Nok en gang er Norsk Luftambulanse først i verden med et nytt Airbus-helikopter

For tre år siden var Norsk Luftambulanse først i verden med den oppgraderte versjonen av helikopteret H135.

Når Airbus Helicopters nå nettopp har fått Easa-sertifisert den nye versjonen av storesøster H145, er det igjen samme organisasjon i Norge som er lanseringskunde.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har bestilt første eksemplar av det nye helikopteret som skal brukes som en dedikert testplattform for ny teknologi knyttet til medisin og redning.

Helikopteret skal etter planen leveres mot slutten av sommeren fra Airbus-fabrikken i Donauwörth, nordvest for München.

Egen utviklingslab

Den fremste nyvinningen på nye H145 er en ny hovedrotor med fem blader og som bidrar til forbedret løfteevne. Her er nyttelastkapasiteten økt med 150 kg til totalt 1.905 kg.

H145 ble tidligere ble betegnet som EC145 T2, som kom for seks år siden, og er basert på BK 117 som tyske Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) og japanske Kawasaki utviklet på slutten av 70-tallet. Den mest synlige endringen på H145 sammenlignet med EC145/BK 117, er den innkapslede halerotoren. En såkalt Fenestron-halerotor som også H135-helikoptrene har.

Fenestron-rotoren på H145-helikopteret som skal leveres her fra Airbus Helicopters-fabrikken til Stiftelsen Norsk Luftambulanse i løpet av et par måneders tid. Foto: Airbus Helicopters

Foreløpig er det dette ene helikopteret som er bestilt. Det skal holde til på Gardermoen, hvor Norsk luftambulanse AS har teknisk base. Derfra vil det brukes i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter, får Teknisk Ukeblad opplyst. Ettersom aksjeselskapets helikoptre flyr på oppdrag for staten, er de ikke tilgjengelig for denne type prosjekter som stiftelsen jobber med.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse venter ikke på at andre skal utvikle ny teknologi knyttet til medisinske oppdrag, søk og redning. Mye innovasjonsarbeid gjør de selv, blant annet under paraplyen SmartLab. Teknisk Ukeblad omtalte denne utviklingslaben i fjor høst, i forbindelse med arbeidet med å ta fram en ny redningshjelm.

Det nye helikopteret skal eksempelvis brukes til å teste nye løsninger for å fly i marginalt vær, testing av mer effektive metoder for berging i vanskelige forhold og terreng, samt CT-skanner. Generalsekretær Hans Morten Lossius beskriver det nye helikopteret som et «unikt, flygende laboratorium for framtidas pasienter».

Rev Ocean

Nye H145 ble lansert på Heli-Expo i Atlanta i 2019. Airbus har brukt to prototyper med den nye hovedrotoren under testing, både i Donauwörth og rundt om i verden.

25. september i fjor ble det ene testhelikopteret satt på prøve i Andesfjellene da det landet på toppen av Aconcagua i Argentina (6 961 moh.). Det var ikke bare-bare med kraftig vind og selvsagt tynn luft. Før dette var helikopteret testet i Spania for medium høyder og i kaldt klima i Finland.

Mens det første ambulansehelikopteret kommer til Norge i tredje kvartal, kommer det en passasjerversjon neste år. Dette er en ACH145 som er bestilt til forskningsskipet/luksusyachten Rev Ocean.

I tillegg til passasjertransport skal dette helikopteret brukes til å frakte forskere og utstyr ut i felt eller ut på isen. Helikopteret kan også utstyres med vitenskapelige sensorer dersom det skulle bli aktuelt.

Skipet ligger for øvrig fortsatt til kai ved Vard Brattvaag og er minst fire måneder forsinket, i all hovedsak på grunn av korona.

Mindre støy

Ifølge Airbus vil den nye hovedrotoren også bidra til å øke komforten for besetning og passasjerer og redusere støy.

Allerede før rotoroppgraderingen var H145 klasseledende når det gjelder støy, ikke minst sammenlignet med Norges nye politihelikoptre av typen AW169. Flere detaljer om støynivået kan leses i denne artikkelen som sammenligner ulike helikoptertyper brukt i Norge og deres støy målt i EPNdB («Effective Perceived Noise in Decibels») i forbindelse med landing, avgang og overflyging.