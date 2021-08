«Data er krigføringens valuta»: Nå begynner F-35 å bli effektiv mot avanserte trusler i nord

Evnen til å samarbeide effektivt med allierte på tvers av plattformer og domener. Det var hva som ble satt på prøve under samtrening utenfor Helgelandskysten onsdag.

Med stort sett amerikanske styrker, i tillegg til et Nato overvåkingsfly, var målet å integrere, operere og kommunisere om en aktivitet i nordområdene til lands, sjøs, i lufta, i rommet og i cyberdomenet.

Øvelsen testet blant annet datalink og andre digitale kommunikasjonssystemer. Norge stilte med fem F-16, fire F-35A samt kommando-, kontroll- og varslingspersonell, opplyser Forsvaret.

Operasjonen ledes fra et alliert kommando- og kontrollsenter, og de ulike kapasitetene fra en samlet alliert styrke går sammen om å finne og identifisere mål som må håndteres av F-35.

– Dagens eksempel viser at vi beveger oss i riktig retning, og at vi er på god vei mot å utnytte F-35 effektivt i en fellesoperativ og alliert setting under et betydelig nektelses-scenario, sier oberstløytnant Ole Marius Tørrisplass ved Nasjonalt luftoperasjonssenter i Luftforsvaret i ei pressemelding fra samme organisasjon.

Viktig evne

Onsdag deltok F-35A, E-3, RC-135 og satellitter, men ikke Nato AGS RQ-4D-dronene, som vises på denne samtreningsillustrasjonen, ifølge informasjon fra forsvarene i Norge og USA. Foto: Forsvaret

De som bærer uniform betegner slike øvelser som «Combined Joint All-Domain Command and Control integration» (CJADC2).

Det var altså samtrening mellom flere nasjoner under samtidige operasjoner i flere domener, som også testet evnen til å utøve kommando og kontroll og å kommunisere over store avstander og på tvers av landegrenser.

– Data er krigføringens valuta og hjelper oss med å ta raskere og bedre beslutninger. Å øve på multinasjonal datadeling på flere plattformer med allierte er helt avgjørende for å opprettholde vår evne til å sikre fred og stabilitet i nordområdene. En viktig evne i en tid med stormaktsrivalisering, uttaler general Jeffrey L. Harrigian, øverste sjef for de amerikanske flystyrkene i Europa og Afrika, i ei pressemelding fra US Air Force.

USS Arleigh Burke

I tillegg til norske fly og personell, deltok USA med personell fra Ramstein og Wiesbaden i Tyskland og Aviano i Italia for å samvirke om kommando og kontroll over styrken.

Bildene fra Forsvaret viser flere av amerikanerne i leide varebiler oppe på Kopparen i Ørland.

Natos Awacs-detasjement i Geilenkirchen i Tyskland sendte et av sine Boeing E-3A overvåkingsfly nordover, mens US Air Force deltok med et RC-135 overvåkingsfly og US Navy med jageren USS Arleigh Burke – lederskipet i klassen som teller 68 fartøyer. I tillegg deltok US Space Command.

– De ulike elementene har hver sin viktige rolle i et slikt scenario – alt fra overvåkning, informasjonsinnsamling og angrepsressurser. Denne type trening gir økt evne til å dele informasjon, planlegge og ta beslutninger, og den bidrar til forbedrede klartider, skriver Forsvaret.