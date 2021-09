Den første nye ubåtjegeren som skal til Norge: – Spesiell situasjon på Boeing-fabrikken

Mens den nye flystasjonen på Evenes nå i september er blitt satt på prøve i forkant av at F-35A og P-8A skal ankomme over nyttår, fortsetter arbeidet parallelt på andre sida av Atlanteren:

Det første P-8A Posiedon-flyet som skal til Norge nærmer seg nå ferdig.

Et bilde Teknisk Ukeblad fikk tilsendt fra Boeing via Forsvarsmateriell onsdag, viser «Viking» med halenummer 9583 ute på anlegget i Renton sør for Seattle.

Dette er fly nummer to fra produksjonslinja som sammen med fly nummer tre, «Ulabrand», skal starte den operative testinga i Norge.

Norge har bestilt fem P-8A maritime patruljefly (MPA), som skal erstatte dagens P-3 Orion og DA-20 Jet Falcon.

Kostnadsramma er på ti milliarder kroner, og gevinsten vil være at Forsvaret får et mer effektivt verktøy til å bedrive maritim overvåking og anti-ubåtkrigføring.

– Spesielt

Det første norske flyet, «Vingtor», var i lufta første gang mandag 9. august, da det fløy den korte stubben fra Renton til Boeing field med litt innlagt testing.

Da var det ferdig på sluttmonteringsfabrikken, der også sivile Boeing 737 bygges, og arbeidet med å installere den militære utrustninga på Thompson-fabrikken startet.

Dette er et såkalt «installation and checkout»-anlegg der det skal det gjennomføres ytterligere testing i fabrikkens regi før Forsvarsmateriell overtar. Det planlegges en seremoni i november.

Fire norske P-8A på rekke inne hos Boeing i Renton. Foto: Boeing/FMA

De første flyene som flys over til Norge skal etter hvert tilbake til USA for å få den samme norske konfigurasjonen som «Vingtor» er i ferd med å få.

I starten av september var kvartetten «Viking», «Ulabrand», «Hugin» og «Munin» samtidig inne i produksjonshallen hos Boeing.

– Dette bildet er faktisk ganske spesielt, da det er første gang Boeing har hatt bare utenlandske fly i fabrikken sin, og i tillegg er alle norske, skrev Forsvarsmateriell på Facebook 3. september.

Travelt

Det var grunnsteinsnedleggelse for det kommende MPA-bygget på Evenes 1. september, og det skal være klart for prøvedrift ved årsskiftet 2023/2024. Det medfører at P-8A må operere fra midlertidige fasiliteter i cirka to år.

Det har lenge vært planen å bruke en midlertidig hangar og vedlikeholdshangar fram til den nye MPA-infrastrukturen er på plass, men prosjektet er blitt noen måneder forsinket på grunn av «korona, turbulens og omprosjektering», ifølge Forsvarsbygg.

Norsk P-8A nummer én, «Vingtor», inne på Boeings Thompson-fabrikk. Foto: Boeing/FMA

Forsvaret jobber mot klokka på flere fronter. Det er ikke bare det permanente hangarbygget som ikke er på plass, det gjelder tydeligvis også noe bakkeutstyr.

I slutten av august utlyste Forsvarsmateriell en anbudskonkurranse for å kjøpe inn to pneumatiske startmotorer som skal brukes blant annet til å få i gang CFM56-motorene på P-8-flyene. Fristen for å levere tilbud er allerede 1. oktober, og hastverket forklarer FMA slik i anbudsdokumentet:

– Flyene vil bli mottatt i løpet av oktober og ankommer Norge kort tid etter det. «Air Start Unit» behøver å være levert når flyene ankommer Norge».

Noen måneder tidligere gikk Forsvaret logistikkorganisasjon (Flo) ut i markedet på jakt etter logistikkløsninger.

I markedsundersøkelsen ber de om informasjon fra potensielle leverandører om tilgjengelighet av materiell, logistikkonsepter, priser og ledetidsstrategier for understøttelsen av såkalte «Commercial Common Parts» (CCP) til den norske P-8A-flåten.

En P-8A består 86 prosent av de samme delene som brukes på den sivile Boeing 737 NG-serien (600-900).

Sommeren 2023

Ifølge Luftforsvaret starter de operativ test og evaluering (OT&E) av P-8 i januar. Dette er på samme tid som F-35 overtar Nato-beredskapen («Quick Reaction Alert», QRA) fra samme base.

Målet er å oppnå første operative evne (IOC) med P-8 sommeren 2023.

I løpet av høsten vil flystasjonen passere 200 ansatte som følge av at de første P-8A Poseidon-besetningene kommer hjem fra USA og at de første P-8-teknikerne kommer, primært fra Bodø.

Luftforsvaret skal etter planen oppnå full operativ evne (FOC) med både F-35A og P-8A i 2025.

Både «Vingtor», «Viking» og «Ulabrand» har navn fra «Catalina-avdelingen», forløperen til 333-skvadron, som opererte fra Skottland under andre verdenskrig. De to siste P-8-flyene viderefører navnene til de to mørke DA-20 Jet Falcon-flyene fra 717 skvadron som driver med elektronisk krigføring.