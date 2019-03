Kina vil gjøre for hydrogenbilen som de har gjort for elbiler

Hydrogenbiler er foreløpig i all hovedsak nisjeprodukter, særlig i personbilmarkedet. Brenselceller har lenge vært fremholdt som det neste store teknologigjennombruddet i bilindustrien, men så langt har lite skjedd.

Selv store bilprodusenter som tidligere holdt hydrogenfanen høyt har de senere årene senket den.

Daimler er et eksempel. Mens de tidligere har vært en av de tydeligste fanebærerne, har de de siste årene vinglet litt. For to år siden annonserte Daimler-sjef Dieter Zetsche at brenselceller ikke lenger spiller noen sentral rolle i konsernet.

En begrenset produksjon av hydrogen-hybriden Mercedes-Benz GLC F-Cell var planlagt, først og fremst for flåteoperatører.

Hydrogenfylling av en Toyota Mirai. Foto: Marius Valle

Så senere i 2017 så det ut til at de hadde ombestemt seg, da de igjen snakket frem hydrogenbrenselceller. For oss som står utenfor konsernet kan det kanskje være litt vanskelig å få grep på hva de egentlig mener om teknologien.

Spurte Elon Musk

Det later det også til å være internt i selskapet, skal vi tro Automobilwoche.

Avisen skriver at Zetsche under en kongress nylig ble spurt om hvilket potensial han ser i brenselceller. Han skal da ha fortalt om en frokost han hadde med Tesla-sjef Elon Musk.

– Jeg spurte ham hva han tenkte om hydrogenbiler. Han fortalte meg at han ikke hadde noen aning, han visste bare at milliarder av dollar vil investeres årlig i utviklingen av elbiler, mens bare noen få millioner ville bli investert i utvikling av hydrogenbiler, sier Zetsche ifølge Automobilwoche.

Musks holdning til hydrogenbiler er godt kjent. Han fortalte om sine tanker rundt dette da han besøkte Oslo våren 2016. Kort sagt er problemet at det er svært lite energieffektivt sammenlignet med å lade et batteri direkte med for eksempel solenergi.

Bedre enn bensin, med potensielt null utslipp

Virkningsgraden til en hydrogenbil er langt lavere enn en elbil, men samtidig to til tre ganger høyere enn for en bil med forbrenningsmotor.

Komprimert hydrogen har høy energitetthet, noe som gjør det mulig å redusere vekten sammenlignet med en elbil. Men for personbiler er dette trolig ikke et godt nok insentiv. Det kan derimot være en fornuftig teknologi for langtransport og lignende.

En rapport fra DNV GL konkluderte nylig med at hydrogen for personbiler neppe vil slå an. Selv enkelte som driver med hydrogenteknologi her i landet mener at teknologien i beste fall er en sidegeskjeft.

Også Toyota har tilsynelatende begynt å fokusere mer på elbiler. Det er ingen grunn til å tro at de vil kutte ut hydrogensatsingen sin, men det kan gi en pekepinn om hvilken vei vinden blåser.

Vil gjøre for hydrogen det de gjorde for elbilen

Men dette kan endre seg raskt, og nok en gang kan det se ut til at kineserne vil spille en nøkkelrolle. Mesteparten av verdens elbiler selges i Kina i dag. Det samme kan bli tilfelle med hydrogenbiler.

Hyundai Nexo. Foto: Marius Valle

Kinesiske myndigheter har investert mer enn tilsvarende 100 milliarder kroner i hydrogenteknologi, og forventer å ha 100.000 biler med hydrogenbrenselceller på veiene innen 2025. Det er en dobling av det tidligere kommuniserte målet på 50.000 biler.

Målet er å hindre at Japan og Sør-Korea skal dominere hydrogenbilmarkedet, skriver Hong Kong-avisen Asia Times.

Landets energiadministrasjon har allerede lovet å legge til rette for hydrogenindustri. Forskning og utvikling er nå i ferd med å flyttes fra batteri- til hydrogenteknologi, ifølge en ekspertkilde nyhetsbyrået Xinhua referer til.

Om Kina når målet, blir det en stor økning fra dagens 1200 hydrogenkjøretøyer i landet. Mesteparten av disse er busser, skriver nyhetsbyrået Xinhua.

En million hydrogenbiler om 11 år

Brenselcella trenger mye luft (oksygen), derav de voldsomme luftinntakene på Toyota Mirai. Foto: Per Erlien Dalløkken

Innen 2030 er målet at det skal være en million hydrogenbiler på veiene i Kina. Flere steder bygges det forsknings- og utviklingsparker, og store bilprodusenter er blant deltakerne. Ikke bare lokale - også Toyota har en stor utviklingsavdeling for hydrogenteknologi i Kina.

Myndighetene i Beijing ser for seg å bygge hydrogenbilindustrien på arbeidstegningene fra elbilsatsingen. Den har bidratt til at det i år ble solgt flere elbiler i Kina enn i resten av verden til sammen.

Fra 2019 skal det rulles ut 30.000 nullutslippskjøretøyer i 30 byer årlig, og det meste skal være hydrogenkjøretøyer. Trolig er det mest snakk om offentlig transport, skriver Asia Times.

Subsidier til produsenter har vært avgjørende for elbilindustrien i landet, og blir det også for hydrogenbilindustrien. Det gir resultater. I år skal Kinas eldste bilprodusent First Automobile Work sette en hydrogenutgave av sin toppmodell i masseproduksjon.

Vil subsidiere hydrogenstasjoner

I tillegg skal et omfattende nettverk av fyllestasjoner bygges ut. Det ble annonsert i en en arbeidsrapport fra myndighetene 15. mars skriver Bloomberg. Den påfølgende kinesiske børsdagen steg brenselcellerelaterte aksjer med enn fire milliarder dollar i markedsverdi.

Spørsmålet er om hydrogenteknologien kan utvikles slik at den holder tritt med batteriteknologien. Brenselceller er fremdeles uforholdsmessig dyrt sammenlignet med batterier. Det kan endre seg om produksjonsvolumene blir store nok.

Hyundai Nexo ved fyllestasjon på Kjørbo. Foto: Marius Valle

Det er heller ingen garanti for at hydrogenet reduserer CO 2 -utslipp, da gassen like gjerne kan produseres med naturgass som utgangspunkt.

Infrastrukturen er dessuten fortsatt svært kostbar sammenlignet med hva som er nødvendig for elbiler. Mens det må bygges fyllestasjoner nok til å dekke hele hydrogenbehovet, kan elektrisitet til elbiler i praksis hentes fra stikkontakten hjemme.

Om hydrogenbrenselceller blir en vanlig teknologi i personbiler, gjenstår å se. Det som er ganske sikkert er at det er størst mulighet for et massemarked i Kina.

Det er tross alt en fordel å ha en planøkonomi om du først skal putte store summer i infrastruktur det ikke finnes etterspørsel etter.