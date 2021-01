Leonardo har levert nye redningshelikoptre og politihelikoptre – ber om konkurranse slik at de også kan levere nye helikoptre til Hæren

Teknisk Ukeblad har denne uka fortalt om det pågående arbeidet med å skaffe nye militærhelikoptre i Norge.

I desember vedtok Stortinget at det i løpet av fire år både skal kjøpes inn nye helikoptre for spesialstyrkene og Hæren. Prosessen er i en tidlig fase, og det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål ifølge fire helikopterprodusenter vi har vært i kontakt med.

Vi har presentert to amerikanske leverandører: Sikorsky, som selger inn sin velprøvde H-60 Black Hawk-plattform, og Bell som tilbyr oppgradering av dagens Bell 412 samt nye Bell 525 Relentless og V-280 Valor.

På denne sida av Atlanteren er det også et par leverandører som vil ha et ord med i laget. En av dem er italiensk-britiske Leonardo Helicopters.

– Vi er jo først og fremst strålende fornøyd med beslutningen om å kjøpe inn nye helikoptre. Dernest håper vi at det blir gjennomført en konkurranse, og den ser vi i så fall fram til å delta i, sier Conrad Mohr som representerer Leonardo Helicopters i Norge.

Til topps i to konkurranser

Det er nemlig heller ikke avklart hvordan helikoptrene skal kjøpes inn, altså om det blir en åpen konkurranse eller en direkte anskaffelse.

At Leonardo ønsker konkurranse, er kanskje ikke så rart tatt i betraktning den sterke merittlista de har i offentlige helikopteranskaffelser i Norge i nyere tid.

Sommeren 2017 ble det klart at deres AW169 var valgt som nye politihelikoptre, mens de høsten 2013 vant storkonkurransen om å levere nye redningshelikoptre til 330 skvadron, med sine AW101.

De tre bestilte AW169-helikoptrene (det er opsjon på ytterligere tre) ble faset inn hos Politiets helikoptertjeneste i 2019. De første redningshelikoptrene, som nå kalles AW101 Sar Queen, ble satt i drift på 330 skvadrons hovedbase Sola 1. september i fjor, mens de neste skal fases inn på Ørland i løpet av tre måneders tid.

AW101 csar

Leonardos produktportefølje dekker hele spekteret fra de lette til tunge militærhelikoptre i tillegg til tiltrotor og medeierskap i NH90.

Italiensk HH-101A Caesar som det ble bedt om fire av til det norske forsvaret i Fagmilitært råd for et år siden. Dette er fra jomfruferden 18.mars 2014. Foto: Leonardo

Ettersom det ennå ikke foreligger ytelseskrav til de kommende helikoptrene, er det vanskelig for Mohr og andre å si hvor aktuelt det vil være for Norge å kjøpe inn flere AW169 og AW101 som befinner seg i hver sin ende av størrelsesskalaen og prislista med henholdsvis 4,8 og 16 tonn maksimal avgangsvekt.

– AW169 er et topp moderne kan frakte seks deltasoldater med full utrustning med rekkevidde som dekker hele Sør-Norge. Også AW101 vil være en kandidat dersom Forsvaret ønsker en slik løsning, sier Mohr.

Han påpeker at Merlin (AW101) er en helikoptertype Hæren og spesialstyrkene kjenner godt i forbindelse med årlig trening med britene i «Exercise Clockwork» på Bardufoss.

– Like viktig er at den kunnskapen og de ferdighetene Luftforsvaret selv må bygge opp, vedlikehold og videreutvikling av helikopteret gjennom hele dets levetid, allerede er under innfasing i Norge. Et landsomfattende understøttelsesapparat som inkluderer simulator, reservedeler, reparasjon og vedlikehold, samt testing av kritiske komponenter som gir leveransesikkerhet, avslutter Mohr.

Det kan også nevnes det i Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) i oktober 2019 ble fremmet et ønske om å kjøpe inn fire kampversjoner av AW101 («combat search and rescue», csar).

Da Norge bestilte 16 AW101 for sju år siden, ble det også inngått opsjon på ytterligere seks helikoptre, men det skal ikke være aktuelt at denne opsjonen kan benyttes i den kommende hær- og SOF-helikopteranskaffelsen.

Bestselger

I sjiktet mellom AW169 og AW101 har Leonardo en av helikopterverdenens store bestselgere. Da snakker vi om AW139 som det er er nærmere 1.100 eksemplarer i drift i dag. Her til lands blant annet kjent som ambulansehelikopter.

Denne har Leonardo lykkes med å selge inn til US Air Force. Boeing skal bygge opp til 84 MH-139A Grey Wolf som skal erstatte Bell UH-1N «Huey»-helikoptrene som brukes til forsvar av basene der USA har sine interkontinentale ballistiske missiler.

Den noe større AW149 kan også være en kandidat, men sammenlignet med AW139M har denne hatt langt mer begrenset salgssuksess. Det er også tilfellet for den sivile søsteren AW189.

AW169M er bestilt av Østerrike og Italia som samarbeider om denne anskaffelsen.

Dersom kravspesifikasjonene nå ligner på dem som ble skissert for seks-sju år siden, da det ble gjennomført en markedsundersøkelse (RFI) av spesialstyrkehelikoptre, transporthelikoptre for Hæren og medisinsk evakuering («medevac»), snakker vi om et helikopter som er noe større enn dagens Bell 412 for å kunne frakte et lag bestående av åtte infanterisoldater med vinterutrustning.