Norske fly har øvd med F-22, B-1, B-2 og B-52: – Det er mer samtrening i vente

Tirsdag kveld landet tre nye F-35A på Ørland flystasjon, slik at Luftforsvaret nå har 25 eksemplarer av det nye kampflyet. Bortsett fra de tre amerikanske våpengrenene, er det i øyeblikket bare Australia som har mottatt flere F-35 enn Norge.

Det er Forsvarsmateriell (FMA) som nå gjennomfører mottakskontroll på de sist ankomne maskinene. Ifølge FMA ble det et par ukers forsinkelse knyttet til covid-19, men det så en stund ut til at det ble lengre mellomlagring i USA for de tre flyene.

Brigader Geir Nilssen, sjef for Kampflyavdelingen i Forsvarsmateriell, trekker fram et meget godt samarbeid mellom etatene i Norge, amerikanske myndigheter og det internasjonale programkontoret (JPO) for kampflyanskaffelsen i Washington D.C.

Det samme er budskapet fra oberst Øivind Gunnerud, sjef for 132 luftving:

– Vi er veldig fornøyd med at leveransen skjer i henhold til plan, på tross av de spesielle tidene vi er inne i. Dette er viktig med tanke på at vi skal overta Nato-beredskapen QRA («Quick Reaction Alert») fra Evenes om halvannet år, sier Gunnerud.

AM-23, AM-24 og AM-25 landet på Ørland tirsdag kveld og ble tatt imot av blant andre luftvingsjef Øivind Gunnerud.

Lockheed varsler forsinkelser

Teknisk Ukeblad snakket med Gunnerud i forbindelse med mottaket av tre nye F-35A tirsdag kveld. Nå har Luftforsvaret 18 fly på Ørland i tillegg til sju fly på flybasen Luke i USA, som brukes til å lære opp nye piloter.

Så er spørsmålet hva som skjer senere i 2020. Som Teknisk Ukeblad har omtalt, forbereder Lockheed Martin nå en rolig sommer på fabrikken i Fort Worth i Texas. Planen var å fortsette de siste årenes økning i produksjonstakt og levere 141 F-35 i år, men produsenten har varslet at de ikke kommer til å nå dette målet.

Oberst Øivind Gunnerud, sjef for 132 luftving på Ørland. Foto: Julie Haugen / Forsvaret

Slik situasjonen er nå, vil de bomme med et sted mellom 18 og 24 jagerfly. Lockheed Martin oppgir årsaken til å være forsinkelser fra underleverandører som følge av koronasituasjonen.

– Vil Luftforsvarets tre neste fly kunne leveres som planlagt til høsten?

– Nå forholder ikke vi oss direkte til produsenten, men til det flernasjonale programkontoret JPO. Så langt har ikke vi mottatt noen informasjon derfra om at våre leveranser vil rammes av noen forsinkelser, sier Gunnerud.

Han gleder seg over at det ikke bare er flyene som er blitt ferdigstilt og levert i tide nå under koronaepidemien. Det gjelder også infrastrukturen på Ørland, eksempelvis utbedringer av rullebanen, et nytt idrettsbygg som skal være klart om halvannet år og videre arbeid på sikringen som har pågått i flere år.

– Forsvarsbygg har heldigvis klart å holde momentum oppe, sier flystasjonssjefen.

Mer aktivitet i vente

– Hvor stor er flyaktiviteten på Ørland på en gjennomsnittlig dag nå for tida?

– Det avhenger litt av hva som ellers skjer og hva vi trener på. I dag, tirsdag, har vi vært oppe i tre perioder med seks fly om gangen. Antall flybevegelser og øvrig aktivitet kommer til å øke framover etter hvert som vi får stadig flere fly, piloter, teknikere og støttepersonell på plass, sier Gunnerud.

Teknisk Ukeblad har omtalt bølgen av integreringstreningsøkter vi har sett de siste par årene, der de norske F-35-flyene har vært oppe og trent sammen med et bredt knippe amerikanske fly, både F-22A Raptor, amerikanske F-35A, B-1B Lancer, B-2 Spirit og B-52H Stratofortress.

Formasjon med B-2 Spirit, tre F-15C og tre norske F-35A i nærheten av Island i mars. Foto: U.S. Air Force photo/ Master Sgt. Matthew Plew

– Kan vi forvente oss mer slik samtrening framover?

– Ja. F-35 er ikke bare en kapasitet i Luftforsvaret, men en strategisk kapasitet for hele Forsvaret, der vi er avhengig av å få til samvirke på tvers av avdelinger og med andre allierte. På veien mot QRA-beredskap i 2022 og full operativ evne (FOC) i 2025, er det viktig at vi bruker alle muligheter til å øve på denne typen ting, sier luftvingsjefen.