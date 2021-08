Slik ser det ut når P-8A Poseidon er på ubåtjakt

Royal Air Force (RAF) har nummerlappen før Luftforsvaret i Poseidon-køen hos Boeing i USA.

Mens Norges første nye maritime patruljefly av typen Boeing P-8A skal ankomme Evenes tidlig neste år, har britene fem Poseidon MRA1 som de er i ferd med å fase inn. Før jul skal ytterligere fire fly leveres.

I august i fjor var et britisk P-8 i lufta på sitt første skarpe oppdrag. Den gang handlet det om å skygge et russisk krigsskip med støtte fra et Eurofighter Typhoon.

Et knapt år senere er de britiske flyene et viktig steg nærmere å kunne bite fra seg mot ubåter.

Første torpedoslipp

Det har RAF demonstrert ved å gjennomføre det første torpedoslippet.

Testinga fant sted 22. juli over Moray Firth, like ved hjemmebasen RAF Lossiemouth i Skottland.

Her var det snakk om en øvingstorpedo uten motor og stridshode, en såkalt Rextorp («recoverable exercise variant torpedo»).

Ti år etter at det siste Nimrod-flyet ble faset ut, har britene igjen maritime patruljefly. I løpet av året skal samtlige ni P-8A være levert. Foto: Cpl Adam Fletcher - RAF

Skvadronsjef James Hanson var fartøysjef under det han beskriver som en svært viktig milepæl for deres Poseidon-program (se video under).

RAF påpeker at øvelsen har bevist at de nå evner å laste opp disse våpnene kjapt slik at de kan leveres hvor som helst og når som helst.

Det britiske luftforsvaret påpeker videre P-8s sensorer i ypperste klassee, kombinert med torpedoer og sjømålsmissiler, utgjør en betydelig økt evne til å bekjempe mål på overflata og under vann, og vil dessuten bidra til å sikre bevegelsesfriheten til egne ubåter.

RAF slipper øvingstorpedo fra P-8A for første gang

Fra stor høyde

P-8A har kapasitet til å bære fem Mk 53-torpedoer internt. I tillegg kan det bære fire av Boeings egne kryssermissiler AGM-84D Harpoon-kryssermissiler under vingene. US Navy skjøt et Harpoon-missil fra P-8 i Europa for første gang på en øvelse i Norge 31. mai i år.

Etter det Teknisk Ukeblad får fortalt, er det høyst usannsynlig at kongsbergmissilet NSM blir integrert på Poseidon. Heller ikke Sting Ray-torpedoene, som Norge har i dag, er integrert på flyet.

Derimot er det noen andre nye kapasiteter på vei: I stedet for at flyet må ned mot havoverflata for å angripe undervannsmål, vil det etter hvert være mulig for P-8A å slippe torpedoene fra en marsjhøyde på 30.000 fot.

Systemet kalles HAAWC («High Altitude Anti-submarine warfare weapon capability») og går ut på å utstyre Mk 54-torpedoene med vinger og styringssystem som slippes av i det vannskorpa nærmer seg, slik at torpedoene kan svømme den siste biten mot målet på konvensjonelt vis.

Ifølge den siste årlige rapporten fra det amerikanske forsvarsdepartementets organisasjon DOT & E, har US Navy gjennomført en rekke testslipp i 2019 og 2020, dog ikke uten visse problemer. Det ligger an til at operativ test og evaluering sluttføres i løpet av dette året.

Mk 54 kommer for øvrig med en oppgradering med ny motor og stridshode i 2026 (Mod 2), men denne er foreløpig ikke kompatibel med HAAWC-bekledning.

Understøttelse

Norge har bestilt fem P-8A maritime patruljefly (MPA) som skal erstatte dagens P-3 Orion og DA-20 Jet Falcon med en kostnadsramme på ti milliarder kroner.

I juli ble det første norske P-8A-flyet rullet ut av Boeings lakkeringshangar. Denne maskinen har fått navnet «Vingtor».

Fly nummer to, «Viking», vil være det første til å mottas på Evenes om et halvår. Her må det operere fra midlertidige fasiliteter i cirka to år. Slik det ser ut nå, vil det permanente hangarbygget være klart i starten av 2024.

Forsvaret logistikkorganisasjon (Flo) har i sommer gått ut i markedet på jakt etter logistikkløsninger.

I markedsundersøkelsen ber de om informasjon fra potensielle leverandører om tilgjengelighet av materiell, logistikkonsepter, priser og ledetidsstrategier for understøttelsen av såkalte «Commercial Common Parts» (CCP) til den norske P-8A-flåten.

En P-8A består 86 prosent av de samme delene som brukes på den sivile Boeing 737 NG-serien (600-900).

Luftforsvarets mål er at de skal være fullt operative (FOC) med fem fly og ti besetninger i 2025.