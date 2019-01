Ble dømt for å ha bygget opp konkurrent til firmaet han ledet

Oppfinner og gründer Jostein Kjerstad utviklet teknologi for å minske sjansen for at oljeselskapene borer tørre letebrønner. Han startet og var en periode sjef i leteteknologiselskapet Petromarker.

Men forholdet mellom gründeren og selskapet han startet er anstrengt. De har i en årrekke befunnet seg i en bitter rettslig konflikt.

Petromarker hevder at Kjerstad mens han var sjef «systematisk tappet» dem og forberedte oppstarten av et konkurrerende leteteknologiselskap.

I 2017 vant de saken. Oslo tingrett slo fast at Kjerstad brøt konkurranseklausulen i arbeidsavtalen sin og handlet illojalt mot Petromarker.

Kjerstad og det nye selskapet som han kontrollerer, ORG Geophysical, ble sammen dømt til å betale 7,5 millioner kroner til Petromarker, samt dekke 6 millioner kroner av sakskostnadene deres.

Nå skal den bitre konflikten behandles på nytt. Kjerstad anket dommen og tirsdag denne uken skal Borgarting lagmannsrett behandle anken.

Elektromagnetisk oljeleting

Begge selskapene utvikler teknologi for elektromagnetisk oljeleting.

Om teknologiene Petromarker har utviklet en elektromagnetisk metode som øker sannsynligheten for funn ved leteboring etter olje. Verktøyet er et supplement til seismikk, og kan blant annet fastslå om det er olje eller vann i reservoarene. ORG Geophysical har også en metode for elektromagnetisk oljeleting. Den går ut på å finne spor av mineralendring noen hundre meter under havbunnen, som kan tyde på olje og gass lenger ned.

Jostein Kåre Kjerstad er oppført som oppfinner i til sammen åtte norskregistrerte patenter for elektromagnetisk oljeleting.

Teknisk Ukeblad omtalte i 2008 teknologien til Petromarker. Selskapet har utviklet en elektromagnetisk metode som øker sannsynligheten for funn ved leteboring. Verktøyet er et supplement til seismikk, og kan blant annet fastslå om det er olje eller vann i reservoarene.

– Rent tøv

Kjerstad er helt uenig i dommen fra Oslo tingrett.

– Denne siden har påanket Oslo tingretts dom fra 2017 fordi vi mener den er feil og har god tiltro til at lagmannsretten vil avsi dom som innebærer at ORG Geophysical og Kjerstad vinner saken, forteller advokat Christian Galtung i Kluge, som representerer Kjerstad.

Petromarker hevdet at Kjerstad da han var sjef hadde brukt selskapets utviklingsavdeling til å bygge opp konkurrenten ORG Geophysical. Oslo tingrett støttet dette synet.

Kjerstads advokat går hardt ut mot dette.

«Grunnlaget for erstatningskravet synes videre å være at Kjerstad angivelig skal ha benyttet ressurser i «Utviklingsavdelingen» i PM (Petromarker, red.anm) til et «hemmelig prosjekt» om forskning på IP (Indusert Polarisasjon)», skriver advokaten til lagmannsretten.

«Det vil bli anført at det er rent tøv at Kjerstad eller andre i PM skal ha holdt på med et 'hemmelig prosjekt'», fortsetter Kjerstads advokat i sluttinnlegget til lagmannsretten.

– 100 prosent lojalt

Kjerstad argumenterer for at han har handlet 100 prosent lojalt mot arbeidsgiveren. Advokaten hans mener arbeidsavtalen hans ga ham rett til å være aktiv i flere selskaper mens han ledet Petromarker.

«Det vil videre bli anført fra denne at det er sikker rett - bl.a. ut fra hensynet til mobilitet i arbeidsmarkedet og hensynet til arbeidstakeres fremtidige levevei - at arbeidstaker kan forberede overgangen til ny arbeidsgiver eller oppstart av egen virksomhet ved bl.a. undersøkelser eller å etablere et selskap, forutsatt at slike undersøkelser ikke er synlige i markedet for arbeidsgivers kunder, leverandører eller andre avtalepartnere», skriver de videre til retten.

Kjerstad mener at virksomheten i ORG Geophysical handlet om noe helt annet enn det Petromarker drev med, og at det derfor ikke var omfattet av konkurranseklausulen han var bundet av etter at han sluttet som sjef.

De mener Kjerstad hadde et sterkt ønske om at Petromarker skulle lykkes, og viser til at han hadde «puttet flere millioner av egne sparepenger inn i selskapet» for å holde det i gang.

Arbeidsgiveren krever mer penger

Petromarker mener dommen fra Oslo tingrett er korrekt, men de mener at de skulle fått et høyere pengebeløp fra Kjerstad og ORG Geophysical.

«Oppstarten av ORG Geo ble forberedt og tilrettelagt av Kjerstad mens han fremdeles var ansatt som daglig leder i PetroMarker AS. Handlingene representerer grove brudd både på bestemmelser i Kjerstads arbeidsavtale og på den alminnelige lojalitetsplikt», skriver Petromarkers advokat til lagmannsretten.

De mener at Kjerstad, mens han ledet Petromarker, overførte programvare, forretningshemmeligheter og knowhow over til konkurrenten. I tillegg skal han ha latt Petromarkers forskningsavdeling jobbe for konkurrenten.

Verken Petromarker eller deres advokat har besvart Teknisk Ukeblads henvendelse om ankesaken.

Petromarker-sjef Helge Holen uttalte følgende til Teknisk Ukeblad etter at de fikk medhold i tingretten:

– Våre eiere har reagert sterkt på illojaliteten, og det er rettmessig at de har forfulgt saken. Når du skal tiltrekke deg kapital, så må eierne kunne stole på at ledelsen og nøkkelpersoner er lojale og stiller opp som de skal for selskapet. Jeg synes det er på sin plass at dommen satte skapet på den plassen det skulle stå, uttalte Holen til Teknisk Ukeblad.

Også advokaten deres var fornøyd med utfallet i tingretten.

– Det er en viktig markering av at man ikke kan gå frem på denne måten, som Kjerstad og ORG Geophysical har gjort. Man kan ikke ta med seg teknologi og programvare fra sin gamle arbeidsgiver, og bruke det videre i strid med avtaler, uttalte Petromarkers prosessfullmektig Magnus Hellesylt i advokatfirmaet Wiersholm i 2017.

Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag 22. januar og det er satt av nær fire uker.