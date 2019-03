Prøver igjen: Enova inviterer til bygging av hurtigladere i Finnmark

Enova setter i gang et nytt støttetilbud for utbygging av hurtigladere. Det skal gi de første hurtigladerne i Finnmark.

Enova beskriver det som «en konkurransebasert støtteordning for helhetlig utbygging av hurtigladere i utvalgte områder hvor elbilsatsingen ennå ikke har kommet ordentlig i gang».

Det skal ikke bare komme finnmarkingene til gode. Også i Nord-Troms skal det føre til flere hurtigladere.

Målet er å legge til rette for at de som bor i de nordligste fylkene skal ha infrastruktur tilgjengelig som oppmuntrer til valg av elbil.

Nøyaktig hvordan støtteordningen skal utformes, er ikke klart. Det skal imidlertid være flere konkurranser hvor det skal deles ut støtte til bygging i gitte geografiske områder.

Elbil ved 43 kilowatt hurtigladeuttak i Voss kommune. Foto: Marius Valle

For å spikre resten, inviterer Enova ladeoperatører til et møte senere denne måneden, hvor detaljene skal spikres.

Hensikten er å kunne lage en ordning som også gjør at det er mulig å gjøre penger på hurtiglading lengst nord.

Vil etablere konkurranse

Til syvende og sist ønsker Enova at det skal etableres et marked, som gjør at det på sikt blir reell konkurrase om å bygge hurtigladere i denne delen av landet.

– Ambisjonen vår er ikke å fylle Finnmark med hurtigladere, men at konkurransen bidrar til at elbil blir et reelt alternativ for de som bor og jobber i disse områdene. Så er tanken at dette skaper tilstrekkelig bruk og etterspørsel til at det blir kommersielt interessant med videre utbygging. Slik kan støtten fra oss bidra til å skape et bærekraftig marked for hurtiglading, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

Har vært forsøkt tidligere

Ladetilbud i landets nordligste fylke har tidligere vært forsøkt etablert av Enova. I september 2016 lyst de ut en anbudskonkurranse om utbygging av ladere i nord.

I pressemeldingen den gang skrev de at det skulle bli «et kjempeløft for bruken av elbil i nord».

En rekke ladere skulle bygges langs E6 i fylket og i mange finnmarksbyer. Det var imidlertid ingen som leverte kvalifiserte søknader om bygging her.

I desember 2016 var det 148 elbiler i hele Finnmark. Per 31. desember 2018 hadde dette tallet økt til 294 biler. Til sammenligning var det 31. desember 2018 1889 elbiler i Troms, og 4274 i Nordland.

Finnmark er fylket med lavest elbiltetthet, med 0,72 prosent av bilbestanden. I motsatt ende er Hordaland, med 12,72 prosent av bilene.