Norges eldste luftdyktige fly tar av fra verdens eldste flybase

Norsk luftfart er blitt en attraksjon rikere: En de Havilland Moth er gjenoppbygget og satt i flydyktig stand.

87 år etter at det havarerte, er flyveapparatet fra 1929 igjen på egne vinger, takket være Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF). Dette er ikke bare verdens eldste serieproduserte DH60 Moth, men også landets eldste luftdyktige fly.

Den aluminiumsglinsende veteranen var på sin første testflygning etter restaureringen 18. april, mens den ble offisielt avduket på en utrullingsseremoni tirsdag ettermiddag.

Vant og vraket

DH60 Moth fløy første gang i februar 1925. Hærens flyskole på Kjeller benyttet i alt 13 av disse flyene i perioden 1929–1939, hvorav de ti siste ble bygget av Hærens Flyfabrikk på Kjeller­ i 1931–1932.

Moth 125 er ikke blant de kjellerbygde, men har som de fleste veteranfly en interessant historie: Det ble levert fra de Havilland­-fabrikken i Stag Lane utenfor London 26. mars 1929. Med byggenummer 711-800 var dette det andre eksemplaret­ av Moth med metallskrog («M») som ble bygget.

En del av eksosrøret er hentet fra Lockheed F-104 Starfighter som Luftforsvaret brukte fra 1963 til 1981. Foto: Lars Brede Grøndahl

Originalpropellen hadde tørket inn i Australia. I stedet er denne kjøpt inn fra England. Foto: Lars Brede Grøndahl

Flyet ble deretter sendt til Melbourne i Australia, der det hadde en kort og for så vidt ærerik karriere: Etter først ha vunnet en konkurranse om å fly raskest på tvers av kontinentet, havarerte flyet nord for Sydney den 4. mai 1930. Det sto lagret i Australia fram til KFF kjøpte restene i 2006.

Nå er altså maskinen restaurert til «som ny»-standard. Det meste av jobben er utført på Kjeller. Det dreier seg blant annet om nye vinger, nye haleflater og et skrog som i stor grad er blitt nytt. De første Moth-ene ble bygget med treskrog. DH60M-typen var først ute med skrog bygget av sveiset stålrør.

Ved siden av mye omstendig arbeid, som å lage et stort antall ribber og vingeduk som deretter skal sys fast med tette sting, er det kjøpt inn en del komponenter. Motordeksler er blitt laget på nytt, mens den nydelige propellen er kjøpt inn fra England sammen med en ny bensintank.

Bryter lydmuren nesten uten en lyd: Papirfly-designet fra Skunk Works vil åpne for supersonisk flygning over land

Saab 9000 og F-104 Starfighter

Den sjeldne Gipsy I-motoren ble anskaffet i Belgia og senere overhalt av Vintage Engine Technologies i England. Den tente på andre forsøk etter at den ankom Kjeller.

Per-Øivind Skarphol, som har vært byggeleder for fem til sju medlemmer i byggegruppa, forteller Teknisk Ukeblad om en lang rekke kreative løsninger som er kommet i stand under restaureringsarbeidet.

Et eksempel er hjulene. KFF hadde originalhjul liggende, men de var for rustne. De slang seg med den britiske Moth-klubben i et prosjekt med å lage nye 23,5-tommershjul, i stedet for å bruke den mindre dimensjonen fra Tiger Moth.

Det er flere identiske deler i DH60 og DH82 (bak), blant annet skrog, deler av understell, haleparti og ror. Foto: Lars Brede Grøndahl

18. april i år fløy Moth DH60M 125 (LN-KFM) for første gang siden 4. mai 1930. Testpilot er Helge Storflor. Foto: Lars Brede Grøndahl

– Felgene ble sendt til New Zealand for montering av eiker og nav. Vi fikk brukt våre egne nav, så det gjenstår noe originialt i hjulene. Problemet med å finne dekk i denne dimensjonen ble faktisk løst ved å bruke dekk fra reservehjulene på Saab 9000, forteller Skarphol.

