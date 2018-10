Nå flyr Sikorsky S-97 Raider nesten i toppfart - har passert 200 knop

Åtte år etter at Sikorskys demonstrasjonshelikopter X2 fløy raskere enn 250 knop, begynner arvtakeren S-97 Raider å nærme seg den maksimale marsjhastigheten det er designet for.

Den 21. september passerte testhelikopteret for første gang 200 knop.

Ny prototyp måtte overta

For å være presis, noterte Sikorsky en topphastighet på 202 knop (374 kilometer i timen). Til sammenligning har dagens konvensjonelle helikoptre en marsjhastighet rundt 120-150 knop (222-278 kilometer i timen).

I september 2010 brøt stamfaren X2 250-knopsgrensa, to år etter at helikopteret var i lufta for første gang.

Når det gjelder S-97 Raider, begynner dette også å bli et fly som har akkumulert en del flytesttimer. Jomfruferden fant sted fra Sikorky Aircrafts testanlegg i West Palm Beach i Florida 22. mai 2015.

Dette er den første prototypen som i fjor ble skadet etter drøyt to års testflyging. Foto: Sikorsky

Den første prototypen ble skadet under en hard landing i fjor. Sikorsky er likevel meget fornøyd med testprogrammet så langt. I sommer var det prototype nummer to som overtok der den første slapp.

– Det overgår forventningene. Vi har allerede demonstrert Raiders revolusjonerende hastighet og manøvrerbarhet, uttaler Tim Malia som leder Sikorkys Future Vertical Lift Light-program i en pressemelding.

Uhellet i fjor skal for øvrig ikke ha vært direkte knyttet til selve X2-teknologien, men hadde mer å gjøre med styresystemet som nå har blitt omprogrammert for å unngå at noe lignende skjer igjen. S-97 benytter som et av få helikoptre «fly-by-wire» (FBW).

Fra de siste flytestene med S-97 Raider

Utprøvd teknologi i ny pakke

Det er ikke noe spesielt eksotisk ved X2-teknologien, har ingeniører fra Sikorskys avdeling for «disruptive technology» tidligere fortalt Teknisk Ukeblad. Den grunnleggende konfigurasjonen er to kontraroterende hovedrotorer med rigide blader og en skyvepropell i hekken som drives av én motor (YT706-GE-700R). Alt er velprøvd teknologi som bare er satt sammen på en ny måte.

S-97 har en rotordiameter på 10,36 meter. Foto: Sikorsky

Korte nøkkeldata er en maksimalvekt på 5,2 tonn, plass til seks, utholdenhet på 2 timer og 40 minutter, rekkevidde på over 600 kilometer og en marsjhastighet på over 220 knop.

X2-teknologien er skalerbar og brukes også i det noe større Sikorsky/Boeing-helikopteret SB>1 Defiant som er deres kandidat til å erstatte flerbrukshelikopteret Sikorsky UH-60 Black Hawk og angrepshelikopteret Boeing AH-64 Apache.

Sikorskys håp er at S-97 Raider skal erstatte Bell OH-58D Kiowa Warrior som lett, bevæpnet rekognoseringshelikopter for den amerikanske hæren. Men foreløpig er det usikkert hvordan det amerikanske forsvaret skal gå fram i fornyelsen av sine helikoptre.

Uansett er det på det rene at dagens arbeidshest, Black Hawk, skal tjenestegjøre lenge ennå. Faktisk til utpå 2070-tallet når dette vil være en hundre år gammel design.

Bell og Lockheed Martin (som eier Sikorsky) er med i konkurransen om et nytt flerbrukshelikopter med sin V-280 Valor. Dette er et tiltrotor-fly, og navnet spiller på designmålet om at marsjhastigheten skal ligge på 280 knop (519 kilometer i timen). Dagens tiltrotorfly V-22 Osprey og AW609 er i stand til å fly i samme hastighet.

Hastighetsrekorder

I 2013 måtte Sikorsky se at konkurrenten Airbus Helicopters med sitt demonstrasjonshelikopter X3 overgikk X2 med å fly i 255 knop, altså 472 kilometer i timen, i plan flukt. Det ble også satt ytterligere en uoffisiell hastighetsrekord da samme maskin oppnådde 260 knop i et slakt stup (to-tre grader).

Den aerodynamiske sammenstillinga, med konvensjonell hovedrotor i kombinasjon med sidemonterte propeller, ble testet og verifisert med X3. Produsenten jobber videre med dette konseptet på sin kommende Airbus Racer, som er et ganske elegant akronym for «Rapid And Cost-Effective Rotorcraft».

Airbus Racer. Foto: Airbus Helicopters

Racer vil få to skyvepropeller som er festet på doble vinger i en konfigurasjon som også kalles «box-wing» eller «prandtlplane» oppkalt etter den tyske aerodynamikeren Ludwig Prandtl som forsket på dette allerede på 1920-tallet. Målet er å få fram et helikopter som både er stillegående, drivstoffgjerrig og i stand til å holde en cruisehastighet på over 400 kilometer i timen.

Både Sikorsky X2 og Airbus X3 er såkalte «compound-helikoptre», der hovedrotoren(e) får framdriftshjelp fra propeller. Allerede i 1969 fløy Bell i hele 274,6 knop (508,6 km/t). Dette helikopteret hadde to jetmotorer montert på sidene av Huey-skroget.

Dette er G-LYNX som i 32 år har hatt hastighetsrekorden for konvensjonelle helikoptre. Bilde: Leonardo Helicopters

For helikoptre som kun bruker vispen på toppen, er det Westland (forgjenger til dagens Leonardo Helicopters) som har hatt hastighetsrekorden siden 1986. Et Lynx-helikopter med noen mindre modifikasjoner fløy i ganske nøyaktig 400 kilometer i timen.

På Lynx-helikopteret var de ordinære motorene erstattet med kraftigere Rolls-Royce Gem 60, i tillegg til et vann-metanol-innsprøytingssystem som til sammen ga helikopteret cirka 45 prosent mer effekt enn en standard Lynx.