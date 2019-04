Skipsingeniørene Nere Skomedal og Trygve Espeland, samt gründerbedriften deres, Esna ,ble tirsdag frifunnet etter å ha blitt saksøkt av deres tidligere arbeidsgiver Umoe Mandal.

Saken ble først omtalt av Lindesnes (krever innlogging).

Tidligere i vinter måtte de forsvare seg mot alvorlige beskyldninger fra den gamle arbeidsgiveren i Kristiansand tingrett.

Umoe Mandal påstod blant annet at de to ingeniørene hadde tatt med seg verftets forretningshemmeligheter over i sitt nye selskap, Esna. Skomedal hadde tidligere vært utviklingssjef hos Umoe.

Krevde inntil 24,8 millioner kroner

Verftet hevdet også at gründerne ulovlig hadde kopiert Umoes Wavecraft, et konsept for servicefartøy for offshore vindparker.

Gründerne ble også anklaget for å ha brutt markedsføringslovens bestemmelse om god forretningsskikk og villedende forretningsmetoder, og forbud mot produktetterlikning. Verftet hevdet dessuten at den ene gründeren hadde brutt taushetsavtalen han signerte da han begynte i Umoe.

Umoe Mandal krevde inntil 24,8 millioner kroner i erstatning fra skipsingeniørene personlig, samt selskapet deres.

I tillegg krevde Umoe at Esna og gründerne fikk forbud mot å markedsføre og selge båten Ternen, som de mente var en etterlikning.

Tapte på alle punkter

Kristiansand tingrett avviste halvparten av kravene i påstanden til Umoe, blant annet det som omhandlet påstått kopiering av et produkt.

Gründerne ble frikjent på punktene som gjensto.

Nå har verftet tapt saken på alle punkter og må dekke 700.000 kroner av skipsingeniørenes saksomkostninger.

– Vår klient har ingen kommentar til dommen. Ingen avgjørelser er tatt vedrørende anke, skriver Umoes prosessfullmektig, advokat Anders Ervin Solberg i Onsagers.

Kranglet om havvind-fartøy

Stridens kjerne var et konseptdesign for en ny båt under navnet Ternen, som Kristiansand-selskapet Esna lanserte høsten 2015.

Kort tid i forveien, sommeren 2015, hadde begge gründerne bak selskapet forlatt jobbene sine i Umoe Mandal.

Ternen er tenkt som en såkalt SES-katamaran (Surface effect ship), altså et fartøy med katamaranskrog med en lukket luftpute mellom. Båten er tenkt brukt som servicefartøy for offshore vindkraftverk.

Luftputedesignet skal dempe bølgebevegelser og fartøyet skal kunne frakte personell selv med to meter signifikant bølgehøyde, har Plastforum tidligere skrevet om konseptet.

Umoe Mandal har også lenge satset på servicefartøyer til havvind. Teknisk Ukeblad har flere ganger omtalt Umoes Wavecraft-konsept som bruker en stor luftpute til å stabilisere båten. Det gir den høyere toppfart og gjør at den kan operere i høyere sjø enn mange av båtene som i dag benyttes for havvind.

Blant fartøyene som bruker Wavecraft-konseptet, er Umoe Ventus og Umoe Firmus. Da Ternen-designet ble lansert i 2015, var kun Umoe Ventus bygget.

Teknisk Ukeblad var blant annet med på Umoe Firmus ut til Equinors Hyvind-vindmølle utenfor Karmøy for et par år siden.

Brukte kun offentlig tilgjengelige opplysninger

Sentralt i Umoes konsept er et reguleringssystem, som kalles «Boarding Control System». Ifølge Umoe reduserer systemet de vertikale bevegelsene med 50-70 prosent. Systemet gjør det mulig for personell å entre havvindmøller i opptil 2,5 meter signifikant bølgehøyde, ifølge Umoe.

Før hovedforhandlingen hevdet Umoe at dette systemet utgjør forretningshemmeligheter, og at gründerne ulovlig har brukt kunnskapen om dette systemet når de har utviklet sitt eget fartøy.

De fikk ikke rettens støtte i dette.

«Det er kun tale om utnyttelse av en offentlig tilgjengelig opplysning om WaveCrafts ytelser, jf. blant annet det fremlagte markedsføringsmaterialet, heter det i dommen.

Umoes advokat argumenterte overfor retten med at skipsingeniørene var sentrale i arbeidet med å løse utfordringer med blant annet retningsstabilitet som ble oppdaget da WaveCraft-konseptet ble testet, og at denne kunnskapen senere ble rettsstridig utnyttet.

«WaveCraft er et unikt fartøy og det første i sitt slag. Ingen andre har gjort det UMOE har gjort», skrev verftets advokat til retten, og mente summen av viten om fartøyet utgjorde forretningshemmeligheter.

Advokaten argumenterte videre for at disse forretningshemmelighetene er ulovlig utnyttet. Han pekte på at Esna og gründerne «på få uker høsten 2015 gikk fra ingenting til å presentere produktet Ternen med tilhørende spesifikasjoner».

«TERNEN er den andre båten i verden med de egenskaper som oppgis. Den første, og eneste før dette, er UMOEs WaveCraft», argumenterte advokaten i sluttinnlegget.

De fikk ikke rettens gehør for at noen av Umoes forretninghemmeligheter var blitt ulovlig utnyttet.

Har doktorgrad

De saksøkte gründerne la ned påstand om at de måtte frifinnes i saken.

– Vi opplever dette søksmålet som et forsøk fra Umoe Mandal på å hindre oss i å bruke vår kompetanse fra både utdanning og erfaring fra utøvelsen av vårt yrke som skipsingeniører, fortalte medgründer og skipsdesigner Trygve Espeland til Teknisk Ukeblad før hovedforhandlingen.

– Jeg har blant annet spesialisert meg på design av SES (Surface effect ship, red anm) i min utdanning fra NTNU i Trondheim, både i fagvalg og masteroppgave, fortsatte han.

Hans kollega Nere Skomedal er også utdannet som sivilingeniør fra daværende NTH, og har doktorgrad innen marin hydrodynamikk.

De argumenterte blant annet overfor retten med at ingen bedrift har enerett til allmenn viten av teknisk art.

Teknisk Ukeblad har ennå ikke fått en kommentar fra gründerne til dommen.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, siden ankefristen ikke har gått ut.