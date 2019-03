Her flyr det nye Sikorsky/Boeing-helikopteret for første gang

En gang på 2030-tallet kan det være dette militærhelikopteret som begynner å overta oppgaver for både flerbrukshelikopteret Black Hawk og angrepshelikopteret Apache.

Torsdag 21. mars var SB>Defiant fra Sikorsky og Boeing i lufta for første gang.

Uten skyvepropell

Ikke helt overraskende var det en forsiktig første luftetur, der helikopteret kun befant seg noen få meter over asfalten på Sikorskys testanlegg i West Palm Beach i Florida.

Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant. Foto: Sikorsky

Som videoen viser, var det på denne flygningen kun drift på hovedrotorene. Defiant er et såkalt «compound-helikopter», der to kontraroterende hovedrotorer får framdriftshjelp fra en skyvepropell i hekken.

Både Sikorsky og Boeing karakteriserer dette som et revolusjonerende helikopter.

– Defiant er designet for å fly nesten dobbelt så fort som dagens konvensjonelle helikoptre og ha dobbelt så stor rekkevidde, samtidig som at ytelsen i lav hastighet og hover er like god - om ikke bedre, uttaler Dan Spoor som er direktør i Sikorsky Future Vertical Lift i en pressemelding.

Hans kollega hos samarbeidspartneren, David Koopersmith som er direktør for Boeing Vertical Lift, bruker også store ord.

– Det er ingen tvil om at ytelsen, hastigheten og fleksibiliteten kommer til å gjøre dette til en «gamechanger» på slagmarken.

Jomfruferd med SB>1 Defiant

Ligger foreløpig bak

SB>1 Defiant bygger videre på Sikorsky S-97 Raider, som fløy første gang i mai 2015, og som igjen er basert på teknologi som ble tatt fra X2-demonstratoren som i 2010 var først til å bryte 250-knopsgrensa. Allerede tidlig på 70-tallet utviklet selskapet S-69/XH-59A med støtte fra US Army og Nasa.

Det selskapene hopper over i pressemeldinga, er at jomfruferden er blitt utsatt i flere omganger og at prosjektet er minst halvannet år forsinket. Dette hadde sikkert vært mindre problematisk hadde det ikke vært for at konkurrenten Bell har loggført testtime etter testtime i 15 måneder nå med sin V-280 Valor.

Bell V-280 Valor. Foto: Bell

Men det er uansett langt fram til noen av disse kandidatene skal settes i masseproduksjon. Helikoptrene deltar i den amerikanske hærens såkalte Joint Multi-Role-Medium Technology Demonstrator program. Data herfra skal i sin tur bidra til US Armys krav til et nytt flerbrukshelikopter som kan settes i drift på 2030-tallet.

Den nye helikopterfamilien skal trolig introduseres gjennom Future Vertical Lift og blir trolig produsert i flere tusen eksemplarer, der den skal erstatte både Sikorsky UH-60 Black Hawk og Boeing AH-64 Apache. For øvrig ligger det an til at arbeidshesten Black Hawk skal tjenestegjøre helt til 2070-tallet.

280 knop

V-22 Osprey fløy første gang 19. mars 1989. Foto: Bell

Bell testfløy sitt V-280 Valor allerede 18. desember 2017 og prototypen akkumulerte om lag 85 flytimer i løpet av 2018.

Flere milepæler ble passert, som for eksempel at det ble oppnådd en hastighet på 250 knop og utført svinger med 50 graders krengning i 200 knop. Samtidig er det demonstrert klatreevne på 4.500 fot per minutt og flygninger på 11.500 fots høyde, samt at testflyet har gjennomført en 600 kilometer lang flygning. For et par måneder siden oppnådde flyet topphastigheten det har navnet sitt fra, 280 knop (519 kilometer i timen).

V-280 benytter tiltrotorteknologi som er videreutviklet fra blant annet V-22 Osprey som for tre dager siden kunne markerte at det var 30 år siden jomfruferden.

Samme dag som SB>1 fløy for første gang, varslet Bell at de nå har inngått et nytt samarbeid med Rolls-Royce om å ta fram mer avanserte og optimaliserte framdriftssystemer både for V-280 og den planlagte dronen V-247 Vigilant. Dagens prototyp flyr med GE T64-motorer.