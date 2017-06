Norsk flyshow frister med lavtflygning med et enormt bombefly

Når Sola Airshow starter lørdag, blir det første gang folk flest får muligheten til å studere Norges nye redningshelikopter, AW101.

Det blir også en unik mulighet til å se et 55 år gammelt operativt bombefly på nært hold.

Torsdag ble det bekreftet at et av det amerikanske flyvåpenets B-52H Stratofortress svinger innom Sola på vei til et annet oppdrag søndag.

Vingespenn på 117 meter: Rullet ut tidenes bredeste fly

Minst to forbipasseringer

Det ligger an til minst to såkalte «low pass» med det åttemotors bombeflyet. Først med hjul og flaps ute i lav hastighet, deretter en lav forbiflyging med større fart.

– Det er dette vi har bedt om iallfall, men det er selvsagt de om bord som bestemmer, sier stevneleder Håvard Vetrhus til Teknisk Ukeblad.

Det vil være en ikonisk vingeprofil med åtte motorer å se på himmelen når Stratofortress kommer flygende. Foto: USAF

B-52 Stratofortress ble bygget i 744 eksemplarer. USA har i dag til sammen 76 operative H-modeller, bygget i 1961-62, som flyr fra flybasene Barksdale i Louisiana og Minot i Nord-Dakota.

B-52 Stratofortress ble bygget i 744 eksemplarer i åtte forskjellige versjoner i perioden 1952 til 1962. I slutten av mai deltok et av dem dessuten på Europas største flyøvelse, Arctic Challenge Exercise (ACE), nord i Norge, Sverige og Finland.

Frecce Tricoloris ti fly store formasjon med Aermacchi MB-339. Foto: Frecce Tricolori

Arrangementkomiteen har også jobbet med amerikanerne for å få dem til å sende også et bombefly av typen B-1B Lancer, et supersonisk fly med fire motorer og variabel vingegeometri, uten å lykkes med det.

Det er også forsøkt å få F-35 til Norge for første gang.

Kampflyet, som Luftforsvaret skal ta i bruk på Ørland i november, har vært på prøveutplassering i Europa tidligere i vår, men her er nok flyshowet på Le Bourget i Paris nå i juni prioritert foran Sola.

Havarerte i Australia i 1930: Norges eldste luftdyktige fly tar av fra verdens eldste flybase

Kjente akrobater

Breitling Jet Teams sju Albatros-trenere har nettopp vært på USA-turné. Foto: Breitling Jet Team

Forrige gang det ble arrangert flyshow på Sola, i 2012, stilte både Patrouille de France og Turkish Stars. Årets stevne er ikke noe dårligere stilt når det kommer til formasjonsflygning: Både italienske Frecce Tricolori og franske Breitling Jet Team skal fly både lørdag og søndag.

Breitling regnes som verdens største profesjonelle sivile displayteam og de flyr med tsjekkiske Aero L-39C Albatros jettreningsfly.

Belgiske Tom «Gizmo» De Moortel skal vise hva F-16 er god for når det slipper å drasse på eksterne sensorer, drivstofftanker og bomber. Foto: Verheyen Raf

Det ti mann store italienske militære oppvisningsteamet, som sist var å se her til lands i Bodø i 2012, anses å være i verdenstoppen. Dessverre er de også for evig tid knyttet til Ramstein-katastrofen i 1988 som kostet 70 liv. Siden da har regelverket knyttet til slik oppvisningsflygning blitt skjerpet.

Dette er siste sesongen med MB-339 som de har fløyet med siden 1982. Neste år går akrobatskvadronen over til Aermacchi M-345.

Det svenske luftforsvaret kommer med et av sine Jas-39C Gripen. Dette bildet er fra oppvisningen på Aero India tidligere i år. Foto: Per Kustvik

Det er også satt opp flere soloshow. Et av dem har vært mange ganger i Norge før og regnes som noe av det beste, nemlig den belgiske F-16-oppvisningen. Våre naboer i øst kommer med et av sine egne Saab Gripen.

80-årsjubileum

Forrige gang det ble arrangert flyshow på Sola var i forbindelse med 75-årsmarkeringen for flyplassen i 2012. Da var det også feiring av norsk militær luftmakts 100-årsjubileum og Sola flyklubbs 50-årsjubileum. Det ble også arrangert flyshow her i 2007, 2004 og 1987.

Det første flyshowet ble arrangert samtidig med at flyplassen åpnet, i 1937, da som den største og mest moderne lufthavn i Skandinavia. På dette tidspunktet var det kun Sola og Bromma utenfor Stockholm som hadde betongdekke av flyplassene i Europa.

Håvard Vetrhus sier at profilen på flyshowet er variasjon. Noe for enhver smak.

– Samtidig er det jo slik at det er ganske individuelt hva folk anser som spennende. Noen liker passasjerfly, andre liker småfly mens andre igjen setter mest pris på kampfly. Men jeg er veldig fornøyd med programmet vi har klart å få til, sier han.

