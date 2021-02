To helikoptre kniver om å erstatte Black Hawk: Den ene tilbys også til Norge

Det er 42 år siden det første Sikorsky UH-60A Black Hawk-helikopteret ble levert til den amerikanske hæren. Siden den gang flytypen vært gjennom en rekke oppgraderinger og er hærens mest utbredte helikopter, noe det vil være i mange år ennå.

Samtidig har det i flere år pågått arbeid med å finne en erstatter til flerbruksplattformen H-60. Det står mellom produsentene Bell og Sikorsky/Boeing.

Foreløpig har det sett ut som at Bell har et forsprang med sin V-280 Valor, mens det mektige radarparet bestående av Lockheed Martin-eide Sikorsky og Boeing 25. januar varslet at de har gjort store forbedringer på sin kandidat som de nå har lansert som Defiant X.

Det er forventet at den amerikanske hærens FLRAA-konkurranse («Future Long Range Assault Aircraft») vil ta et steg videre med en formell RFP («request for proposal») senere i 2021, og at kontrakten kan bli tildelt neste år.

V-280 tilbys Norge

Mens den amerikanske hæren ser for seg at den nye helikoptertypen kan settes i drift fra rundt 2030, er det atskillig større hastverk i den norske hæren.

Teknisk Ukeblad skrev i midten av januar flere artikler om den pågående store helikopteranskaffelsen som har som mål å skaffe nye helikoptre til Hæren og spesialstyrkene allerede fra 2024.

Ut fra det Sikorsky så langt har opplyst til Teknisk Ukeblad, er det heller ingen ting som tyder på at Defiant X er aktuell å spille inn til den pågående norske anskaffelsen. I stedet har de framhevet at dagens H-60 Black Hawk-plattform vil være ideelt tilpasset de norske behovene.

Partneren i Defiant-prosjektet, Boeing, har heller ikke antydet at den er aktuell for Norge. I stedet er selskapet, etter det Teknisk Ukeblad har fått opplyst, i ferd med å tilby siste generasjon H-47 Chinook for Norge. Det kan bety en versjon lignende CH-47F Block 2 som den amerikanske hæren nå er i ferd med å fase inn.

Bell derimot, kommer til å fremme V-280 Valor som én av flere mulige løsninger for å dekke Hærens helikopterbehov. Dette, sammen med oppgraderinger av valgfritt omfang av dagens Bell 412 og en planlagt militær versjon av Bell 525 Relentless, er hva de allerede har presentert for Norge, følge opplysninger helikopterprodusenten tidligere har oppgitt til Teknisk Ukeblad.

Videreutviklet Defiant

V-280 Valor er et tiltrotorfly som utnytter fordelene både ved roterende og faste vinger. Det kan ta av, lande og hovre som et helikopter, mens propellene kan vippes fram slik at det flyr horisontalt som en turboprop.

Det har nå gått over tre år siden V-280 gjennomførte sin jomfruferd, og siden den gang har flyet vært i lufta cirka 200 timer fordelt på 150 testflyginger. Det har for lengst levd opp til sitt navn, nemlig å oppnå en marsjhastighet på hele 280 knop (519 kilometer i timen), omtrent det dobbelte av det som er vanlig på konvensjonelle helikoptre.

Bell V-280 Valor fløy første gang i desember 2017 og har senere vært på rundt 160 testflyginger. Foto: Bell

V-280s forgjenger, V-22 Osprey, som Bell utviklet i samarbeid med Boeing, fløy første gang allerede i mars 1989. Det har vært i drift i snart 14 år og er produsert i rundt 400 eksemplarer.

Defiant X er en videreutvikling av SB>1 Defiant, som fløy første gang i mars 2019, som igjen bygger på Sikorsky S-97 Raider, som fløy første gang i mai 2015, og som igjen er basert på teknologi som ble tatt fram X2-demonstratoren som i 2010 var først til å bryte 250-knopsgrensa.

Dette er såkalte «compound-helikoptre», der to kontraroterende hovedrotorer får framdriftshjelp fra en skyvepropell i hekken.

Etter bakketesting og snart to år med flytesting er det på Defiant X gjort synlige aerodynamiske endringer på komposittskroget, eksempelvis med en spissere snute og en mer høyreist rygg, samt at stabilisator- og styreflatene i halen er endret og det er et nytt understell. Det er også gjort grep for å redusere helikopterets termiske signatur.

Den amerikanske hærens pågående anskaffelse er en del av det større programmet «Future Vertical Lift» (FVL).