Et annet eksempel er eksosrøret som strekker seg langs venstre skrogside og som avsluttes med en bøyd rørstubb som av alle ting stammer fra kjølepakka i en F-104 Starfighter.

– Lockheed-ingeniøren som designet denne kunne neppe ha forestilt seg at deler av den skulle monteres på en norsk dobbeltdekker fra 1929, humrer Skarphol som selv gikk av som overingeniør i Luftforsvaret i 2000.

Testflyger Helge Storflor er ferdig med alle testflygningene, og foreningen venter nå på det endelige luftdyktighetsbeviset fra Luftfartstilsynet.

Etter den offisielle «roll-out»-seremonien 9. mai, blir Moth 125 å se på flere testflygninger fram til første offentlige opptreden, på den årlige flydagen på Kjeller som arrangeres søndag 21. mai.

AW101 er forsinket: Nå skulle to slike nye redningshelikoptre vært på plass hos 330-skvadronen i Norge

Bygde over 180 fly

– Med dette er alle tre skoleflyene fra 1920- og 30-tallet gjenoppbygget: Moth, Tiger Moth og Kaje, forteller presseansvarlig i KFF, Lars Brede Grøndahl.

Skoleflyet FF9 Kaje ble konstruert og bygget i 19 eksemplarer på Kjeller fra 1921–1926. For å se dette, må man til Norsk luftfartsmuseum i Bodø.

Det er hele fem flygedyktige Tiger Moth på Kjeller. Ett av dem, no 189, har ekstra stor kulturhistorisk verdi ettersom det ble bygget på Kjeller Flyfabrikk i 1935. Flyet kom seg til Sverige i 1940 og fløy på sivilt register fram til 1965. Det var stuet bort på en låve fram til 1990-tallet og er siden bygget opp igjen av KFF.

Juul Furulund (f.v), Per Øyvind Skarphol og Helge Storflor. Foto: Lars Brede Grøndahl

Nå er altså også forgjengeren til Tiger Moth, nemlig Metal Moth, eller Standard Moth som den ble kalt i Norge, på plass. I stedet for det tradisjonelle olivengrønne fargeskjemaet til Hærens flyvåpen, er 125 aluminiumfarget, akkurat som den siste Standard Moth-en som ble levert fra flyfabrikken på Kjeller 31. mars 1932.

Den første flyfabrikasjonen fant sted på Kjeller i flyskur nr. 1 allerede våren 1913, da to Farman biplan F. F. 1 Longhorn ble produsert. 18. august 1916 flyttet Hærens flyvemaskinfabrikk fra Sagene i Oslo til Kjeller. Første fly som ble levert var et F. F. 2A Shorthorn. Siden ble over 180 fly bygget her fram til krigsutbruddet i 1940. Lisensproduksjonen omfattet blant annet 42 Fokker C.V. og 37 Tiger Moth.

«Oppdaget på sykkeltur»

Kjeller Aerodrome utenfor Lillestrøm er Norges første flyplass og også blant de eldste i verden. Når det gjelder flybaser med kontinuerlig militær aktivitet, finnes det ingen eldre i verden, ifølge KFF.

I forbindelse med 100-årsjubileet, gjenga Teknisk Ukeblad den kanskje noe mytiske historien om hvordan akkurat dette området ble valgt ut:

Høsten 1912 tilbragte de to nybakte flygerne premierløytnant Fredrik Christian Sejersted og rittmester Henrik M. Thaulow ei langhelg på sykkel på Romerike. De var på leting etter en flybase for Hærens flyvevesen.

De to første dagene tråkket de to 13 mil uten hell. Dag tre, søndag 8. september, ble det syklet bare seks kilometer før det perfekte sted ble funnet på Kjeller gård.

En annen versjon av historien antyder at duoen for lengst hadde blinket seg ut dette stedet, etter rekognosering med luftballong. Kun sju år etter 1905 handlet det om å beskytte hovedstaden mot angrep fra øst.