Veien skulle oppgraderes i sommer – for dårlig planarbeid gjør at den må planlegges helt på nytt

Veien er smal og svingete. Enkelte steder raser det jevnlig med stein fra ura over, og det er ikke sjeldent veien må stenges for trafikk.

De siste årene har det blitt gjort omfattende arbeider på veien, og i sommer skulle endelig den verste delen, den under ura, fikses.

Men sånn blir det ikke.

Til tross for at planen allerede var laget viser det seg at veiarbeidet ikke vil bli utført som planlagt.

Måtte trekke anbudet

Det er Vegvesenet som denne uken kunngjorde at arbeidet med den siste rasutsatte strekningen langs Fylkesvei 848 på Rolla er avlyst.

Årsaken er manglende godkjenning av planene fra konsulentselskapet, Multiconsult, som fikk oppdraget med å prosjektere arbeidet.

– Vi trodde prosjekteringen var god og at vi kunne gå i gang med arbeidet, men etter en ekstern kontroll av planene viser det seg at det er for mye usikkerhet knyttet til den prosjekterte løsningen og at den ikke kan brukes, forteller Tor Ivar Johnsen, seksjonssjef i Statens vegvesen.

Jobben var allerede utlyst. På grunn av den eksterne kontrollen har Vegvesenet nå trukket tilbake denne.

– Det er synd, når vi trodde vi hadde kommet så langt. Nå må konsulentselskapet se på alternative løsninger til den de hadde prosjektert, sier han.

Les også: Da ingen kunne det gamle håndverket stilte far og to sønner opp og gjorde noe de aldri tidligere hadde gjort

Deler av veistrekningen er svært rasutsatt. Foto: Statens Vegvesen

For dårlig prosjektering

Etter planen skulle arbeidet starte opp våren/sommeren 2017 og pågå i fire til fem måneder.

Arbeidet skulle blant annet gå ut på å oppgradere 200 meter av veien gjennom et området bedre kjent som «Ura». Området har store mengder steinur i terrenget over veien, samtidig som det er bratt ned til sjøen på nedsiden.

– Her trengs det spesielle tiltak for å få til en breddeutvidelse av veien, som i dag er en enfeltsvei. Det er denne løsningen som per i dag ikke er godkjent, sier Johnsen.

Og utdyper:

– Det viste seg at prosjekteringen ville gitt for mye belastning på eksisterende vei. Konsulentene ser nå på muligheten for å støpe en konstruksjon på eksisterende vei som kan fordele denne vekten på en bedre måte og stabilisere eksisterende vei, sier han.

Her er historien om byggelederen som erstattet kommunens svingete tunnel: Tegnet en rett strek på kommunekartet

Billigere og bedre

Gaute Christensen i Multiconsult forteller at konklusjonen fra den eksterne kvalitetssikringen ikke overasker selskapet.

– Tredjeparten har egentlig bare bekreftet de tingene vi selv påpekte i vår egen utredning, så det er ikke snakk om noen plutselige eller overraskende funn, sier han.

Christensen bekrefter at selskapet er i gang med prosjekteringen av en ny løsning.

– Underveis i oppdraget fant vi ut av løsningen ikke var ideell. Vi er godt i gang med en alternativ løsning som ser ut til å bli både bedre og billigere enn den første, sier han.

Vi har gjennomgått alle veiprosjekter i åtte år: Dette kjennetegner dem som sprekker brutalt

Aldri opplevd maken

I løpet av sine 12 år i regionen har Johnsen aldri opplevd at ferdige planer har blitt fullstendig forkastet etter ekstern kontroll.

– Nei, dette er ikke vanlig, jeg har faktisk aldri opplevd det før. Vi har selvfølgelig hatt prosjekter der vi har gått inn og korrigert og stilt spørsmål underveis, men aldri måtte forkaste hele planer og begynne på nytt, sier han.

Bettina Sandvin som leder byggherreseksjonen i Statens Vegvesen forteller at det ikke er vanlig med omprosjektering etter at prosjekter er lagt ut på anbud, men at dette ikke er noe enkelttilfelle i Vegvesenet som helhet.

– Om tredjepartskontrollen viser at noe ikke stemmer eller risikoen er større enn vi hadde trodd så må vi gjøre om på det. I de aller fleste tilfellene skjer det før vi lyser ut, men det skjer jo at vi må avlyse konkurranser, sier hun.

Vi har gått gjennom alle veiprosjekter i åtte år: Norske veiprosjekter kan bli flere hundre millioner billigere enn anslått

Kan bli et år forsinket

Hvor store konsekvensene av de forkastede planene blir, er foreløpig usikker, ifølge Johnsen.

– Det er det for tidlig å si noe om. Konsulenten jobber med en ny løsning. Når den er klar, må den godkjennes, og så må vi legge ut arbeidet på anbud på nytt. Utover det er det foreløpig ingenting som tilsier at gjennomføringen av arbeidet vil bli dyrere eller ta lenger tid enn planlagt, sier han.

Men i verste fall kan arbeidet ende opp med å utsettes et helt år.

– For å sikre at veien ikke blir stengt lenger enn absolutt nødvendig, legges det opp til at entreprenøren skal utføre dette arbeidet i løpet av barmarksesongen. Om man ikke kommer i gang i tide i år vil man måtte vente til barmarkssesongen neste år, sier Johnsen.

To- blir firefeltsvei underveis: Frykter at norske veiprosjekter velges på helt feil grunnlag

Håper på rask avklaring

Bjørn Kavli, samferdsels- og miljøsjef i Troms fylkeskommune, sier det er synd at arbeidet med veistrekningen må utsettes.

– Veien er svært dårlig. Den er smal, og delvis en enfeltsvei. Standarden er ikke den man kan forvente at dagens veier skal være, så det er et stort behov for at arbeidet kommer i gang raskt, sier han.

Kavli sier fylkeskommunen så langt ikke har fått noen informasjon om hva som vil skje med prosjektet fremover.

– Vi skal ha et møte med vegvesenet på fredag, da håper vi på å få en oppklaring i hva videre plan blir, og få vite når vi kan forvente at arbeidet kan starte opp, sier han.