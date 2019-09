Det finnes ingen optimal redningshjelm i dag – nå utvikler Norsk Luftambulanse sin egen

Når redningsmennene i Norsk Luftambulanse i dag rykker ut på krevende oppdrag, er det med en hjelm som ikke er laget for formålet.

De bruker en hjelm som egentlig er beregnet til elvepadling og deretter er modifisert med masse ekstrautstyr.

Det påmonterte utstyret kan i seg selv utgjøre en fare ved at det hekter seg fast i ting, mens manglende ventilasjon og passform også kan vanskeliggjøre arbeidsvilkårene.

I stedet for å vente på at noen andre skulle ta fram et bedre produkt for dem, har selskapet tatt tak og utviklet en ny redningshjelm selv.

Egen utviklingslab

Ny og gammel redningshjelm i H135-kabinen. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Det har skjedd i SmartLab som er Stiftelsen Norsk Luftambulanses nystartede «laboratorium» for å fange opp og teste ut nye ideer.

Dette er ett av 20 pågående prosjekter som har utgangspunkt i et behov for å forbedre tjenesten, initiert av de operative i luftambulansetjenesten.

Når det gjelder hjelmen, kommer denne ideen fra Thomas Nordgaard Dahle som har elleve års erfaring som redningsmann, og det er ganske strenge krav til den nye hjelmen:

Han forklarer at den må være godkjent for redningsaksjoner i åpent vann, i stryk, i fjellvegger og på isbreer. Den må fungere hengende under helikopteret og inne i bilvrak etter ulykker. I tillegg trengtes innebygget arbeidslys og videokamera og altså bedre passform og ventilasjon.

Potensial i andre etater

Redningsmann Thomas Nordgaard Dahle hadde ideen, mens Jørgen S. E. Frederiksen har utført designjobben som sin masteroppgave i industriell design. Her foran et Airbus H135 T3-helikopter. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Jørgen S. E. Frederiksen har hatt hovedansvaret for designet. Prototypen er nettopp ferdig, utstyrt blant annet med lys med automatisk dimming og kamera som kan sende levende bilder tilbake til helikopteret. Det er nyttig i forbindelse med trening og evaluering, og kan også brukes til fjerndiagnostisering.

Ifølge Frederiksen har det utfordrende å ta fram et designforslag som oppfyller alle kravene som er kommet fram blant de operative i denne prosessen. Sluttproduktet skal også ha visir og blir trolig laget i karbon og kevlar. Det som derimot ikke har blitt med, er innebygget headset.

Prototypen består av moduler som kan byttes etter den enkelte brukerens ønsker. Det gjør at spesialtilpassede varianter brukes av andre redningsetater, både i Norge og i utlandet. Det fordrer imidlertid først at stiftelsen beslutter å gå videre med produktet.

Slik er tankene bak den nye redningshjelmen.

SAR-trening

Norsk Luftambulanse AS har siden 1. juni i fjor vært operatør på alle landets 12 legehelikopterbaser.

Luftambulansens helikoptre av typen Airbus H135 T3 og H145 T2 brukes primært til ambulanseoppdrag, men kan også kalles inn til såkalt «enkle SAR-oppdrag», som det heter i de nasjonale retningslinjene, på tross av at søk- og redningsaksjonene kan være akkurat så krevende som dem 330-skvadronen bryner seg på med sine Sea King-helikoptre.

Høsten 2017 var Teknisk Ukeblad med Norsk Luftambulanse til Torpomoen i Ål, hvor selskapets leger, flygere og redningsmenn møtes hvert år for å trene sammen på medisinske oppdrag og søk og redning. Her lagde vi en 360/VR-video av en redningsoperasjon.