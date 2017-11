Se veien bygges inne inne i fjellet

Etter store utfordringer med vanninntrengning under drivingen av Mælefjelltunnelen er Statens Vegvesen endelig i gang med byggingen av selve veien inne i tunnelen.

I løpet av kort tid er de første tre kilometerne med asfalt lagt i den 9,4 kilometer lange tunnelen.

– Det er krevende logistikk når man bygger vei inne i fjellet, men så langt går alt etter planen, forteller byggeleder Trond Øygarden fra Statens Vegvesen.

Lavtemperaturasfalt

Det er flere problemstillinger som dukker opp når man bygger vei inne i fjell, kontra ute i dagen.

Øygarden forteller at det kreves nøye kontroll på alt drensvann, så det ikke kommer ut i veibanen mens den legges.

– I tillegg til det er det trangt om plassen når man jobber inne i en tunnel, sier han.

En annen utfordring inne i tunnelen er å ha god nok utlufting mens arbeidet pågår.

– For å lette på dette problemet har vi valgt å benytte oss av en lavtemperaturasfalt. Det gir bedre arbeidsforhold for arbeiderne mens de jobber, forteller Øygarden.

Enklere veioppbygging

En annen forskjell på å bygge inne i fjell og ute i dagen er veioppbyggingen.

Siden temperaturen holder seg stabil både sommer og vinter inne i tunnelen er det ikke samme behov for frostsikringslag i veien.

– Vi har isolert drenssystemet er stykke innover, men godt inni tunnelen trenger vi ikke tenke frostsikring av veibanen på grunn av den jevne temperaturen, forklarer Øygarden.

Arbeid som gjenstår

Frem mot åpningen av tunnelen i desember 2019 skal Vegvesenet fortsette med asfaltering og bygging av infrastrukturen inne i fjellet.

– Vi jobber parallelt med både drenssystemet, asfaltering og sikkerhetstiltak for øyeblikket. Når alt det er ferdig vil elektroimportøren komme inn og jobbe med det elektriske anlegget i et knapt år frem mot åpniningen, sier han.

Til tross for at drivingen av tunnelen har tatt lenger tid enn opprinnelig plan, mener Øygarden de ligger godt an med tanke på åpning i desember 2019.

– Det er ingenting som tyder på at vi ikke skal klare det, sier han.