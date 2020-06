Tordenrein viste at norske F-35 er i stand til å yte jagerflystøtte for soldatene på bakken

I uke 22 og 23 gjennomførte Brigade Nord øvelsen Tordenrein i Troms.

Det amerikanske marinekorpset (US Marine Corps, USMC) deltok også, og sett fra amerikansk ståsted var dette meget vellykket trening på integrasjon med norske allierte fra ulike våpengrener.

På øvelsen i månedsskiftet mai/juni ble de norske F-35-flyene for første gang involvert i en samvirkeoperasjon på bataljonnivå med andre styrker i lufta, på bakken og sjøen.

Jagerflystøtte

Dette er det så langt ikke informert om utad fra det norske forsvaret, men det markeres som en stor milepæl både av F-35s flernasjonale programkontor (JPO) og av US Marine Corps.

Her kommer det fram at amerikanske mobile luftkontrollører – «forward air controllers» – i samarbeid med 2. bataljon kommuniserte med F-35A-flyene, ledet dem fram til simulerte bakkemål og slik sørget for nærstøtte for bakkestyrkene.

F-35A tar av fra Ørland 11. juni. Foto: Martin Giskegjerde / Forsvaret

Oberstløytnant Erling Nervik, sjef for 2. bataljon, uttaler til USMCs nettsider at jagerflystøtte er en meget viktig ressurs og at han er svært tilfreds med øvelsen sammen med sine amerikanske allierte.

Amerikanerne trente også på samvirke med den norske hæren, herunder artilleriet. Det norske forsvaret og US Marine Corps kommer til å gjennomføre flere mindre øvelser sammen fram til høsten.

Mer samtrening

Luftforsvaret erklærte første operative evne (IOC) med sine nå 18 F-35A-fly på Ørland flystasjon i november i fjor.

Den gang fortalte general Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret, om flygere som i løpet av ett år i F-35 hadde samvirket mer med andre våpengrener enn de hadde gjort i løpet av tolv år i F-16. Hun varslet samtidig at samvirkeoperasjoner kommer til å være blant de feltene som skal utvikles videre framover.

Luftforsvaret har de siste par årene brukt mye tid på såkalt integrasjonstrening med amerikanerne, men i all hovedsak med US Air Force.

Det siste eksemplet kom i starten av juni da fire F-35A fra 332 skvadron på Ørland og tre F-16 fra 331 skvadron i Bodø trente sammen med fire B-52H Stratofortress strategiske bombefly som var på svipptur fra hjemmebasen Minot i Nord-Dakota.

I tillegg har det blant annet vært samtrening med F-22A Raptor, amerikanske F-35A, B-1B Lancer, og B-2 Spirit.