Her tester de systemet som skal gi færre togforsinkelser i framtiden

Alnabru, Oslo: En tirsdag kveld i juni tikker det inn en melding på mobiltelefonen til Bjørn Tore Gaard Hovland. I meldingen kan han lese at det kommer til å oppstå en jordingsfeil i det elektriske anlegget på Bane nors område på Alnabru kommende fredag kveld klokken 23:32.

Bjørn Tore Hovland i Bane Nor. Bilde: Eirik Helland Urke

Den samme feilen har oppstått kveld etter kveld, men på litt varierende tidspunkt den siste tiden. Men med en helt spesiell algoritme kan det nye systemet etaten har implementert forutse akkurat når og hvor feilen skal skje og dermed gi Hovland muligheten til å gå inn og forhindre den.

– Har man gode nok data kan man rett og slett spå fremtiden, sier han.

Full oversikt

Hovland er selv elektroingeniør, og har jobbet i Bane nor i mange år.

Rundt midnatt, et halvår etterpå, tar han med seg Teknisk Ukeblad til Alnabru for å vise frem det avanserte datasystemet. Det både avslører tidligere årsaker til feil - og forutser feil som kommer til å oppstå.

Det er et år siden de implementerte systemet, og resultatene har vært gode. En gang i måneden testes systemet, så man er sikker på at det fungerer som det skal. Da stiller Hovland og flere andre av etatens elektromontører opp midt på natten for å sikre at alt fungerer.

– Systemet gjør at vi alltid kan gå tilbake i tid og finne den eksakte årsaken til enhver feil. Vi kan se hvor i anlegget spenninga falt, hvor det har oppstått jordingsfeil, vi kan se om noen har gjort noe feil, og hva som er gjort feil, forteller han.

Når systemet oppdager en feil sendes det automatisk ut sms-varsling til vakthavende i Bane nor. Foto: Bane Nor

Vakt fra sofaen

Når systemet oppdager en feil, sendes det automatisk ut sms-er til de som er på vakt.

Vakthavende kan dermed sitte hjemme i sin egen stue og ha full oversikt over hva som skjer i løpet av nattetimene.

Under testen skal de simulere en strømstans i hele Oslo, de skal være sikre på at alle batteriene slår inn som de skal, og at ingenting bryter sammen når spenningen kuttes.

Foreløpig er systemet kun implementert på Alnabru, men drømmen til Hovland er å etablere en landsdekkende nasjonal stasjon som overvåker det elektriske anlegget til hele jernbanenettet.

– Jo større anlegget blir, og jo flere algoritmer som implementeres, jo bedre blir muligheten vår til å predikere og dermed unngå feil på jernbanen, sier han.

Løsningen skal både kunne spare etaten for tid og penger og redusere antallet feil.

Færre forsinkelser

Dieselaggregatet som gir backupstrøm til anleggene. Bilde: Eirik Helland Urke

– Målet er ikke bare å få systemet til å dekke hele landet, men også til å kunne bruke spå tvers av alle disipliner, enten det er snakk om høyspenning, lavspenning, signal eller linje. Filtreringen i systemet gjør at informasjonen uansett disiplin sendes raskt ut til vakthavende, som da kan rydde opp i feilene som oppstår i det de skjer. Det vil unektelig gi betydelig bedre oppetid på jernbanen enn i dag, og dermed færre forsinkelser, sier han.

Test i gang

Klokken 00:30 trykker elektroingeniør Christine Rønning på bryteren, og en voldsom during fra et av de to kontrollrommene setter i gang.

Rønning som er vant til å ha nattevakt har forberedt seg godt. Hun har sjekket både motor og spenningen på batteriet. Like før hun trykket på bryteren sjekket hun også kjølevesken på batteriet og satt inn øreproppene for å unngå det verste bråket.

På fire skjermer begynner grafer å bevege seg.

Kjetil Kåsin, daglig leder i Gapit, som har levert overvåkningssystemet, forklarer hva de ulike grafene betyr.

Både isolasjonsverdi, bryterstatur, Batterispenning og UPS overvåkes av det avanserte softwaresystemet. Foto: Gapit

– Her kan man se både isolasjonsverdien, spenninger, frekvens, bryterstatuser, pluss mange andre verdier som viser at generatoren har startet opp og virker som den skal. Og batterispenningen her inne, siden batteriene startes opp under testen og forsyner systemet med spenning, akkurat som den måtte gjort om det skjedde et strømbrudd her i området, sier han.

Det samles inn i underkant av 2500 verdier fra anlegget på Alnabru.

Christine Rønning gjennomfører testen. Bilde: Eirik Helland Urke

– Alle verdier lagres med høy oppløsning. Så her er det lett å følge med på hendelsesforløpet. Ved hjelp av dette kan vi enkelt tidlig avdekke en gryende feil, forklarer Kåsin.

Sikret mot strømstans

Testen går uten problemer, og viser at alt fungerer som det skal.

Det er ikke feil på noen av de 88 batteriene som sikrer strømmen til anlegget ved en strømstans.

Duringen fra aggregatet gir seg i det Rønning trykker på bryteren og starter systemet som vanlig, og når systemet startes opp igjen går alt som det skal.

– Når man ser i dataene etter testen vil man se at det oppstod en feil, og hva årsaken til den var. Heldigvis reagerte systemet akkurat som det skulle, så nå er vi trygge dersom det oppstår en strømstans i Oslo i tiden fremover, sier Hovland.