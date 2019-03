– Milliardstøtte til Hywind Tampen kan tømme Enova for penger

– I mine øyne er det opplagt at Hywind Tampen hører inn under oljeskatteregimet, sier Anders Bjartnes, redaktør i Norsk Klimastiftelse. Han feier dermed til side all tvil om at Equinor sitt prestisjefylte havvind-prosjekt, skal nyte godt av de gunstige avskrivningsreglene som gjelder for offshore-sektoren.

Enova er ikke rigget for å støtte denne type prosjekt. Frederic Hauge, daglig leder i Bellona

– Om kraften du leverer går til oljeproduksjon, vil oljeskatteregimet komme til anvendelse, uavhengig av om kraften kommer fra en gassturbin eller en vindmølle, sier han.

– Kan tappe Enova

TU skrev tirsdag om hvordan gunstige avskrivningsregler kan gjøre det lønnsomt for Equinor og de andre partnerne på Gullfaks og Snorrefeltet å bygge flytende havvind for å forsyne oljefeltene med energi. Ifølge professor i samfunnsøkonomi, Knut Einar Rosendahl, ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), gjør slike regler at Equinor kan avskrive nesten 90 prosent av kostnadene for utbyggingen på skatten, over seks år. Slike avskrivningsregler vil med andre ord dramatisk forandre økonomien i prosjektet.

Likevel har Equinor søkt Enova om 2,5 milliarder kroner i støtte til prosjektet. Rosendahl i NMBU mener derfor det er viktig at Enova vurderer hva slags skatteregime som skal gjelde for Hywind Tampen, før de fatter sin beslutning om prosjektet skal støttes eller ikke. Bjartnes er enig:

– Mitt syn er at staten og Enova bør bidra til å realisere at dette blir noe av, men samtidig sørge for at mest mulig av regningen tas av Equinors aksjonærer - og ikke av skattebetalerne, sier han.

Analytikeren frykter konsekvensene for andre næringer om Equinor stikker av med alle pengene til Enova.

Enova har et årsbudsjett på vel tre milliarder. Fredric Hauge i Bellona er tydelig på at Enova ikke bør støtte prosjektet.

– Dette prosjektet kan tømme Enova for penger, sier Hauge.

– Får Equinor oljeskatt på Hywind Tampen, er det ganske åpenbart at de ikke bør få Enova-støtte på toppen sier han til TU.

– Vi syns det er veldig spennende med en satsing på offshore vindkraft, men Enova er ikke rigget for å støtte denne type prosjekt, sier han. Bellona-lederen mener Equinor bør kunne ta de gjenværende kostnadene for Hywind Tampen selv.

Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

CO 2 -prisen vil avgjøre

Også Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero mener at Hywind Tampen må falle inn under petroleumsskattesystemet.

– Det ville være absurd om forurensende gassturbiner er er fradragsberettiget, mens fornybar kraftforsyning ikke skulle være det. Det ville nesten være som å forby utslippskutt på sokkelen, sier Holm til TU. Han er uenig med Hauge i at Enova ikke bør støtte prosjektet:

– Det er veldig viktig at vi får realisert Hywind Tampen. Jeg har ikke noe formening om hvor mye støtte Enova bør gi, det trenger ikke bli to milliarder, men de må sikre en støtte som gjør at et blir noe av, sier han.

– Men er dette er prosjekt som er avhengig av økonomisk støtte fra Enova?

Fakta: Hywind Tampen Equinor planlegger å delelektrifisere Snorre og Gullfaks-feltene ved hjelp av 11 flytende havindmøller.

Hver mølle skal bære en turbin med effekt på 8 MW. Til sammen skal parken ha en effekt på mellom 80 og 100 MW.

Designet tar utgangspunkt i Equinor sitt Hywind-konsept som ble utviklet på Karmøy.

Equinor har allerede en flytende havvindpark, bygd etter samme konsept i Skottland. Denne består av 5 møller på til sammen 30 MW.

Parken er budsjettert å koste 5 mrd. kroner. Equinor har søkt 2,5 mrd. i støtte fra Enova for å bygge parken, og det er forventet en investeringsbeslutning i løpet av 2019.

Prosjektstart er planlagt til 2021/2022

– Det vil søknadsbehandlingen til Enova avdekke, sier Holm.

Bjartnes i Norsk Klimastiftelse mener det avgjørende for prosjektets lønnsomhet, er hva som blir den framtidige CO 2 -prisen.

– Legger du inn en forventning om en framtidig høy CO 2 -pris, vil støttebehovet være mindre, enn om du legger inn forventninger om lav CO 2 -pris, sier han. Equinor har så langt sagt at de sparer 100 millioner i året på CO 2 -avgift om prosjektet bli realisert. Sparte klimakvoter og sparte gassutgifter kommer på toppen av dette.

– Det er helt umulig for oss på utsiden å ha noe syn på hva det vil koste å realisere Hywind Tampen. Her må vi bare stole på Equinor, sier Bjartnes.

– Men forutsentingene for noen av beregningene de gjør, bør det være innsyn i, slik som de framtidige CO 2 -prisene og gassprisene som ligger til grunn. Teknologi er en ting, men de forventningene du har til CO 2 -pris og gasspris vil være veldig avgjørende for regnestykket, sier han.

– Det er også en oppside her for Equinor som kan ta teknologien med seg videre?

– Ja, og det er argument for å støtte det. Det er ti år siden i høst, at de rullet ut den først Hywind-mølla. Det har gått alt for sakte siden den gang, og vi er nødt til å få opp dampen. Og av klimahensyn må teknologien skaleres opp raskere, sier Bjartnes.

– Det er argumentet for å bruke offentlige penger på det. Da er det viktig at staten er med på å hjelpe det fram, men det må være en fornuftig balanse i det spleiselaget, sier Bjartnes.

Det er Oljeskattekontoret som avgjør om installasjoner offshore skal omfattes av petroleumskattelovgivningen, eller ikke. Etter skatteforvaltningsloven kan et petroleumsselskap anmode Oljeskattekontoret om å gi en bindende forhåndsuttalelse om de skattemessige virkningene av en konkret planlagt disposisjon.

TU har vært i kontakt med Oljeskattekontoret for å forhøre seg om det er gitt en uttalelse i denne saken, men ifølge kommunikasjonsavdelingen i Skattedirektoratet er opplysninger om konkrete saker eller selskaper taushetsbelagt.

Les mer: Equinors fornybarsatsning skal bli den første i verden av sitt slag