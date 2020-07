«Dyrere enn F-16»: Kan kvitte seg med trøblete NH90 og erstatte dem med Airbus-helikoptre

At helikopteret NH90 er meget vedlikeholdskrevende og kostbart å holde i lufta, er det norske forsvaret smertelig klar over.

Norge er langt alene om å oppleve dette. Situasjonen er den samme i Belgia, og der tar forsvarsdepartementet nå affære:

Seks år etter at de siste helikoptrene ble levert, skal halve den belgiske NH90-flåten nå i første omgang redusere flytimeantallet kraftig, og det er snakk om å fase dem ut om to års tid.

Klager på leverandøren

Det belgiske forsvarsdepartementet forklarer i en pressemelding at dette tiltaket er en konsekvens av det begrensede flytimeantallet de klarer å hente ut av helikoptrene som følge av svak industriell støtte fra leverandøren NH Industries – en situasjon de for øvrig frykter vil forverres de kommende årene. I tillegg pekes det på svært kostbare oppdateringer og personellmangel.

Belgia har åtte NH90 Caïman-helikoptre hvorav halvparten er fregattversjoner (NFH) og halvparten er transportversjoner (TTH). Det er de sistnevnte som nå skal stå mer på bakken, mens NFH får prioritet på grunn av at de trengs på de to fregattene og til søk- og redningsoppdrag (sar), etter at Sea King ble endelig faset ut i fjor.

– Vi vurderer nå flere alternativer til hvordan oppgavene med å blant annet støtte hæren skal løses i framtida, skriver forsvarsdepartementet.

Flere medier, som sitter nærmere det belgiske forsvarsdepartementet enn TU, peker på at det foregår forhandlinger om å anskaffe nye Airbus H145M som i så fall også kan erstatte Belgias nåværende AW109.

Ifølge den nederlandskspråklige kringkastingskanalen VRT ønsker luftforsvarsledelsen i Belgia kun å beholde de fire fregatthelikoptrene.

Belgia har vært på utenlandsoppdrag én gang med sine NH90 TTH. Det var i Mali i 2018. Foto: Det belgiske forsvaret

De påpeker at helikopteret har høyere driftskostnader enn jagerflyet F-16. Der opererer forsvarsdepartementet med en timepris på 12.000 euro for NH90 TTH. Til sammenligning har Sverige oppgitt 200.000 kroner per flytime med maskinen som der kalles Helikopter 14. Det er femgangeren av hva det koster å fly med de svenske Black Hawk-helikoptrene.

Belgia har strevd lenge med svært mange barnesykdommer på NH90. I starten av 2018 ble de maritime helikoptrene satt på bakken for langvarig oppgradering av radaren, som på tre av helikoptrene hadde en tendens til å slå seg av.

Burde valgt annerledes

Å finne en annen løsning til erstatning for NH90 har vært oppe til vurdering i Norge også. Det ble gjennomført såkalte alternativanalyser både i 2012 og 2017 som følge av de alvorlige kvalitetsproblemene og den vedvarende, manglende leveringsevnen fra fabrikken i Italia.

Men konklusjonen ble å fortsette med NHI der Norge bestilte helikoptrene allerede i 2001. Det finnes sentrale aktører som angrer på dette i dag, noe Teknisk Ukeblad omtalte i juni:

– I et kost/nytte-perspektiv vil jeg i etterpåklokskapens navn hevde at det ville vært fornuftig å kansellere eller redusere det norske ambisjonsnivået for NH90 til fordel for «hyllevare» ved de anledningene dette ble vurdert. For fremtiden er bildet mer uoversiktlig, men en videre satsing på NH90-sporet vil helt sikkert fortsatt innebære store usikkerheter for kostnader og leveransevolum. Jeg er redd vi fremdeles på vente en stund på gode NH90-nyheter fra brukernivå, skrev mangeårig totalprosjektkoordinator NH90 i Luftforsvarstaben, Knut Oulie.

En annen mann som tillot seg å være mer åpen om sin bekymring på vei ut døra, var Ottar Haugen. Da han gikk av som kystvaktsjef i februar, var hans siste budskap til politikerne å droppe NH90 som kystvakthelikopter.

Noe av poenget var at NH90 er for avansert for deres behov, og at vedlikehold av funksjoner og instrumenter som Kystvakten ikke trenger, stjeler enormt med tid og penger. For liten tilgjengelighet som følge av dårlig reservedelstilgang og vedlikeholdskapasitet, fører til svært begrensede ressurser til overvåking og kontroll fra lufta.

Når Kystvakten i tillegg legger til grunn at tilgangen til NH90 ikke vil være tilfredsstillende de nærmeste årene, er summen at de ikke lenger har tillit til helikopteret.

20-25 prosent av kravet

Hvor mange flytimer er det realistisk at Norge kan få årlig fra sine 14 NH90-helikoptre når hele flåten er operativ, tidligst i 2022? Svarene på dette spriker enormt, det er åpenbart uenighet i fagmiljøene.

Da helikoptrene ble bestilt, var ambisjonen å hente ut 6.000 timer. Da Forsvarets forskningsinstitutt ble bedt om å regne på det, kom de høsten 2018 fram til at det ville være mulig å hente ut 5.400 flytimer i året, noe som vil dekke både Marinens og Kystvaktens behov. Dette var vel å merke gitt at man økte vedlikeholdsbudsjettet med nesten en halv milliard kroner i året.

Dette står i kraftig kontrast til det forsvarssjefen og hans folk konkluderte med i sin såkalte gapsanalyse året før. De sammenlignet gjennomsnittstall fra andre NH90-operatører, la på 13-14 prosent og konkluderte med at det kun ville være mulig å produsere 2.100 flytimer i året. Først en gang etter 2030 vil det være mulig å øke timeproduksjonen, var budskapet den gang.

På stortingshøringen om NH90-anskaffelsen i 2019 kom det fram at tilgjengeligheten på de norske helikoptrene kun lå på 20-25 prosent av kravet og forventningene.