Equinors forsnybarsatsning skal bli den første i verden av sitt slag

Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks skal utrede mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm fra flytende havvind.

Dermed kan plattformene bli de første i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner.

Ifølge oljeselskapene kan prosjektet kan gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO2-utslipp per år, noe som tilsvarer utslippene fra 100.000 personbiler, melder Equinor tirsdag.

5 milliarder kroner

– Å redusere bruk av gassturbiner ved å forsyne plattformene med kraft fra flytende havvind er et krevende og innovativt prosjekt. Dette kan også legge til rette for nye industrielle muligheter for Norge, Equinor og norsk leverandørindustri innen fornybar energi, samtidig som vi lønnsomt kan produsere olje og gass med lave CO2-utslipp. Hywind Tampen-prosjektet vil bidra å videreutvikle flytende havvindteknologi, redusere kostnadene og gjøre løsningene mer konkurransedyktige, uttaler Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye Energiløsninger i Equinor.

Partnere på Snorre og Gullfaks

Equinor Energy AS, Petoro AS, OMV (Norge) AS Snorre-lisensen: Equinor Energy AS, Petoro AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, DEA Norge AS, Point Resources AS

Løsningen som skal vurderes nærmere, er en vindpark bestående av elleve vindturbiner basert på Equinors flytende havvindkonsept Hywind, som vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige kraftbehovet til de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

Prosjektet har en foreløpig investering- og utviklingskostnad på i størrelsesorden 5 milliarder norske kroner. Næringslivets NOx-fond har besluttet å bevilge opptil 566 millioner norske kroner i investeringsstøtte til prosjektet.

Men det vil ikke bli bygget før prisen går ned.

– Dette et banebrytende og utfordrende prosjekt som krever optimalisering av de tekniske løsningene og ytterligere kostnadsreduksjoner før partnerne kan ta en eventuell investeringsbeslutning, sier prosjektdirektør, Olav-Bernt Haga i Equinor.

En endelig investeringsbeslutning kan bli tatt i 2019, ifølge oljeselskapet.

Fornybarmål

Equinor har i flere år jobbet med planene, men satsingen har hittil foregått i det stille.

Satsingen til Equinor og partnerne på de to feltene kommer i kjølvannet av en storstilt satsing på offshore vindkraft fra Statoil. Satsingen er også i tråd med Equinors uttalte mål om at mellom 15 til 20 prosent av selskapets investeringer i 2030 skal kanaliseres til fornybare energiprosjekter.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er orientert om planene.

Vindparken vil bli liggende midt mellom de to plattformene.