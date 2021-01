Sikorsky dominerer på sokkelen, men har ikke lykkes med militærhelikoptre i Norge. Det skal de endre på nå

Teknisk Ukeblad skrev om i går om den store helikopteranskaffelsen som er i støpeskjea: Ifølge den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret skal det nå kjøpes inn helikoptre for spesialstyrkene og Hæren, med første leveranse allerede om tre år.

Foreløpig er det ikke avgjort hvor mange og hva slags helikoptre som skal kjøpes inn, ei heller på hvilken måte dette skal foregå. Men en åpenbar het kandidat vil være den amerikanske produsenten Sikorsky.

Her til lands er de en stor aktør med sivile helikoptre, der deres S-92A utfører alt av transportoppdrag for oljebransjen. Men med militære helikoptre har Sikorsky så langt ikke lykkes i Norge. Det håper de å gjøre noe med i den kommende norske helikopteranskaffelsen.

Sikorsky understreker at de må studere kravspesifikasjonene i en eventuell formell forespørsel før de kan være bastante med hva slags produkt de kommer til å tilby. Men det blir trolig Black Hawk i en eller annen versjon.

– Vi mener H-60 Black Hawk, som i dag brukes av en rekke av Norges Nato-allierte, vil være en ideell plattform for det norske forsvaret. Den er svært fleksibel og vil kunne møte kravene det norske forsvaret stiller, inkludert for spesialstyrkene, uttaler Alex Sharp som er selskapets direktør for strategi og forretningsutvikling i Europa.

– Tåler mye

Slik S-92A er en arbeidshest for oljenæringa, med over hundre leverte til Nordsjø-regionen, er H-60 det samme for militær luftfart.

Det er 42 år siden det første UH-60A Black Hawk-helikopteret ble levert til den amerikanske hæren. Siden har flytypen selvsagt blitt videreutviklet og oppgradert og den har mange tiårs tjenestetid igjen. Det er et flerbrukshelikopter med stor F og i høyeste grad en utprøvd plattform.

I 1996 var Sikorsky på en salgsturné i Norge med sin Black Hawk, her utstilt på Gardermoen. Kanskje lykkes de bedre 25 år senere.

Ifølge Sharps tall har den samlede Black Hawk-flåten nå akkumulert over 15 millioner flytimer, hvorav fire millioner timer i strid.

– I motsetning til konkurrentene ble Black Hawk designet for å møte strenge militære krav knyttet til pålitelighet, vedlikehold og holdbarhet, og nyter velfortjent respekt for dette. Det er konstruert for å tåle å være deployert, der driftssikkerhet og det å være enkelt å vedlikeholde er helt kritisk, sier han.

Brukes til å trene opp nordmenn

Den første Black Hawk-prototypen fløy første gang i 1974 etter at Sikorsky hadde vunnet konkurransen om å lage en erstatter for Bell UH-1 «Huey», for øvrig en helikoptertype med slektskap til dagens norske hærhelikopter Bell 412.

På 2000-tallet er det UH-60M som har vært det mest utbredte medlemmet i Black Hawk-familien, mens den nyeste versjonen er den ytterligere videreutviklede HH-60W «Whiskey» som er i ferd med å overta for HH-60G Pave Hawk som «combat search and rescue» (csar) i US Air Force.

Helikopterplattformen H-60, eller S-70 som er betegnelsen dersom de selges direkte fra Sikorsky, er ifølge Sharp levert i over 4.000 eksemplarer og benyttes av 31 nasjoner hvorav 11 europeiske.

– Med vår produksjonskapasitet i USA og Europa kan Black Hawk leveres kjapt og være operative fra dag én. Norske militærflygere er dessuten godt kjent ble Black Hawk fra før, påpeker Sharp.

Han viser til at norske helikopterflygere utdannes hos US Army i Fort Rucker i Alabama. De siste fire-fem månedene av totalt tolv måneder flyr de UH-60M mens de trener på flyging visuelt, taktisk, i formasjon og med instrument.

Danmark og Sverige

På våre kanter av verden brukes Black Hawk i Sverige som for ti år siden hastekjøpte 15 UH-60M (Helikopter 16) som følge av NH90-forsinkelsene og fikk samtlige levert på kun 16 måneder. Kort tid etter bestilte Danmark den maritime versjonen MH-60R Seahawk.

I Norge ble det i 2012 og 2017 vurdert å kansellere NH90-kontrakten som følge de alvorlige kvalitetsproblemene og den vedvarende, manglende leveringsevnen fra fabrikken i Italia. Da ble det blant annet gjennomført såkalte alternativanalyser der de kikket på nettopp MH-60R Seahawk.

Sverige mottok sine første to UH-60M Black Hawk i et Boeing C-17 Globemaster III bare et halvår etter bestilling. Bilde: Nina Karlsson, Försvarsmakten

Sikorsky ble for snart seks år siden ble kjøpt opp av Lockheed Martin som eksempelvis har produsert F-35A og C-130J for Luftforsvaret.

Sikorsky påpeker at kjøp av militære helikoptre fra dem vil bidra til å styrke partnerskapet ikke bare med Forsvaret, men også norsk industri.

– Vi er stolte leverandører til Sverige og Danmark. Å levere helikoptre også til Norge vil være en naturlig forlengelse av disse partnerskapene og noe som kan styrke evnen til interoperabilitet i Norden og med USA, skriver Sharp i en epost.