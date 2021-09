Bombefly fra Island og jagerfly fra Evenes trente på å ødelegge luftvern

Luftforsvaret har nok en gang trent sammen med amerikanske bombefly.

To B-2 Spirit-fly, som for tida er stasjonert på Keflavik på Island, har gjennomført det som beskrives som svært komplekse luftoperasjoner sammen med F-35A som for tida er stasjonert på Evenes.

De to oppdragene ble gjennomført mandag og onsdag i forrige uke. De som sto i sentrum for øvinga, var sømløs utveksling av informasjon mellom land- og luftstyrker både under planlegging og gjennomføring.

Forsvarets spesialstyrker deltok i hele prosessen.

– Har kommet langt

US Air Force nevner kun onsdagens trening over Nordsjøen i ei pressemelding, der de opplyser at målet med å integrere bombeflyene med de norske F-35-flyene var å øve på eskorteprosedyrer og å bekjempe luftvern. Det sistnevnte kategoriseres gjerne som «sead/dead» («suppression/destruction of enemy air defenses»).

Oberstløytnant Tron Strand, sjef for 332 skvadron, uttaler at dette viser hvor langt de allerede har kommet med tanke på å gjennomføre komplekse operasjoner og integrere F-35, både med deres viktigste allierte og egne styrker, uavhengig av lokasjon.

– Treningen viser også hva det allerede er mulig å gjennomføre fra Evenes som for første gang er vertsbase for F-35, sier Strand i ei pressemelding fra Forsvaret.

332 skvadron har vært stasjonert på Evenes i hele september for å forberede seg på å overta Nato-beredskapen i nord («Quick Reaction Alert», QRA). I øvelsen Falcon Deploy har åtte fly, luftvern og kontrollører reist fra Ørland. Øvelsen avsluttes med stresstest av hele systemet, med fly i lufta kontinuerlig mandag og tirsdag, før de drar sørover igjen 15. september.

Flere lignende øvelser

Siden USAF startet opp med de såkalte «Bomber Task Force»-oppdragene (BTF) sine i 2018 har de trent og operert jevnlig i Europa med allierte og partnere, med sine strategiske bombefly av typene B-2, B-1B og B-52H. En vesentlig andel av samtreninga har foregått med det norske forsvaret.

B-2-flyene holder vanligvis til på Whiteman-basen i Missouri, men tre fly har siden slutten av august vært stasjonert på Keflavik.

Mens 332 skvadron var stasjonert på samme base første gang, i mars 2020, gjennomførte de også samtrening.

Tre norske F-35A-flyene sammen med et amerikansk B-2 Spirit over Island i mars 2020. Foto: Master Sgt. Matthew Plew

Ett år senere var den norske skvadronen tilbake på samme sted for å utføre Nato-oppdraget «Iceland Air Policing» (IAP), og det ble igjen lagt inn samtrening med amerikanerne. Den gang var det ikke bare med B-2 Spirit, men også med B-1B Lancer, som til vanlig holder til på Dyess i Texas, men som på denne tida var stasjonert på Ørland.

Videreutvikling

Ifølge Luftforsvaret bygger øvinga tidligere i september videre på erfaringer fra tilsvarende BTF-oppdrag og representerer en videreutvikling av samarbeidet og integrasjonen mellom F-35, Forsvarets spesialstyrker og amerikanske luftstyrker.

F-35A tar av fra Evenes flystasjon under øvelsen Falcon Deploy 2021. Foto: Ronja Natalie Røe Nilsen / Forsvaret

Generalmajor Torgeir Gråtrud, som er sjef for spesialstyrkene, uttaler at de gjennom mange år har bygget gode relasjoner med kampflymiljøet.

– Dette har ført til en god forståelse for hvordan vi gjennomfører avansert samvirke og integrasjon med høyteknologiske plattformer. Det at disse strategiske plattformene kan operere sømløst sammen er viktig for nasjonen Norge, sier han.

B-2 ble operativt i 1997 og det første bomberaidet utført over Kosovo i 1999. USAF har kun 20 slike stealthbombefly.

Også i forrige måned ble det gjennomført samtrening med amerikanerne, i en type øvelse som betegnes som «Combined Joint All-Domain Command and Control integration» (CJADC2).

Her foregikk det samtidige operasjoner i flere domener som også testet evnen til å utøve kommando og kontroll og å kommunisere over store avstander og på tvers av landegrenser.