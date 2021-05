F-35 til Frankrike for å bli flinkere til å samarbeide med Rafale og Eurofighter

I påska for ganske nøyaktig fire år siden var det amerikanske flyvåpenet på plass i Europa med operative F-35A for første gang.

Den gang var det snakk om midlertidig utplassering, det militærfolk kaller deployering, på flystasjonen RAF Lakenheath i Suffolk i England.

Om noen måneder skal den første amerikanske F-35-skvadronen etableres på denne basen permanent. Men før den tid er US Air Force igjen på Europa-besøk – denne gang til Frankrike.

Samvirketrening

Mandag landet de amerikanske F-35A-flyene på flystasjonen Mont-de-Marsan (La base aérienne 118 «Colonel Rozanoff») sørvest i Frankrike. Dette er hjemmebasen til to Rafale-skvadroner – et fly som produseres av Dassault utenfor Bordeaux 100 kilometer nord for basen.

De amerikanske kampflyene tilhører 4th Fighter Squadron fra flybasen Hill i delstaten Utah som erklærte første operative evne (IOC) med F-35A høsten 2016.

Ifølge ei pressemelding fra USAF skal flyene delta på flere øvelser framover, der den viktigste er Atlantic Trident 21, som arrangeres for tredje gang og som vil pågå fra 17. til 28. mai.

Den vil i stor grad dreie seg om å trene på komplekst taktisk samvirke og styrke evnen til å integrere femte- og fjerdegenerasjonsfly fra USA, Frankrike og Storbritannia – det vil si F-35, Rafale og Eurofighter.

Valkyrjeskvadron i England

Da F-35A-fly fra en operasjonell enhet for første gang deployerte til Europa for fire år siden, var flytypen fremdeles et sjeldent syn på disse trakter. Dette var før Norge hentet hjem sine første fly til Ørland.

På denne tida hadde flytypen vært på noen korte besøk blant annet til Farnborough i England og støytesting i Nederland, samt at en håndfull eksemplarer var produsert på F-35-fabrikken i Italia.

Ti dager etter at flyene ankom England i 2017 reiste to av de åtte flyene videre til flybasen Ämari like sørvest for Tallinn i Estland på det som den gang ble ansett som et overraskende besøk til Baltikum.

De amerikanske F-35-flyene landet på Mont-de-Marsan sørvest i Frankrike mandag og skal delta i Atlantic Trident som starter over helga. Foto: Staff Sgt. Alexander Cook

Den andre gangen skvadronen fra Hill ble utplassert i Europa var i mai 2019, nærmere bestemt på Aviano-basen nord for Venezia i Italia. Frankrikebesøket nå altså 388th Fighter Wings tredje deployering i Europa.

Mot slutten av 2021 skal US Air Force også ha F-35 permanent stasjonert i Europa, noe forsinket i forhold til opprinnelig planlagt. Dette blir altså på RAF-basen i Suffolk som i dag huser den amerikanske 48th Fighter Wing oppsatt med F-15C/D Eagle og F-15E Strike Eagle.

Årsaken til at dette ble valgt som base for de første amerikanske F-35-skvadronene i Europa er ifølge USAF de tette båndene de har til RAF, samt den eksisterende infrastrukturen og treningsmuligheter.

For tre måneder siden ble det vedtatt at 495th Fighter Squadron skal gå under navnet «The Valkyries».