Nye torpedoer: Norges nye patruljefly skal angripe ubåter fra 30 tusen fot

Fargene til flygeress

Det blir ikke ordentlig flyshow uten en god flåte veteranfly og såkalte «warbirds». Det har selvsagt Sola airshow:

Fiesler Fi 156 A-1 Storch som nå har hjemmebase på Sola. Foto: Wikimedia

En av de store attraksjonene er norgespremieren på Fiesler Fi 156 A-1 Storch som kom til Sola i august 2016 og nå er i lokalt eie. Dette flyet var sist å se på veteranshowet Flying Legends på Duxford i England i juli 2016.

Spitfire i Rolf Arne Bergs farger og Mustang med haikjeft. Foto: Norwegian Spitfire Foundation

Flytypen ble satt i drift av Luftwaffe samme år som Sola lufthavn, nemlig 1937.

Etter krigen ble det stående igjen en del storker som ble brukt av Luftforsvaret fram til 1954 og som kan ta av og lande på en femøring.

Norwegian Spitfire Foundation (NSF) kommer med P-51D Mustang «The Shark» og Spitfire Mk.IX, RR232 som for anledningen er malt i fargene til flygeress og gruppesjef for 132 Wing Rolf Arne Berg (RAB) som ble skutt ned av tysk luftvern nord i Nederland 3. februar 1945.

I tillegg kommer blant annet to C-53/DC-3 Dakota, PBY-5A Catalina «Miss Pickup», AT-6D Harvard, to DH.100 Vampire og et T-28B Trojan.

Huey-oppvisning

Et av Norges nye AW101-612-redningshelikoptrene stilles ut på Sola. Foto: Leonardo

Et av de kommende norske AW101-redningshelikoptrene fløy altså fra Leonardo-fabrikken i Yeovil i England torsdag og skal stilles ut på bakken.

Ettersom Sea King skal fly oppvisning og stilles ut, blir det en fin mulighet til å se 330-skvadronens nye og gamle luftfartøy side-om-side.

Dette Bell UH-1E Huey-helikopteret har vært i norsk eie i fem år nå. Foto: Eirik Østensjø/Sola Airshow

Det er ikke bare redningshelikoptre på Sola denne helga: Stig Bakke fra Ålgård skal fly oppvisning med sitt eget Bell UH-1E. Dette legendariske helikopteret med den karakteristiske lyden er bedre kjent under navnet Huey.

Dette eksemplaret fløy for US Marines i Vietnam i 1967-1970 og har nå hjemmebasen sin på Sola. Det samme har Sikorsky S-92A-maskinene fra CHC og Bristow som blir utstilt på bakken.

Leonardo eller Airbus: Ett av disse to blir Norges nye politihelikopter

Mye interessant på bakken

Andre og større fly på utstilling er et Lockheed Martin WC-130J fra det amerikanske flyvåpenets 53rd Weather Reconnaissance squadron, også kjent som «Hurricane Hunters», et nederlandsk McDonnell Douglas KDC-10 tankfly og et Boeing P-8A Poseidon fra US Navy.

Tysk Airbus A400M Atlas. Foto: Susanne Hähnel

Sistnevnte er kanskje spesielt interessant å se nærmere på for mange, ettersom dette er det maritime patruljeflyet som skal erstatte P-3 Orion om fem års tid. Norge har bestilt fem eksemplarer til rundt ti milliarder kroner.

RAF kommer til Sola med to Eurofigher Typhoon (øverst) og to BAE Hawk. Foto: Royal Air Force

Airbus A400M Atlas skal ikke fly oppvisning, kun stå utstilt på bakken, men skal naturligvis fly til og fra Sola, slik at de ivrigste også kan få med seg det taktisk-strategiske transportflyet fra tyske Luftwaffe i lufta.

Det samme gjelder Eurofighter Typhoon og BAE Hawk fra britiske RAF, som kommer i to eksemplarer hver, men uten noen displaypiloter.

Det betyr at kampflyene og treningsflyene kun vil befinne seg på såkalt «static», men det kan selvsagt bli noen spektakulære ankomst og avgang utenfor stevneprogrammet.

Også noen skuffelser

Det er aldri noe som kan garanteres hundre prosent når det er snakk om flystevner. Det er alltid en risiko for at arrangementet blir rammet av dårlig vær eller tekniske feil på flymaskinene, såkalt «snag».

Et eksempel på dette har dessverre allerede oppstått.

Mange kunne nok reist til Sola kun for å se Europas eneste luftdyktige Starfighter. Den siste flyturen med et operativt, norsk CF-104 skjedde 22. april 1983. Da hadde flyet tjenestegjort i 20 år. Foto: Starfighterens venner

Etter mange års arbeid var Starfighterens venner i lufta med sitt Canadair CF-104D Starfighter, LN-STF/637, 28. september i fjor.

Onsdag ble det gjennomført en ny vellykket testflygning, men etter landing ble det oppdaget en oljelekkasje som medfører en tidkrevende reparasjon der haleseksjon må av og motor ut. Det lar seg ikke gjøre før helga og må derfor avlyse.

Synd, ettersom dette er Europas eneste luftdyktige Starfighter og det er over 30 år siden sist flytypen var å se på et norsk stevne. Også en tidligere annonsert finsk F/A-18C Hornet har måttet avlyse en planlagt oppvisning.