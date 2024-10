Dette vet vi på forhånd:

Regjeringen har blant annet varslet at mye penger går til Forsvaret:

– Når vi satser så mye på å ha et tidsriktig forsvar, blir det mindre ekstra penger til andre formål, har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sagt om statsbudsjettet.

Men noen andre prioriteringer er det likevel råd til. Dette er noe av det som er kjent så langt:

ENERGI:

Strømstøtten for husholdninger videreføres også neste år. Det varslet finansministeren i Stortinget allerede i mars. Regjeringen har også varslet at fastprisavtalene på strøm for næringslivet videreføres.

Regjeringen bevilger 887 millioner kroner til energieffektivisering i boliger i sitt budsjettforslag for 2025. Det er en lavere sum enn i 2024. 587 millioner kroner øremerkes gjennom Enova, mens 300 millioner fordeles via Husbankens tilskuddsordning.

Støttetak på 35 milliarder kroner til flytende havvind – DN



KLIMA OG MILJØ:

Regjeringen tar regningen for økte CO2-avgifter på drivstoffet til fiskebåter. I budsjettforslaget økes kompensasjonen for avgiftene med 153,6 millioner kroner.

100 millioner ekstra til naturvern – NRK

FORSVAR:

I den nye langtidsplanen for Forsvaret er det lagt inn en kraftig satsing i årene fram til 2036.

Økningen startet allerede i revidert budsjett i år, og regjeringen har sagt at forsvarsbudsjettet vil øke med til sammen 15 milliarder kroner i revidert budsjett for 2024 og statsbudsjettet for 2025.

Siden forsvarsbudsjettet ble økt med 7 milliarder kroner i revidert budsjett, kan man dermed anta at det kommer rundt 8 milliarder kroner mer i statsbudsjettet.

Ukraina-støtten økes med 12 milliarder kroner allerede i årets budsjett. I tillegg økes rammen for de neste årene, slik at det skal gis til sammen 135 milliarder kroner fram til 2030. De neste årene skal det gis minst 15 milliarder kroner årlig.

Heimevernet blir styrket med 277 millioner i statsbudsjettet for neste år. Pengene fordeler seg slik: 124 millioner til å trene alle heimevernsområder hvert år, 95 millioner til flere HV-soldater, 31 millioner til mer klær og utstyr, 16 millioner til betalte verv for å styrke arbeidet i HV-områdene og 11 millioner til flere HV-ungdomstilbud – NRK





SAMFERDSEL

Regjeringen vil bruke 2,9 milliarder mer til å ta vare på jernbanen neste år. 6,6 milliarder kroner mer (26 prosent mer enn i år) skal gå til drift og vedlikehold. 5,5 milliarder mer (38 prosent mer enn i år) skal gå til fornyelse – NRK



10,8 milliarder kroner settes av til drift og vedlikehold av riksveiene i statsbudsjettet. Det er 1,1 milliarder kroner mer enn i år.



Budsjettet til fylkesveiene økes med 11,4 prosent – 481 millioner kroner.





ANNET:

52 millioner kroner til gründersatsing – Adresseavisen







10 millioner kroner til et senter som skal forske på yrkesfag – Nettavisen



LØFTER TIL SV:

Regjeringen har også forpliktet seg til en rekke tiltak som skal innfris i budsjettet for 2025 i budsjettavtalene med SV de siste årene. Dette er blant løftene som ifølge avtalene skal innfris i neste års budsjett: