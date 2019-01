Vil fullade elbilbatterier på 10 minutter

En av de største bakdelene med elbiler er at det tar så lang tid å lade dem. Derfor ønsker vi oss stadig større batterier slik at vi skal slippe å måtte kjøre innom en ladestasjon når vi skal kjøre langt. Og om vinteren, når strømforbruket er høyt, er det ofte kø på ladestasjonene også.

Men hva om et batteri kan halvlades på fem minutter og fullades på ti minutter? Da vil bilene klare seg med mindre batterier, og rask lading vil gjøre at køen på ladestasjonene går mye raskere.

Det er akkurat det det kanadiske selskapet GBatteries i Ottawa sier de kan gjøre. Under Elektronikkmessa CES 2019 demonstrerte firmaet teknologien sin. Et litium-batteri - riktignok ikke et elbilbatteri, men et DeWalt Powertool-batteri - ble fulladet på 11 minutter og 19 sekunder. På hjemmesiden sin hevder de at teknologien vil gjøre det mulig å lade opp en elbil like raskt som man fyller tanken på en fossilbil.

GBatteries mener at teknologien deres også skal gjøre at batteriet ikke degraderer så raskt.

Kortene tett til brystet

Hurtiglading er en utfordring for litiumionebatterier. Blir ladestrømmen for stor, påvirkes kjemien i batteriet negativt. Noe av skaden er rett og slett irreversibel. Jo høyere ladestrøm, jo færre ladesykler klarer batteriet før det bare har 80 prosent av kapasiteten igjen. Det betyr at det er langt fram til hurtiglading kan konkurrere med en bensin- eller dieselpumpe. Med mindre det GBatteries hevder, er riktig.

De har ikke sagt så mye om teknologien, annet enn at de bruker programvare basert på AI til å styre pulser inn i batteriet. Pulsene, enten de er i form av strøm, spenning eller frekvens, gjør at ioneflyten i batteriet under hurtiglading ikke får de negative konsekvensene den ellers ville fått.

De fleste batteriprodusentene jobber med å forbedre kjemien i batteriene. Nesten all forskning brukes på materialteknologi, og det er selvfølgelig viktig for å bedre kapasitet og andre egenskaper. Derfor kan det godt være at GBatteries forskning rundt programvare og elektronikk har mye å tilføre.

Elbilprodusentene anbefaler at man ikke hurtiglader for ofte, og hvis man skal hurtiglade, så bør det være termisk kontroll på batteriet. Men dette regulerer også bilens ladekrets selv. Blir det for varmt går ladeeffekten ned.

Ekstrem hurtiglading

GBatteries sier at deres patenterte Active Battery Management System ikke bare muliggjør ekstrem hurtiglading, slik at en Tesla kan lades på 10 minutter i stedet for 40, men også at levetiden til batteriet kan firedobles. Programvaren måler kontinuerlig alle parametere fra batteriet og tilpasser algoritmen slik at ladingen skjer optimalt med tenke på ladetid og levetid.

Slik hurtiglading krever selvfølgelig en enorm effekt. Skal man dytte strøm inn i et tomt Teslabatteri på 100 kWh på 10 minutter trengs det en lader på minst 600 kW. Det vil neppe bli vanlig på lang tid ennå, men om det GBatteries hevder, er i nærheten av å være sant, kan vi stå overfor et paradigmeskifte i ladeteknologi.

Ikke bare bil

Det er ikke bare elbiler GBatteries mener trenger ny ladeteknologi. De jobber også med smarttelefoner og smartklokker. Slike har batterier som er ekstremt optimalisert for vekt og volum, men det går på bekostning av ladesykler. Her tror selskapet at de kan gjøre vei i vellinga, og få slike og andre produkter til å vare mye lenger før man må bytte batteri - eller hele enheten. Det er sikkert ingen velkommen nyhet for Apple, Samsung og andre som smertelig opplevde at smarttelefonsalget bikket nedover i fjor.

Andre ser imidlertid ut til å håpe på et gjennomslag for teknologien. I tillegg til mange kjente investorer, har den kanadiske staten bidratt med rundt 10 milliarder kroner i finansiering av GBatteries' hurtigladeprosjekt.