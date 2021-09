Luftforsvaret har for første gang sluppet skarpe bomber fra F-35 i Norge

Tidligere i september var 332 skvadron stasjonert på Evenes for første gang.

Skvadronen opererte åtte av sine F-35A ut fra den nye basen under øvelsen Falcon Deploy som i stor grad handlet om å forberede overtakelsen av Nato-beredskapen i nord fra nyttår.

Under øvelsen ble det også gjennomført de første dropp av skarpe våpen med F-35 på norsk jord.

20 bomber traff blink

Til sammen ble det droppet 20 GBU-31-bomber på Halkavarre skytefelt i Porsanger kommune.

Under tidligere trening, blant annet under den operative test og evalueringa (OT&E), er det kun sluppet kalde bomber (øvingsammunisjon) fra F-35 her til lands.

Bombinga foregikk over flere dager i uke 36 i til dels svært dårlig vær, og samtlige traff målene sine, etter det Teknisk Ukeblad får opplyst fra Luftforsvaret.

Våpnene er gps-styrte såkalte «smarte bomber» som også F-16 har brukt siden M3-oppdateringa som ble gjort i forbindelse med Falcon STAR i 2002-2009. Dette er to tusen punds Mk84-bomber, altså i overkant av 900 kg, med JDAM-bekledning («Joint Direct Attack Munition»).

Nå er det snakk om kun tre måneder før F-16 fases ut for godt i Norge og F-35 overtar beredskapen («Quick Reaction Alert», QRA) fra Evenes.

GBU-31 lastes på F-35A på Evenes tidligere i september. Foto: Forsvaret

Tilbake i oktober

– Alle mål som ble satt før øvelsen ble nådd. Det vi har utført av styrkeproduksjon fra Evenes, samtrening med amerikanske B-2, slipp av skarpe våpen og landing på ulike baser rundt Evenes, viser at vi er klare for å overta QRA-oppdraget med F-35, sier Stian Roen, talsperson for Luftforsvaret.

De øvrige basene er Andøya, Banak, Bardufoss og Tromsø. 332 skvadron skal snart tilbake til Evenes for å fortsette QRA-forberedelsene, dog med et mindre antall fly enn under Falcon Deploy-øvelsen.

Det er planlagt mer QRA-trening på Evenes. Slik det ser ut nå, skal F-35-flyene være stasjonert der i uke 40, med en ny tur én eller to uker etter.

– Øvelsen viser hvor langt Evenes har kommet med tanke på å bli en fullverdig flystasjon. Vi har allerede gjort alt fra Evenes som vi skal kunne gjøre i 2025. Min erfaring nå er at det er relativt uproblematisk å operere F-35 fra Evenes, sa oberstløytnant Tron Strand, sjef for 332 skvadron, på en video publisert av Luftforsvaret i etterkant av Falcon Deploy.

2025 er året da de nye jagerflyene skal oppnå full operativ evne (FOC), blant annet med det nye missilet JSM i buken.

Samtidig som at F-35 blir fast stasjonert på Evenes om i overkant av tre måneder, kommer også de første nye P-8A Poseidon maritime patruljeflyene. Dersom den operative testinga går som planlagt, vil de oppnå første operative evne (IOC) sommeren 2023.