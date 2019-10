Rev Ocean: Avansert forskningsskip får et nytt Airbus-helikopter som matcher

I slutten av september ankom Rev Ocean fra Vard Tulcea i Romania til Vard Brattvaag.

Nå skal skipsteknisk utstyr, laboratorier og annet vitenskapelig utstyr installeres før skipet om et halvt års tid seiler til Bremerhaven for montering av yachtinteriøret.

Enten man kaller Rev Ocean verdens mest avanserte forskningsskip eller verdens største superyacht – det er en selvfølge at det må ha helikopter som står i stil.

Dette blir et ACH145 fra Airbus Helicopters, en ny VIP-versjon av helikoptertypen H145 som vi for eksempel kan se som luftambulanse her til lands.

På toppen av Andes

Ifølge Airbus Corporate Helicopters (ACH) vil Rev Ocean være blant de første som mottar den oppgraderte versjonen som har en ny femblads hovedrotor og der maksimal avgangsvekt er økt med 150 kg. Det kan for eksempel omsettes i 20 prosent mer drivstoff enn dagens H145 med standardtanker.

Et av de to testhelikoptrene av den nye H145-versjonen i Andesfjellene i slutten av september. Foto: Airbus

Nye H145 ble lansert på Heli-Expo i Atlanta tidligere i år, og Airbus har nå to prototyper med den nye hovedrotoren under testing, både i Donauwörth og rundt om i verden. 25. september ble det ene testhelikopteret satt på prøve i Andesfjellene da det landet på toppen av Aconcagua i Argentina (6 961 moh.). Det var ikke bare-bare med kraftig vind og selvsagt tynn luft.

H145 ble tidligere ble betegnet som EC145 T2, som kom for fem år siden, og er basert på BK 117 som tyske Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) og japanske Kawasaki utviklet på slutten av 70-tallet. Den mest synlige endringen på H145 sammenlignet med EC145/BK 117, er den innkapslede halerotoren.

Rev Ocean vil være blant de første som tar i bruk den nye versjonen av H145, som blant annet har ny hovedrotor, i : Airbus

Dette kalles Fenestron-halerotor og fløy første gang på en SA 340 Gazelle-prototyp i 1968. Tanken var i utgangspunktet å gi ekstra beskyttelse til bakkemannskap og beskytte selve rotoren mot luftfartshindre som for eksempel kraftlinjer. Fordelene med redusert støy fulgte etter mye forskning og optimalisering fra én generasjon Fenestron til en annen. Den hittil største Fenestron-rotoren sitter på H160.

Målet er å sertifisere nye H145 i løpet av 2020 og levere det til Rev Ocean i 2021. ACH145-maskinen vil kunne operere fra to helidekk på det 183 meter lange skipet som er designet av Espen Øino.

Viser fram norsk teknologi

Foreløpig har tidsplanen sprukket med cirka et år, og den endelige prisen er heller ikke kjent. Uten at dette stresser Rev Ocean-sjef Nina Jenssen, ifølge et intervju i Teknisk Ukeblad nylig.

– Vi har kanskje underestimert hvor krevende det var å få inn alt det nye og fantastiske utstyret. Men dette blir et utstillingsvindu for norsk maritim teknologi og forskningsutstyr og en plattform for videreutvikling av løsninger vi trenger for å ta vare på økosystemene i havet, sa hun.

Blant utstyret nevnes vitenskapelig trålerutstyr, sonarer, laboratorier, autonom undervannsfarkost (Hugin AUV), ROV med dykkemulighet til 6.000 meter og moonpool for utsetting av utstyr i all slags vær, laboratorier, auditorium og klasserom.

Skipet Rev (Research Expedition Vessel) eies av Rosellinis Four-10, som igjen eies av Kjell Inge Røkke og hans familie. Stiftelsen Rev Ocean skal drifte skipet på «non-profit»-basis.

Rev Ocean på vei til Brattvåg 26. september. Foto: Lawrence Hislop

I tillegg til forskningsskip, skal Rev Ocean også fungere som ekspedisjonsskip der det er mulig å leie seg plass om bord i en eksklusiv seilas. Det vil være plass til 55 forskere eller passasjerer i tillegg til et mannskap på 35.

Skipet er 182,9 meter langt, 22 meter bredt og får en dypgang på 5,2-5,4 meter, avhengig av blant annet drivstoffmengde om bord.

Det får dieselelektrisk framdrift med medium-speed firetaktsmotor som tilfredsstiller Tier III-utslippskrav, og har installert fire Wärtsilä 8L26-motorer som produserer 2.520 kW ved 900 rpm, 690v 60Hz. Det spanske selskapet Ingeteam leverer generatorer, elektromotorer og hybrid framdriftssystem. Skipet skal ha permanentmagnetmotorer (PM) direkte på propellakslingen.

En batteripakke på 3 MWh fra Spear Power Systems vil brukes både til å ta toppbelastning («peak shaving») og kunne sikre nok kraft til DP-operasjoner (dynamiske posisjonering, kun med propeller) og til utslippsfri seiling i noen tidsperioder i sårbare farvann.