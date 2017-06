Nye Veier vil bygge tunneler med rette vegger for å hindre at biler havner på taket

Den nye tunnelen som bygges mellom Tvedestrand og Arendal på E18 blir ikke lik å kjøre gjennom som flertallet av tunnelene langs Europaveien, når den står klar.

Etter godkjennelse fra Vegdirektoratet skal tunnelene nemlig bygges med rette vegger, i stede for buede, som vi ser i de aller fleste av landets tunneler.

– De rette veggene skal øke trafikksikkerheten, sier Dag Ødegård i veiselskapet Nye Veier.

Bedret trafikksikkerhet

Det er Ødegård som leder tunneldivisjonen i veiselskapet.

Han har tidligere jobbet mange år i Vegvesenet, og sier han i løpet av den tiden så mange ulykker som skyldtes buede tunnelvegger.

– Biler som kolliderer sidelengs med buede tunnelvegger har en tendens til å klarte opp langs veggene og ende opp på taket. Det skjer ikke dersom veggene er rette, forklarer Ødegård.

I første omgang skal løsningen testes ut i den 650 meter lange Hesthagtunnelen, men veiselskapet håper på å få dispensasjon ved flere av de mellom tre og fire tunnelene langs strekningen.

Økonomisk gevinst

Ifølge veiselskapet er det både rimeligere og mer trafikksikkerhet å bygge tunneler med rette vegger i stede for normal, buet profil. Foto: Nye Veier

Utover trafikksikkerhet mener Ødegård det kan være både tid og penger å spare på bygging av tunneler med rette vegger.

– Å produsere rette vegger er enklere enn buede vegger. I tillegg til det er det enklere å både transportere og å montere rette vegger, sier han.

Ødegård er helt sikker på at alle disse punktene samlet vil gi en mer effektiv tunnelbyggemetode, noe som også vil påvirke tunnelkostnaden.

– Hvor mye er det snakk om at man kan spare på dette prosjektet ved å bygge med rette vegger i stede for buede?

– Nettogevinsten i kroner vil jeg ikke uttale meg om på dette prosjektet. Men det vil være en økonomisk gevinst med raskere bygging, det er det ikke tvil om, sier han.

Delte meninger

Det er ikke første gang det bygges tunneler med rette vegger her i landet. Både Strindheimstunnelen i Trondheim og Brynstunnelen i Oslo har samme utforming.

Jan Erik Henning i Statens Vegvesen, som har godkjent fravikssøknaden til Nye Veier, sier det er delte meninger om trafikksikkerhetsaspektet ved bruken av rette vegger. Men at etaten er interessert i resultatene og er enige i at rette vegger kan gi positive gevinster.

– Det er stor enighet om at det kan oppnås praktiske og trafikksikkerhetsmessige gode løsninger innenfor et tverrsnitt med rette vegger, sier han.

Henning forteller at bruken av rette vegger i tunneler har vært et sentralt tema i det pågående revisjonsarbeidet knyttet opp til veinormaler.

– Konklusjonen har likevel vært at vi ønsker å videreføre sirkelformede tverrsnitt inntil alle forhold knyttet til ulike tverrsnitt er faglig utredet, sier han.

Usikker på stabilitet

Til tross for at etaten kan se positive sider ved bruken av rette vegger i tunnel, finnes det også usikkerhetsmomenter.

– Det er en del ulike oppfatninger om hvordan rette vegger kan påvirke tunnelens stabilitet, sier Henning.

Årsaken til usikkerheten er at et sirkelformet tverrsnitt vil gi en bueeffekt som i mange bergarter vil gi stabilitet og mindre sikringsbehov.

– Om det viser seg at det blir et større behov for sikring med rette vegger vil vinninga gå opp i spinninga, og da er ikke nødvendigvis metoden mer lønnsom til tross for effektiviteten Nye veier viser til, sier Henning.