P-47 Thunderbolt, før den gjenoppsto under den kalde krigen som 495th Tactical Fighter Squadron på RAF Lakenheath i 1977, da med en flåte General Dynamics F-111F Aardvark.

Seremonien sist fredag fant sted klokka 08.49.50, på sekundet 30 år etter at skvadronen igjen ble utpekt som en Fighter Squadron, 1. oktober 1991. Bare halvannen måned senere gikk skvadronen i dvale, da F-111-flyene ble faset ut fra Lakenheath.

Når skvadronen nå er vekket til live igjen, er det med et nytt kallenavn. 495th FS går nå også under navnet «Valkyries», oppkalt etter skjoldmøyene som i norrøn mytologi var Odins stridsjomfruer sendt ut for å rå for mannefall og seier i slag, ifølge Store norske leksikon.

Rivingsarbeidet på RAF Lakenheath, for å gjøre klart til å bygge ny F-35-infrastruktur, startet i juni 2019. Foto: Airman 1st Class Shanice William

Valkyrje-skvadronen gjenoppstår riktignok en god del forsinket i forhold til de opprinnelige planene. I ei pressemelding 7. januar 2015 skrev USAF at de første flyene skulle være på plass i 2020. Planen er å ha 48 fly fordelt på to skvadroner.

F-35-anlegget, med vedlikeholdshangarer, simulatorbygg og andre bygg, ble påbegynt sommeren 2019, og året etter rapporterte Defense News om budsjettsprekk og forsinkelser, samt at ikke alle bygningene vil være klare når de første flyene ankommer.

Tre deployeringer

Ifølge flyvåpenet ble RAF Lakenheath ble valgt som europeisk F-35-base på grunn av deres langvarige og nære bånd til britiske Royal Air Force, samt den eksisterende infrastrukturen og gode muligheter for samtrening.

Det var til 48th Fighter Wing og Lakenheath USA deployerte F-35A første gang også. Denne midlertidige utplasseringa skjedde ved påsketider i 2017 da seks fly fra Hill AFB fløy over Atlanteren med et stort følge. På høsten samme år kom de første norske F-35-ene til Ørland.

F-35A fra Hill i delstaten Utah deployerte til Europa for andre gang i mai 2019, nærmere bestemt til Aviano-basen nord for Venezia i Italia, og var midlertidig utplassert på flystasjonen Mont-de-Marsan (La base aérienne 118 «Colonel Rozanoff») sørvest i Frankrike i mai i år. Da handlet det mye om samtrening med britenes Eurofighter og franskmennenes Rafale.

To amerikanske F-35A og to franske Dassault Rafale over Frankrike i mai 2021. Foto: Staff Sgt. Alexander Cook

Tidligere i år var planen at F-35 Lightning II Demonstration Team skulle avslutte sesongen på Lakenheath i desember, på sitt eneste utenlandsbesøk i 2021, men dette ser ut til å være avlyst.

Mer samtrening

På Air, Space and Cyber-konferansen i regi Air Force Association i september påpekte general Jeffrey L. Harrigian, øverste sjef for de amerikanske flystyrkene i Europa og Afrika, at den gjenoppståtte skvadronen vil ha stor betydning.

Med amerikanske F-35 stasjonert i Europa for første gang, vil USAF bli i stand til å integrere seg med og operere i fellesskap med allierte i samme region, som også flyr F-35, på en måte som aldri før, uttalte han ifølge Air Force Magazine.

Det er også budskapet fra det norske luftforsvaret:

– Vi samarbeider allerede mye med USA og andre allierte, spesielt når det kommer til F-35. For oss vil dette gi oss enda flere anledninger til samtrening, samarbeid og integrasjon, både når det kommer til faktisk flygning og simulator, skriver oberstløytnant Stine Barclay Gaasland som er kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.

Hun legger til at dette også gjør at de kan utveksle erfaringer rundt det som går på drift, understøttelse og videreutvikling av F-35 som våpensystem.

I tillegg til Norge, Italia, Storbritannia og Nederland, der første operative evne (IOC) ventelig er rett rundt hjørnet, har Danmark også mottatt F-35 men ennå ikke fått hentet noen hjem. I tillegg venter Polen, Belgia og Sveits på fly.

Norge har 31 slike jagerfly: 21 i Norge og 10 i USA der de brukes til trening på flybasen Luke i Arizona. Etter planen skal det leveres tre nye fly til Ørland senere i år.