NÅ: Millionstøtte til Equinor. Verdens største, flytende havvindpark kan bygges i Norge

Staten går i dag inn med støtte i hundre millioners klassen for å realisere flytende havvind i Norge. Det har TU fått bekreftet fra flere sikre kilder. Pengene skal gå til Equinors prestisjeprosjekt for å bygge 11 flytende havvindmøller midt i Nordsjøen, det såkalte Hywind Tampen.

Tildelingen blir presentert på en pressekonferanse i regi av Enova i Oslo etter kl. 12 i dag. Blir prosjektet realisert, vil det bli verdens største flytende havvindpark.

Søkte rekordmye penger

Det var i august i fjor at Equinor annonserte planene om å bygge en flytende havvindpark midt i Nordsjøen. Planen er at de flytende møllene skal gi strøm til oljeplattformene Gullfaks og Snorre. Slik vil Equinor og Norge skape seg et utstillingsvindu for flytende havvindmøller.

Dette er Hywind Tampen Equinor planlegger å delelektrifisere Snorre og Gullfaks-feltene ved hjelp av 11 flytende havindmøller.

Hver mølle skal bære en turbin med effekt på 8 MW. Til sammen vil parken ha en effekt på 88 MW.

Designet tar utgangspunkt i Equinor sitt Hywind-konsept som ble utviklet på Karmøy.

Equinor har allerede en flytende havvindpark, bygd etter samme konsept i Skottland. Denne består av 5 møller på til sammen 30 MW.

Parken er budsjettert å koste 5 mrd. kroner. Equinor har søkt 2,5 mrd. i støtte fra Enova for å bygge parken, og det er forventet en investeringsbeslutning i løpet av 2019.

Prosjektstart er planlagt til 2021/2022

Men havvindpareken er ifølge Equinor ikke lønnsom uten støtte fra starten.

Før jul søkte selskapet derfor om 2,5 milliarder kroner i støtte fra til prosjektet fra statlige Enova. En søknad som har vært kontroversiell. Bellonas Frederic Hauge er en av dem som har kritisert søknaden, som han mener vil kunne tømme Enova for penger.

Nå er det likevel klart at staten vil støtte Equinors prosjekt. Nøyaktig hvor mange hundre millioner staten går inn med, vil bli offentliggjort seinere i dag. Men TU har grunn til å tro at beløpet vil bli veldig stort.



TU vet at statlige Enova i dag skal kalle inn til pressekonferanse om saken. Det meste Enova noen gang har gitt i støtte til et enkeltprosjekt er 1,55 milliarder, en tildeling Hydro fikk for å teste ut ny teknologi for aluminiumsproduksjon. Det gjenstår å se om rekordtildelingen fra 2014 i dag blir slått.

Prosjektdirektør i Equinor, Olav-Bernt Haga, uttalte til Klassekampen i september at Equinors regnestykke er basert på at søknaden til Enova går igjennom. «Om Enova lander på en lavere andel, (enn hva vi har søkt om red.anm.) må prosjektet vurderes på nytt. Det er totaløkonomien som avgjør om vi kan sette i gang dette prosjektet,» uttalte Haga til Klassekampen.

Norges første havvindpark

Her planlegger Equinor å bygge Hywind Tampen. Foto: Ill. Equinor

Havvind er i dag en stor industri i Europa, med store parker under bygging i land som England, Holland, Danmark og Tyskland. Norge har så langt ingen havvindparker.

Alle parkene som bygges i Europa er bunnfaste. Det betyr at møllene står på havbunnen ved hjelp av et understell i stål eller betong.

Det spesielle med Hywind Tampen er at møllene skal flyte. Det skal de gjøre ved hjelp av et flytende betongunderstell som balanserer tårnet og turbinen. Betongunderstellet vil stikke 90 meter under havoverflaten og forankres på sjøbunnen med tre ankerliner av stålwire og kjetting, hver på rundt 800 meter. Disse fortøyes igjen til sugeanker på havbunnen. Totalt skal det installeres 19 slike sugeankere, hvor 9 vil fungere som felles anker for flere turbiner.

Ifølge Equinor vil de 11 turbinene gi en effekt på 88 Megawat (MW), som er nok til å erstatte opp til 35 prosent av gassforbruket på plattformene. Det vil igjen gi utslippsreduksjoner på 200,000 tonn CO2 i året.

Slik vil et nett av flytende vindturbiner gi kraft til olje.- og gassproduksjon. Foto: Ill. Equinor

Så langt er Equinor det eneste selskapet i verden som har satt opp en flytende havvindpark. Det skjedde i 2017 da Equinor installerte den såkalte Hywind Skottland, som består av fem flytende turbiner 25 kilometer utenfor østkysten av Skottlands østkyst. Turbinene har levert langt over evne, og har hatt en kapasitetsfaktor på 56 prosent, der landbasert vindkraft ligger på under 30 prosent.

Men Hywind Tampen er et nytt skritt i utviklingskjeden. Der Hywind Skottland hadde understell i stål, vil nye Hywind Tampen ha understell i betong. Betong er et rimeligere bygningsmateriale og bidrar til å presse ned kostnadene på prosjektet. I tillegg er det planlagt å montere turbiner på hele 8 MW, mens turbinene på Hywind Skottland er på 6 MW. Gulen Industrihamn i Sogn og Fjordane er allerede utpekt som sted for sammenstilling av de flytende vindturbinene til Hywind Tampen. Møllene skal monteres på land, før de taues ut til Nordsjøen.

Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag har reagert på plasseringen av Hywind Tampen, som de mener kommer i konflikt med viktige fiskeområder.

For Equinor er Hywind Tampen et skritt videre mot drømmen om å realisere store, flytende havvindparker på opp til 500MW.

Det er uklart hvor lønsomt Hywind Tampen vil være. Skulle Equinor og de andre operatørene på Gullfaks og Snorre få såkalt oljeskatt på Hywind Tampen, med særdeles gunstige avskrivningsregler, kan investeringen på 5 milliarder være tilbakebetalt på få år. Men Equinor har insistert på at prosjektet ikke er økonomisk i dagens marked, og har derfor søkt støtte fra Enova.